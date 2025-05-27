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Yayın Tarihi: 27 Mayıs 2025 14:00
 ~ Son Güncelleme: 27 Mayıs 2025 14:44
2 dk Okuma

bianet’ten e-kitap: Gazeteciler Haklarıyla Vardır

Gazeteciliğin bugünü ve yarınına dair çok sesli bir hafıza çalışması: “Gazeteciler Haklarıyla Vardır” kitabı, baskı altında gazetecilik yapmanın koşullarını, hak mücadelelerini ve dayanışma yollarını bir araya getiriyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
bianet’ten e-kitap: Gazeteciler Haklarıyla Vardır

IPS İletişim Vakfı/bianet, “Haklar İçin Habercilik, Gazeteciler İçin Özgürlük” projesi kapsamında 22 Kasım 2024’te İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin santralistanbul Kampüsü’nde düzenlediği “Gazeteciler Haklarıyla Vardır” konferansında yapılan konuşmaları ve proje sürecinde elde edilen çıktıları bir kitapta topladı.

Konferansla aynı adı taşıyan kitap, Türkiye’de basın ve ifade özgürlüğünün karşı karşıya olduğu tehditleri farklı perspektiflerden ele alırken, gazetecilerin hak mücadelesine katkı sunmayı hedefliyor.

Çalışma, alanında uzman gazeteciler, akademisyenler ve hukukçuların görüşlerini bir araya getiriyor.

IPS İletişim Vakfı/bianet, "Gazeteciler Haklarıyla Vardır" konferansı düzenledi
IPS İletişim Vakfı/bianet, "Gazeteciler Haklarıyla Vardır" konferansı düzenledi
22 Kasım 2024

Kitapta yer alan yazılar; Türkiye’de gazeteciliğin baskı ortamında nasıl var olmaya çalıştığını, ifade ve basın özgürlüğünün tarihsel ve güncel sınırlarını, medya dilinin toplumsal eşitsizlikleri nasıl yeniden ürettiğini, dijital çağda güvenilir haberciliğin karşı karşıya olduğu zorlukları ve yerel medya deneyimlerinin direngen potansiyelini ortaya koyuyor.

Kadınların ve LGBTİ+ bireylerin medyadaki temsiline dair eleştirilerden, etik haberciliğin imkanlarına ve dayanışmanın kurucu rolüne kadar birçok katmanlı meseleyi işliyor. Anlatılanlar yalnızca sorunları değil; çözüm yollarını birlikte arayan, birbirini duyan ve destekleyen bir gazetecilik anlayışının izlerini taşıyor.

“Gazeteciler Haklarıyla Vardır” kitabı için tıklayın

Proje hakkında

Haklar İçin Habercilik, Gazeteciler İçin Özgürlük projesi, Almanya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nun finansal desteğiyle hayata geçti.

Proje; Türkiye’de ifade ve basın özgürlüğünü güçlendirmeyi, gazetecilere yönelik hak ihlallerini belgeleyerek nitelikli tartışmaları teşvik etmeyi, hesap verebilirliğe katkı sunmayı ve medya ortamının daha adil, özgür ve çoğulcu bir yapıya kavuşmasına destek olmayı amaçladı.

Ayrıca, yerel medya perspektiflerini odağa alarak özgür basın için sürdürülebilir adımlar atılmasını ve gazetecilerin değişen koşullarda hakları konusunda güçlendirilmesini hedefleyen proje kapsamında; 7 Eylül 2024’te Hatay’da, 5 Ekim 2024’te ise Malatya’da düzenlenen “Gazeteciler Haklarıyla Vardır” başlıklı atölyelerde, hak ihlallerine karşı geliştirilebilecek hukuki mücadele yollarına odaklanıldı. Aynı zamanda, deprem bölgesinde çalışan ve işsiz gazetecilerin yaşadığı zorluklar görünür kılınmaya çalışıldı.

Hikmet Adal, Murat İnceoğlu ve Vecih Cuzdan ile Avukat Deniz Yazgan Şenay’ın yürütücülüğünde gerçekleşen atölyelere 21 gazeteci katıldı.

Atölyeler sonucunda, katılımcılardan Abir Naeseh Bilgin, Akın Bodur, Bergizar Abiri Şimşek, Funda Canpolat, Murat Yıldız ve Serra Taylan; gazetecilerin maruz kaldığı hak ihlallerine ve depremden etkilenen kentlerdeki temel sorunlara işaret eden haberler hazırladı.

Haklar İçin Habercilik, Gazeteciler İçin Özgürlük
Haklar İçin Habercilik, Gazeteciler İçin Özgürlük
12 Aralık 2024

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Gazeteciler Haklarıyla Vardır Haklar için Habercilik, Gazeteciler İçin Özgürlük e-kitap IPS İletişim Vakfı/bianet
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22 Kasım 2024
/haber/ips-iletisim-vakfi-bianet-gazeteciler-haklariyla-vardir-konferansi-duzenledi-302100
HAKLAR İÇİN HABERCİLİK, GAZETECİLER İÇİN ÖZGÜRLÜK
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7 Ekim 2024
/haber/deprem-bolgesinden-gazeteciler-malatya-da-bulustu-yardim-goremedik-300453
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