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YT: Yayın Tarihi: 31.08.2026 12:55 31 Ağustos 2026 12:55
 ~  SG: Son Güncelleme: 31.08.2026 13:53 31 Ağustos 2026 13:53
Okuma Okuma:  3 dakika

Biçer kardeşler Girne’deki feribot kazasında kayboldu

Girne’deki feribot kazasında kayıp 18 kişi arasında Miray ve Mehmet Asaf’ın annesi Ayten Biçer, çocuklarının can yeleksiz bir şekilde gemide sıkıştığını söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Biçer kardeşler Girne’deki feribot kazasında kayboldu
*Alabora olan gemiden kurtarılan yaralılar, sahil güvenlik ve kurtarma ekiplerince Girne Limanı'na getirildi, 30 Ağustos 2026. (Fotoğraf: AA)
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Kuzey Kıbrıs’taki Girne Limanı’ndan Mersin’in Taşucu Limanı’na giden Filo Jet isimli yolcu gemisinin alabora olup batması sonucu sekiz kişi yaşamını yitirdi. 267 kişinin bulunduğu gemideki 241 kişi kurtarılırken, 18 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kazada yakınlarını kaybedenlerin bekleyişi ise sürüyor. Kayıplardan ikisi, Biçer ailesinin çocukları.

Filo Jet gemi kazası raporu ne söylüyor?
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Bugün 11:00

“Tatile geldik, çocuklarımı bırakıp gidiyorum”

NTV Muhabiri Melike Şahin, Girne’de 18 kişiyi arama çalışmalarını takip eden kayıp yakınları ve kazadan kurtulanlarla konuştu.

Kayıp yolcular arasında Hataylı Biçer ailesinin iki ferdi de bulunuyor.

Hayri Biçer ve Ayten Biçer, Girne’ye tatile gelmişti. Kazada 12 yaşındaki kızları Saliha Miray Biçer ve 9 yaşındaki oğulları Mehmet Asaf Biçer kayboldu.

“Tatile geldik, çocuklarımı bırakıp gidiyorum,” diyen anne Ayten Biçer, kazada yaşanan ihmallere tepki gösterdi.

“Mazot vardı, her taraf kayıyordu”

Kaza sırasında insanların birbirinin üzerine basarak kurtulmaya çalıştığını anlatan anne Biçer, “Çocuklarım ‘anne elimizi bırakma’ diye haykırdı,” ifadelerini kullandı.

Biçer, çocuklarının gemide sıkıştığını ve orada kaldıklarını düşünüyor.

Kendisinin eşiyle birlikte yardıma koşanlar tarafından kurtarıldığını anlatan Ayten Biçer, “Üzerimize valizler düştü. Mazot vardı. Her taraf kayıyordu,” diye konuştu.

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“Çocuklarım can yeleksiz gitti”

Gemide görevli personelin fırtınalı havanın 20 dakika içinde geçeceğini söylediğini anlatan Biçer, şunları kaydetti:

Tatile geldik, eve dönüyorduk. 20 kişinin üzerine basarak çıkabildim. Can yeleği yoktu. Çocuklarım can yeleksiz gitti. Can yeleği vermediler. Balon gibi şeyler geldi, oraya ilk önce çalışanlar atladı.

Ayten Biçer, gemi personelinin “Hiç mi ayağınız denize değmedi. Sakin olun,” diyerek panik yaşayan yolcuları susturmaya çalıştığını da öne sürdü.

İhmal iddiaları araştırılıyor

Girne’deki feribot kazasına ilişkin şu ana kadar kaptanla birlikte yedi mürettebat gözaltına alındı.

KKTC Polis Genel Müdürlüğü, kazaya ilişkin soruşturmasını sürdürürken bazı iddialar gündeme geldi.

NTV Temsilcisi Selim Sayarı, kazaya ilişkin soruşturmada yeni gözaltıların da gündeme gelebileceğini aktardı.

Sayar, kazada yanıt bekleyen soruları şöyle sıraladı:

- Liman Başkanlığı, fırtına sonrası ölü dalgaların hakim olduğu denizde bu geminin sefer yapmasına nasıl izin verdi?

- Yolcular geminin su aldığını, geri dönülmesi gerektiğini kaptana iletmesine rağmen kaptan neden ısrarla yola devam etti?

- Kaza anında kapıların yolcuların üzerine kilitlediği, eksik can yeleklerinin dağıtılmadığı, can yeleği giydirilmesi konusunda herhangi bir girişimde bulunulmadığı, can salının gemiye sabitlenerek yolcuların tahliyesinin yapılamadığı gibi bir dizi ihlal var.

- Kaptanın gemiden kaçtığı da iddia ediliyor. Bu yönde yolcu ifadeleri var.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Filo Jet Gemi Kazası Girne Kuzey Kıbrıs
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