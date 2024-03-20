bianet’in Medicana International’daki ölüm haberine getirilen sansür kalktı

İzmir’deki Medicana International’ın hastanede anjiyo yapıldıktan sonra hayatını kaybeden Abidin Karataş’la ilgili haberlere karşı aldırttığı erişim engeli kalktı.

Karar, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) ‘kişilik hakları ihlali’ gerekçesiyle erişim engeli ve içeriğin çıkarılması kararı verilmesine olanak sağlayan 5651 sayılı kanunun 9. maddesini iptal etmesi üzerine geldi.

İzmir 5. Sulh Ceza Hakimliği, karar doğrultusunda Medicana haberlerine getirilen sansürü kaldırdı.

bianet ile birlikte Evrensel, BirGün, Gerçek Gündem, Haber24, Ege’de Son Söz, Manşet Türkiye’nin haberleri ve Ekşi sözlük ile X’teki paylaşımlar tekrar erişime açtı.

Ne olmuştu?

Temmuz 2022’de Medicana International’ın İzmir’deki hastanesine rutin sağlık kontrolleri için giden 56 yaşındaki Abidin Karataş, anjiyo (damarların görüntülenmesi) yapıldıktan sonra fenalaştı. Yoğun bakıma alınmasının ardından da hayatını kaybetti.

Karataş’ın ailesi durum üzerine şikayette bulundu. Savcılık, “şüpheli ölüm” olduğu gerekçesiyle otopsi talep etti ve Karataş’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

bianet'ten Ruken Tuncel olayı "Babam sapa sağlam yürüyerek girdi, tabutta çıktı" başlığıyla haberleştirmiş, Abidin Karataş'ın avukat kızı Gülşah Karataş'ın iddialarını gündeme taşıdı.

Ancak Medicana International mahkemeye başvurarak ‘kişilik hakları ihlal’ edildiğini iddia etti ve haberlere sansür kararı aldırdı.