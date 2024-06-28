Biden: "Eskisi kadar iyi konuşamıyorum ama gerçeği nasıl söyleyeceğimi biliyorum"

Joe Biden, Cumhuriyetçi rakibi eski Başkan Donald Trump'la CNN'de yaptığı ve 81 yaşındaki ABD Başkanı için bir yenilgi olarak görülen yüz yüze tartışmanın ertesi günü katıldığı mitingdeki coşkulu konuşmasında Kasım seçimlerinde Trump'ı yenme kararlılığını açıkladı.

Biden, Demokrat Parilileri dehşete düşürecek kadar zayıf bir performans gösterdiği tartışma sonrasında, yarıştan çekilme olasılığını aklından geçirdiğine ilişkin hiçbir işaret vermedi.

Biden: "Ne bildiğimi biliyorum"

Biden, coşkuyla seslendiği kalabalığa "Açıkça söylemek gerekirse artık genç bir adam olmadığımı biliyorum" dedi. "Eskisi kadar rahat yürüyemiyorum, eskisi kadar düzgün konuşamıyorum, eskisi kadar iyi tartışamıyorum" diyerek eksiklerini sayan Biden'a, kalabalık "dört yıl daha" sloganlarıyla karşılık verdi.

Başkan, "Ama ne bildiğimi biliyorum. Gerçeği nasıl söyleyeceğimi biliyorum." diye devam etti. "Doğruyu yanlıştan [ayırt etmeyi] biliyorum. Bu işin nasıl yapılacağını biliyorum. İşlerle nasıl başa çıkılacağını biliyorum. Biliyorum, milyonlarca Amerikalının bildiği gibi, yere düştüğünüzde tekrar ayağa kalkarsınız."

"Bu işi yapabileceğime tüm kalbim ve ruhumla inanmasaydım yeniden aday olmazdım. Riskler çok yüksek," dedi.

"Biden çekilmeli mi" tartışması

Biden'ın TV tartışmasındaki tökezlemeleri ve zaman zaman sorulara verdiği dolambaçlı yanıtlar, seçmenlerin Başkan'ın dört yıllık daha görev yapmaya uygun olmayabileceği yönündeki kaygılarını artırdı ve kimi Demokratların 5 Kasım'daki ABD seçimleri için adaylıktan çekilmesinin gerekip gerekmediğini sorgulamalarına yol açtı.

Biden'ın duraksamalar ve takılmalarla dolu zayıf performansına karşın 78 yaşındaki Trump tartışma boyunca açıkça yalan olduğu bilinen şeyler söyleyerek ve sorulan soruları yanıtlamak yerine geçiştirerek Başkanlık görevine ehil olduğuna ilişkin kaygıları daha da artırdı. Ancak tartışma sonrası değerlendirmelerin odağında, özellikle Demokratlar arasında Biden vardı.

ABD Temsilciler Meclisi Demokrat Parti grup başkanı Hakeem Jeffries, Biden'ın adaylığına hala inanıp inanmadığına ilişkin soruları doğrudan yanıtlamaktan kaçındı.

Gazetecilere, "Adaylığı destekliyorum. Senato'daki Demokrat çoğunluğu destekliyorum. Kasım'da Temsilciler Meclisini geri almak için mümkün olan her şeyi yapacağız. Herkese teşekkür ederim," demekle yetindi.

Diğer Demokratlar da Biden'ın yarışta kalıp kalmaması gerektiği sorulduğunda benzer şekilde üstü kapalı yanıtlar verdiler.

Biden'ın kampanya organizasyounu, Perşembe ve Cuma günleri 14 milyon ABD Doları (525 milyon TL) bağış toplandığını ve Perşembe gecesi yapılan münazaranın hemen ardından en iyi bağış toplama saatine ulaştıklarını açıkladı. Trump'ın kampanyası ise tartışma gecesi 8 milyon ABD doları topladığını açıkladı.

Biden'ın tökezlemelerinin yaygın olarak paylaşılmış olmayabileceğine ilişkin bir ipucu, ön izleyici verilerine göre, tartışmayı yalnızca 48 milyon Amerikalının izlemiş olması. Bu sayı, adayların 2020'deki son karşılaşmasını izleyen 73 milyonun çok altında.

Adının açıklanmasını istemeyen bir Biden bağışçısı, Başkanın performansını "yarışma dışına düştü" diye niteledi, kimi Demokratların kenara çekilmesi için yaptığı çağrıları yeniden düşünmesi gerektiğini söyledi.

Bu olasılık partinin 19 Ağustos'ta başlayacak ulusal kongrede başka bir aday seçmesi için zaman kazandırabilir. Bu da ülkenin ilk siyah kadın başkan yardımcısı olan Kamala Harris'i olası yedekler olarak adları geçen valiler ve diğer seçkinlerle karşı karşıya getirebilecek karışık bir sürecin kapsını açabilir.

Biden'ın kampanya eş başkanı Mitch Landrieu CNN'de yaptığı açıklamada, "Böyle bir şeyin olması muhtemel değil." dedi.

Demokrat Parti ileri gelenleri:

"Biden'ın çekilmesi söz konusu bile değil"

Eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve diğer üst düzey Demokratlar - Kaliforniya Valisi Gavin Newsom gibi olası yedekler de dahil - Biden'ın arkasında olduklarını söylediler.

Temsilciler Meclisi üyesi Jim Clyburn, "Rotadan sapmayın. Sakin olun," dedi

Kararsız seçmenlerle yapılan röportajlarda tartışmanın Biden için kötü bir gece olduğu doğrulandı. Biden'ın Performansı "zayıf, utanç verici ve izlemesi zor olarak" tanımlandı.

Trump cephesi Cuma günü Biden'ın tökezlemelerini vurgulayan bir video yayınladı.

Sözcü Karoline Leavitt, "Dün gece dünya onun kim olduğunu gördü. Göreve ehil değil," dedi

Adının açıklanmaması kaydıyla konuşan bir Cumhuriyetçi danışman, tartışmanın Virginia ve Minnesota gibi Demokrat eğilimli eyaletlerde rekabet yürütmelerine yardımcı olacağını söyledi.

Trump'ın 90'dan fazla mitingine katıldığını söyleyen Mike Boatman, "[Biden'ın] yerine daha rekabetçi birini getireceklerinden korkuyorum" dedi.

Trump'ın görev ehliyetiyle ilgili sorular, geçtiğimiz ay New York'ta sus payı ödemelerini örtbas etmekten mahkum edilmesi, 2020 seçimlerini iptal ettirme çabaları ve kaotik görev dönemi nedeniyle de gündeme geldi.

Trump, partisinin kendisini resmen aday göstermek üzere toplanmasından sadece günler önce, 11 Temmuz'da hüküm giyecek. Halen hakkında üç ağır suç iddianamesi daha var, ancak hiçbirinin Kasım'dan önce mahkemeye sunulması mümkün görünmüyor.

(AEK)