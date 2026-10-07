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YT: Yayın Tarihi: 07.10.2026 12:31 7 Ekim 2026 12:31
 ~  SG: Son Güncelleme: 07.10.2026 12:49 7 Ekim 2026 12:49
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bianet’in X hesabına ikinci sansür

Bakırköy 7. Sulh Ceza Hakimliği, 30 Eylül’de bianet’in 402 bin takipçili X hesabını erişime engelleme kararı verdi. Karar 7 gündür bianet’e tebliğ edilmedi.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
bianet’in X hesabına ikinci sansür
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Bakırköy 7. Sulh Ceza Hakimliği, bianet’in 402 bin takipçili X hesabı hakkında erişim engeli ve içeriklerin yayından çıkarılması kararı verdi.

bianet’le birlikte çok sayıda gazetecinin de hesaplarına sansür getirdi.

Sosyal medya hesabının karartılmasına hükmedilenler arasında İrfan Değirmenci, Şirin Payzın, Burak Acerakis, Erdal Sağlam, Dinçer Gökçe, Sarya Toprak, Esra Tokat ve Furkan Karabay gibi isimler var.

Kararın gerekçesi “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” olarak gösterildi. Hesapların bir kısmı kararın ardından X tarafından Türkiye’den görünmez kılındı.

Ancak karar 30 Eylül 2026 tarihli. Aradan geçen 7 günde bianet’te herhangi bir bildirim yapılmadı. Bu nedenle henüz hangi haber ve paylaşımlar nedeniyle bianet'e sansür uygulandığı bilinmiyor

Kararı İfade Özgürlüğü Derneği’nin sansür kararlarını izleyip belgeleyen EngelliWeb projesi duyurdu.

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bianet’in hesabı daha önce de engellenmişti

Karar, bazı hesaplar hakkında kısa süre içinde verilen ikinci erişim engeli oldu.

İrfan Değirmenci ve Şirin Payzın’ın aynı X hesapları 16 Eylül 2026’da da erişime engellenmişti.

bianet’in aynı hesabı hakkında ise Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması sonrası başlayan Saraçhane protestoları sırasında (Mart 2025) erişim engeli kararı verilmişti.

bianet'in X hesabına buradan ulaşabilirsiniz.

bianet’in X hesabına sansür
bianet’in X hesabına sansür
24 Mart 2025

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Bianet sansür erişim engeli
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