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Yayın Tarihi: 19 Aralık 2023 12:31
 ~ Son Güncelleme: 19 Aralık 2023 13:15
2 dk Okuma

Biçer Karaca’dan Özlem Zengin’e: İstifa mekanizmasını hatırlatmış oldum

Özlem Zengin’in istifa çağrısını bianet’e değerlendiren Gülizar Biçer Karaca: “AKP, demokrasilerin olmazsa olmazı istifa mekanizmasını kullanmıyor, ‘af dilemek’ diyor. AKP’lilere istifayı hatırlatıyor olmaktan mutluyum.”

Evrim Kepenek
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/19/bicer-karacadan-ozlem-zengine-istifa-mekanizmasini-hatirlatmis-oldum-1.jpg

AKP Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, Genel Kurulu yönetmede "beceriksiz ve tarafgir olduğunu" öne sürerek, Karaca'yı istifaya davet etti.

Zengin, Meclis Genel Kurulu’nun birleşiminde yaşananlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Zengin, Meclis Başkanvekili'nin Genel Kurul sırasındaki tartışmaları basın üzerinden sürdürdüğünü iddia etti.

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“AKP’lilere istifayı hatırlatıyor olmaktan mutluyum”

Özlem Zengin’in istifa çağrısını bianet’e değerlendiren Gülizar Biçer Karaca, şöyle dedi:

“AKP’ye istifa mekanizmanın varlığını hatırlatıyor olmaktan mutluyum. AKP, demokrasilerin olmazsa olmazı istifa mekanizmasını kullanmıyor, ‘af dilemek’ diyor. AKP’lilere istifayı hatırlatıyor olmaktan mutluyum.”

Ne olmuştu?

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın Meclis'i yönetme tarzına ilişkin bazı iddiaları vardı. Biçer Karaca'nın söz verme sürelerinde haksızlık yaptığını iddia eden Zengin'e şöyle tepki gösterdi:

Yönetim tarzımı sizinle tartışacak değilim. Ben neye hakkım olup olmayacağını İç Tüzük’ten alırım, sizin talimatınızdan almam 

“Öncelikle tarafsızca yönetim anlayışımın da sorgulanmasını kabul dahi edemem. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde nöbette olduğum, yönettiğim her oturumda ve her zaman şunu ifade ettim: Türkiye Büyük Millet Meclisi konuşulması, konuşarak sorunlara çözüm üretilmesi gereken mevkidir, millî iradeyi temsil eder ve bu nedenle de tüm milletvekili arkadaşlarımın söz taleplerini mümkün olduğunca esnek bir şekilde kullandırmaya çalıştım."

“Bugünkü yönetim tarzıma gelince... İlk konuşma sırası olan Saadet Partisi Grubunun hatiplerine, İYİ Parti Grubunun hatiplerine, DEM PARTİ hatiplerine, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu hatiplerine de beş dakika, bir dakika ve selamlamak için artı bir dakika verdim. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu konuşmaları tamamlandıktan sonra Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun hatipleri konuşacak. Eğer Adalet ve Kalkınma Partisi hatiplerine bu müsamahayı göstermez, bu söz hakkını aynı adaletli şekilde vermezsem, o zaman bu eleştirileriniz başım üstünedir. Milliyetçi Hareket Partisinden bahsetmedim, lütfen yanlış anlamasınlar çünkü onların hatipleri beş dakikayla bitirdiler, sadece bir hatipleri artı bir dakikayla selamladılar, o yüzden isminizi deklare etmedim. Bunun da tutanaklara bu şekilde geçmesi gerekir diye düşünüyorum."

Biçer Karaca'nın bu yanıtının ardından, Zengin X hesabından şu paylaşımı yaptı ve Biçer Karaca'yı istifaya çağırdı. 

(EMK)

Gülizar Biçer-Karaca Özlem Zengin Meclis açıldı
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar,...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. 2011 Musa Anter Gazetecilik ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucu üyelerinden. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Ekim 2018’den bu yana bianet’te çalışıyor.

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