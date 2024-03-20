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HABER
Yayın Tarihi: 20 Mart 2024 13:34
 ~ Son Güncelleme: 20 Mart 2024 13:45
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bianet’in Medicana International’daki ölüm haberine getirilen sansür kalktı

İzmir 5. Sulh Ceza Hakimliği, AYM'nin 'kişilik haklarının ihlal edildiği' gerekçesiyle mahkemelerin erişim engeli yetkisini iptal etmesinin ardından Medicana International’daki ölüm haberlerine getirdiği sansürü kaldırdı.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
bianet’in Medicana International’daki ölüm haberine getirilen sansür kalktı

İzmir’deki Medicana International’ın hastanede anjiyo yapıldıktan sonra hayatını kaybeden Abidin Karataş’la ilgili haberlere karşı aldırttığı erişim engeli kalktı.

Karar, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) ‘kişilik hakları ihlali’ gerekçesiyle erişim engeli ve içeriğin çıkarılması kararı verilmesine olanak sağlayan 5651 sayılı kanunun 9. maddesini iptal etmesi üzerine geldi.

İzmir 5. Sulh Ceza Hakimliği, karar doğrultusunda Medicana haberlerine getirilen sansürü kaldırdı.

bianet ile birlikte Evrensel, BirGün, Gerçek Gündem, Haber24, Ege’de Son Söz, Manşet Türkiye’nin haberleri ve Ekşi sözlük ile X’teki paylaşımlar tekrar erişime açtı.

Anayasa Mahkemesi, sansür maddelerini iptal etti
Anayasa Mahkemesi, sansür maddelerini iptal etti
10 Ocak 2024

Ne olmuştu?

Temmuz 2022’de Medicana International’ın İzmir’deki hastanesine rutin sağlık kontrolleri için giden 56 yaşındaki Abidin Karataş, anjiyo (damarların görüntülenmesi) yapıldıktan sonra fenalaştı. Yoğun bakıma alınmasının ardından da hayatını kaybetti.

Karataş’ın ailesi durum üzerine şikayette bulundu. Savcılık, “şüpheli ölüm” olduğu gerekçesiyle otopsi talep etti ve Karataş’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

bianet'ten Ruken Tuncel olayı "Babam sapa sağlam yürüyerek girdi, tabutta çıktı" başlığıyla haberleştirmiş, Abidin Karataş'ın avukat kızı Gülşah Karataş'ın iddialarını gündeme taşıdı.

Ancak Medicana International mahkemeye başvurarak ‘kişilik hakları ihlal’ edildiğini iddia etti ve haberlere sansür kararı aldırdı.

bianet ve diğer gazetelerin Medicana haberlerine erişim engeli
bianet ve diğer gazetelerin Medicana haberlerine erişim engeli
8 Temmuz 2022

(HA)

medicana hastanesi Medicana İzmir sansür erişim engelleme kararı
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/haber/medicana-haber-vermedigi-olumle-ilgili-sorumlulugu-reddetti-263998
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/haber/hasta-yogun-bakimda-oldu-ailesi-tesadufen-ogrendi-babaniz-dun-olmus-263947
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