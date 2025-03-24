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Yayın Tarihi: 24 Mart 2025 16:22
 ~ Son Güncelleme: 24 Mart 2025 21:43
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bianet’in X hesabına sansür

bianet’in 365 bin takipçili X hesabı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklanmasına ilişkin devam eden protestolarla ilgili geçtiği haberler sonrasında erişime engellendi.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
bianet’in X hesabına sansür

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart'ta gözaltına alınması sonrası internet sansürüyle başlayan ifade özgürlüğü ihlalleri devam ediyor.

Son olarak bianet’in 365 bin takipçili X (eski adıyla Twitter) hesabı, erişime engellendi.

bianet’e konuyla ilgili bir tebliğ ya da bildirim yapılmazken sansürü İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD) tespit etti.

İFÖD, 5651 sayılı ‘İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 8/A maddesi kapsamında, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle bianet’in sansürlendiğini duyurdu.

bianet'i Bluesky ve Facebook'tan takip etmeye devam edebilirsiniz.

X, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan süreçte bugüne kadar Türkiye'den gelen taleple 700'den hesabı engellediğini açıklamıştı.

Türkiye istedi, Elon Musk'ın X'i sosyal medyada 700 hesabı sansürledi
EKREM İMAMOĞLU PROTESTOLARI
Türkiye istedi, Elon Musk'ın X'i sosyal medyada 700 hesabı sansürledi
24 Mart 2025

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
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