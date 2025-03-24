bianet’in X hesabına sansür

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart'ta gözaltına alınması sonrası internet sansürüyle başlayan ifade özgürlüğü ihlalleri devam ediyor.

Son olarak bianet’in 365 bin takipçili X (eski adıyla Twitter) hesabı, erişime engellendi.

bianet’e konuyla ilgili bir tebliğ ya da bildirim yapılmazken sansürü İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD) tespit etti.

İFÖD, 5651 sayılı ‘İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 8/A maddesi kapsamında, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle bianet’in sansürlendiğini duyurdu.

bianet'i Bluesky ve Facebook'tan takip etmeye devam edebilirsiniz.

X, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan süreçte bugüne kadar Türkiye'den gelen taleple 700'den hesabı engellediğini açıklamıştı.

EKREM İMAMOĞLU PROTESTOLARI Türkiye istedi, Elon Musk'ın X'i sosyal medyada 700 hesabı sansürledi

(HA)