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HABER
Yayın Tarihi: 1 Temmuz 2025 13:29
 ~ Son Güncelleme: 1 Temmuz 2025 14:32
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bianet’e sahte mahkeme kararıyla sansür girişimi

bianet, ceza hukukçusu Dr. Dilek Ekmekçi’yle ilgili bir haberi hedef alan sahte bir mahkeme kararıyla sansür edilmeye çalışıldı. Kararın UYAP’ta kaydı yok, mahkeme ismi uydurma, belge ise daha önce farklı haber sitelerine gönderilen sahte kararlarla aynı kalıpta.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
bianet’e sahte mahkeme kararıyla sansür girişimi

bianet’in e-posta adresine, ceza hukukçusu Avukat Dr. Dilek Ekmekçi’yle ilgili bir haberi hedef alan sahte mahkeme kararı gönderildi. Haberin yayından kaldırılmasını içeren karar 19 Haziran 2025 tarihli.

“Küçükçekmece 6. Sulh Ceza Hâkimliği” imzasıyla düzenlenmiş gibi görünen PDF dosyası, MHP’li Ahmet Gündüz adına erişim engeli talebinde bulunuluyor.

Belgede, Gündüz'ün kişilik haklarının zedelendiği ve unutulma hakkı gerekçesiyle haberin yayından kaldırılması isteniyor. Gündüz müdafi olarak ise Merve Şahin isimli bir avukatın adı geçiyor

Ancak bianet, kararın resmi yargı sisteminde kaydının bulunmadığını ve sahte olduğunu tespit etti.

Kararda yazılan Küçükçekmece 6. Sulh Ceza Hakimliği ve belgenin sonunda itiraz merci olarak gösterilen Küçükçekmece 7. Sulh Ceza Hakimliği gerçekte bulunmuyor. Küçükçekmece Adliyesinde sadece 1., 2., 3. ve 4. sulh ceza hakimlikleri var.

Ayrıca bianet’e gönderilen kararda, haberin URL’si (haberin linki) yer almıyor. Mahkemelerin erişim engeli kararlarını gazetelere Erişim Sağlayıcıları Birliği (ESB) gönderiyor. Bu kararlarda, erişim engeli talebinin gerekçesi ve mahkemenin verdiği kararın gerekçesi yer alıyor. Aynı zamanda erişime engellenecek olan linklerin bir listesi veriliyor.

Belgedeki doğrulama kodu da UYAP sisteminde kayıtlı değil. İmza ve mührün dijital belgede taklit edilerek oluşturulduğu tahmin ediliyor.

bianet’in savunmanlığını üstlenen İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD) avukatlarına göre belge “daha önce sahte olduğunu tespit edilen Diken, Gazete Pencere ve Sözcü kararlarıyla aynı sistematik kodu taşıyor.” PDF'in oluşturulma tarihi diğer sahte kararlarda olduğu gibi 25 Nisan 2023. Geçmişte Gazete Duvar ve Halk TV'ye de sahte erişim engeli kararları gönderilmişti.

Ahmet Gündüz'e ilişkin iddia

Sahte kararda kaldırılması istenen haber, Evrim Kepenek’in ceza hukukçusu Dr. Avukat Dilek Ekmekçi’yle ilgili bir haberini hedef alıyor.

Haberde Kepenek, İYİ Parti’nin eski Genel Başkanı Meral Akşener’in de bahsettiği "yurt kızlarının seks işliğine sürüklendiği otellerden" bahsediyor, Ekmekçi’nin de bunu gündeme taşıdığını söylüyordu. Ekmekçi’nin MHP’li Ahmet Gündüz’ün bu otellerinden birinin çantacısı olduğu iddiasına yer veriyordu.

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(HA)

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