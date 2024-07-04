Biden: Evet batırdım ama çekilmeyeceğim

ABD Başkanı Joe Biden, Kasım seçiminden önce adaylıktan çekileceği yorumlarına, Milwaukee’de katıldığı bir radyo programında yanıt verdi.

Biden, eski Başkan Donald Trump ile geçen hafta yapılan münazarada "çuvalladığını" ise kabul etti.

ABD’li seçmen Biden’ı ikinci dönem için “çok yaşlı” buluyor

Biden, Milwaukee radyo sunucusu Earl Ingram'a, münazarayla ilgili “Kötü bir gece geçirdim. Gerçek şu ki, işi batırdım, hata yaptım” dedi. Ancak kendisinin bu 3 dakikalık konuşması ile değil, son 4 yıldaki icraatlarıyla değerlendirilmesini istedi ve Başkanlık yarışışından çekilmeyeceğini ekledi.

ABD'de, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Partili Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump, 27 Haziran gecesi CNN'deki ilk canlı yayın tartışmasında karşı karşıya geldi. Biden verdiği yanıtlarla program sonrası yoğun eleştirilere maruz kaldı. Demokrat Partili kesimden ve Biden'ı destekleyen bazı medya kuruluşlarından Biden'a "başkanlık seçimlerinden çekilmesi" çağrısı yapıldı. Biden da yaşlandığını ve sağlık durumunun eskisi gibi olmadığını kabul etti. Biden 81, rakibi Trump 78 yaşında.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre de basın toplantısında konuyla ilgili soruları yanıtladı, Biden'ın münazara günü soğuk algınlığı geçirdiğini, bu nedenle sesinin kısık olduğunu ve seyahatleri nedeniyle jet-lagin de etkisi bulunduğunu dile getiren Jean-Pierre, Başkan'ın canlı yayın tartışmasıyla ilgili "İyi bir gece geçirmedi" değerlendirmesini yaptı.

Jean-Pierre, Biden'ın başkanlık yarışından çekilip çekilmeyeceğine ilişkin sorulara "Kesinlikle hayır" yanıtını verdi.

Trump: “Yaşlı ve perişan” ABD'de kasımda yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olan Donald Trump'ın, golf sahasında bir kişiyle, Biden'ın seçimlerden çekilmesi ve yerini yardımcısı Kamala Harris'in alması ihtimalini değerlendirdiği video sosyal medyada yayıldı. Biden'ın canlı yayın tartışmasındaki "zayıf performansını" eleştiren Trump, kendisinin harika iş çıkardığını belirterek, rakibi Biden'ı "yaşlı ve perişan" şeklinde niteledi. Trump, Biden'ın seçimden çekileceğini iddia ederek, "Yarışı bırakıyor, bu da geriye Kamala'nın kaldığı anlamına geliyor" dedi. Donald Trump, Başkan Yardımcısı Harris'in, daha "iyi bir aday olacağını" savunmasına rağmen "zavallı" olduğunu da söyledi.

Demokrat Partililer ne diyor? ABD’de bazı Demokrat Parti valileri, ABD Başkanı Joe Biden’ın başkanlık için uygun olduğunu belirterek, artan eleştirilere karşı Biden’ın arkasında durdu. ABD basınındaki haberlere göre, "ülkeyi yönetme konusunda yeterliliğine ilişkin korkuları gidermek isteyen" Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile Demokrat Parti’nin valileriyle Washington’da bir araya geldi. Maryland Eyaleti Valisi Wes Moore, New York Eyaleti Valisi Kathy Hochul ve Minnesota Eyaleti Valisi Tim Walz, Biden ile görüşmenin ardından basın mensuplarına birlikte açıklama yaptı. Walz, Biden’ın başkanlık koltuğu için uygun olduğunu ifade ederek, "Hiçbirimiz 27 Haziran gecesinin kötü bir performans olduğunu inkar etmiyoruz" dedi. Moore ise münazarayı dürüst ve samimi bulduklarını aktararak, valiler olarak Biden ile endişelerini paylaştıklarını söyledi. Halktan aldıkları tepkileri Biden’a ilettiklerini dile getiren Moore, “Biden kazanmak için bu yarışta” diye konuştu. Hochul ise tüm Demokrat Parti valilerinin Biden’a destek sözü verdiğini çünkü risklerin yüksek olduğunu kaydetti. Biden ile görüşen Demokrat Senatör Chris Coons, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ABD Başkanı'nın seçimlerin aciliyetini, zorluğunu ve önemini anladığını belirtti. Coons, Biden’a parti içindeki güveni endişeler daha da büyümeden yeniden inşa etmesini tavsiye ettiğini kaydetti. Demokrat Parti valileri, Biden’a destek sözü verse de parti içinden ve bağışçılardan Biden karşıtı sesler yükseliyor. Demokrat Parti bağışçılarından ve Netflix’in kurucu ortağı Reed Hastings, New York Times (NYT) gazetesine yaptığı açıklamada, Biden’ın güçlü demokrat liderlere, eski ABD Başkanı Donald Trump’ı seçimlerde yenmesi için izin vermesi gerektiğini ifade ederek, Biden'a başkanlık yarışından çekilmesi çağrısında bulundu. Hastings, büyük bağışçılar arasında Biden'a kamuoyuna açık olarak başkanlık yarışından çekilmesini söyleyen ilk kişi oldu. Demokrat Partiden Temsilciler Meclisi Üyesi Raul Grijalva da Biden’ın başkanlık yarışından çekilmesi için çağrı yapan ikinci isim oldu. Demokrat Lloyd Doggett da Biden'a yarıştan çekilme çağrısında bulunan ilk Temsilciler Meclisi Üyesi olmuştu. Daha önceki seçimde Biden'ı destekleyen Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi James Clyburn da Biden'ın seçimden çekilmesi halinde Harris'i destekleyeceğini söylemişti. Washington Post’taki habere göre, Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Demokrat Hakeem Jeffries, Demokrat Kongre üyelerine Harris’in en iyi seçenek olduğuna yönelik açıklama yaptı.

(AS)