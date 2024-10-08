bianet’in “Katarlı şirketin ortağı da Türkiye'den” haberine sansür

bianet’in, Azerbaycan’daki savuma ve silah fuarı ADEX24’e sponsor olan Barzan Holding ile ilgili “Katarlı şirketin ortağı da Türkiye'den” başlığını taşıyan haberine sansür geldi.

Haber, ADEX24’e Türkiye’den BAYKAR ve İsrail’den IAI’nin sponsor olduğuna yönelik haberler sonrası fuarın üçüncü sponsoru olan Barzan Holding ile ilgili araştırma içeriyordu.

Katar Savunma Bakanlığı'na bağlı şirketin Türkiye’deki yatırımlarını Barer Holding (Bartech İleri Balistik ve Savunma Sanayi Ticaret A.Ş.) üzerinden yaptığı anlatılıyordu.

Barer Holding, 7 Ekim’de İstanbul 5. Sulh Ceza Hâkimliğine başvurarak haberin kaldırılmasını istedi. Hakim Günseli Özçelik Yıldız da 8 Ekim’de habere erişim engeli getirdi ve içeriğin yayından çıkartılmasına hükmetti.

Hakim kararı 5651 sayılı ‘İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 9 maddesinde uyarınca verdi.

“Haberde başvuru sahibini hedef alan, ticari itibarını zedeleyici, kötüleyici ve normal bir okuyucuda talepte bulunan hakkında olumsuz ve yanlış bir algı yaratmaya yönelik ifade ve anlatımların bulunduğu, bu haliyle talebe konu yayınların talepte bulunanın kişilik haklarını ihlal edici nitelikte olduğu sonuç ve kanısına varılarak 5651 Sayılı Yasa kapsamında yasal şartları oluştuğundan bu link yönünden talebin kabulüne…”

Ancak Anayasa Mahkemesi 10 Ocak’ta söz konusu 9. Maddeyi Anayasaya aykırı bularak iptal etmişti. TBMM’ye de yeni yasa yapması için 10 ay süre vermişti. Söz konusu madde 10 Ekim’e yürürlükten kalkacak.

Haberde söz konusu şirket ile ilgili bölümde şunlar anlatılıyordu: "Barzan Holding ise 2016’da kuruldu ve Katar Savunma Bakanlığı'na bağlı. Türkiye ile ortak yatırımları olan bir şirket. Türkiye’deki yatırımları genellikle Barer Holding üzerinden. Şirketin yüzde 70'ine sahip. Şirketin merkezi İstanbul Sarıyer’de ve sahipleri Oktay Ercan ile Katarlı Mohammed Ahmad Al-Marri gözüküyor. En büyük yatırımları ise BMC. Aselsan ve Nurol Makina ile de proje ve anlaşmaları var. Oktay Ercan 2000’li yıllarda Sudan’da ordunun tüm ihtiyaçlarını imal eden Sur Military Clothing Factory ismiyle şirket kurdu. Afrika ülkeleriyle askeri tekstil, enerji, sanayi ve tarım işi yapmaya başladı. Diktatör olarak anılan Sudan eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ile yakın ilişki içindeydi. Sudan vatandaşlığı da aldı. Zimmetine para geçirmekle, rüşvet ve yolsuzlukla suçlandı. 2019’da el-Beşir’e karşı gerçekleştirilen darbe sonrası Sudan’ı terk etti. Türkiye, Malta, Birleşik Arap Emirlikleri, Belçika ve Lüksemburg’da şirket kurdu. Katar Savunma Bakanlığıyla işbirliğine girdi."

(HA)