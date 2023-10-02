bianet’e gelen kitaplar

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Pelin Buzluk’tan yeni kitap

Öykü denilince akla ilk gelen yazarlardan olan Pelin Buzluk’un yeni kitabı “Yer Değiştiren Sular” başkaldıranların öyküsüne odaklanıyor.

Her şeye rağmen gelen baharın, başkaldırıların, isyan içinde çaresiz katılıp kalmanın, bir arkadaşa omuz vermenin, ağaçları çatı bilmenin, sevgiliye doğru akan suların, ölümlü oluşumuzu hatırlamanın, aşka yeniden şans vermenin, arzuya kapılmanın, suç ortaklıklarının, yakada açan çiçeklerin, eksilen bedenlerin öyküleri.

Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın.

Künye: “Yer Değiştiren Sular” / Pelin Buzluk/ 94 Sayfa

Başka bir kitap ise “Bir İslam Devrimcisi Humeyni”. İslâm ve İran uzmanı Amirpur’un çalışması, Humeyni’nin kişisel hayat hikâyesinin ötesinde, modern İran tarihine, toplumuna, siyasetine, Şii siyasi düşüncesine ve onun devrimci doğrultuda dönüşümüne dair etraflı bir çerçeve çiziyor. İran devriminin oluşumunu ve Humeyni’nin iktidar dönemini ele almakla kalmıyor, günümüze kadar uzanıyor ve devrimin ilk kuşağının –bu arada Humeyni’nin torunlarının da- muhalif hale gelişini anlatıyor. İran’da kadınların durumuna da kitapta geniş yer ayrılıyor.

“Muhafazakâr, ama suskuncu bir inancı militan bir siyasi ideolojiye dönüştüren Humeyni’nin Şiizminin geleneksel Şiilikten çok Üçüncü Dünya popülizmiyle ortak noktaları bulunur. Humeyni bu Şiizmin radikal tasarımını çok daha sonra geliştirecektir.”

Ortadoğu’nun, dünya siyasetinin, İslâmcılığın biçimlenmesinde dönüştürücü bir etki yaratan İran İslâm devriminin fikrî ve siyasi lideri Ayetullah Humeyni hakkındaki biyografi literatürü, tarihsel önemine nazaran pek sınırlıdır. Katajun Amirpur’un kitabı, bu eksiği gideriyor.

İslâm ve İran uzmanı Amirpur’un çalışması, Humeyni’nin kişisel hayat hikâyesinin ötesinde, modern İran tarihine, toplumuna, siyasetine, Şii siyasi düşüncesine ve onun devrimci doğrultuda dönüşümüne dair etraflı bir çerçeve çiziyor. İran devriminin oluşumunu ve Humeyni’nin iktidar dönemini ele almakla kalmıyor, günümüze kadar uzanıyor ve devrimin ilk kuşağının –bu arada Humeyni’nin torunlarının da- muhalif hale gelişini anlatıyor. İran’da kadınların durumuna da kitapta geniş yer ayrılıyor.

Humeyni - Bir İslâm Devrimcisi ’nin bir sürprizi de, Humeyni’nin bilinmeyen bir cephesi olan mistik aşk şairliğini tanıtması.

Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın.

Künye: “Bir İslam Devrimcisi Humeyni”/Katajun Amirpur/ 320 Sayfa

Eylül’ün dikkat çeken kitaplarından biri de Başak Tuğ’dan “Namus Siyaseti

18. Yüzyıl Osmanlı Anadolusu'nda Irz, Şiddet, Hukuk.”

Başak Tuğ bu kapsamlı araştırmasında sosyal ve hukuki pratikler üzerinden 18. yüzyıl Osmanlısı’nda cinsel ve ahlâki düzeni inceliyor. Osmanlı tebaasının arzuhalleri ile Ankara ve Bursa mahkemeleri ve Divân-ı Hümâyun’un hukuki uygulamalarından yola çıkan Namus Siyaseti - 18. yüzyıl Osmanlı Anadolusu’nda Irz, Şiddet, Hukuk , erken modern denetim ve yönetim mekanizmalarının işleyişi ve modern iktidar biçimlerine geçiş sürecini toplumsal aktörlerin öznelliğini göz ardı etmeden ele alıyor. Tuğ, 18. yüzyıl imparatorluk tarihyazımına sağladığı katkının yanı sıra cinsiyet politikalarının tarihselleştirilmesiyle günümüzdeki egemen namus siyaseti ve söyleminin tarihsel kaynaklarını tartışıyor.

Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın.

Künye: “18. Yüzyıl Osmanlı Anadolusu'nda Irz, Şiddet, Hukuk.”/ başak Tuğ, 179 Sayfa

(EMK)

*Kitap tanıtımlarının tamamını, İletişim Yayınları’nın internet sitesinden aldık.