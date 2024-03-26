bianet yazarlarından Cumhur Kılıççıoğlu hayatını kaybetti

Siirt’in yerel Mücadele Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Cumhur Kılıççıoğlu 85 yaşında hayatını kaybetti.

Aynı zamanda Bağımsız İletişim Ağı (BİA) Proje Danışma Kurulu üyesi ve bianet’in yazarlarından olan Kılıççıoğlu’nun vefatını dün (25 Mart) Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) duyurdu.

GGC açıklamasında “Değerli meslek büyüğümüz, GGC Üyesi Cumhur Kılıççıoğlu’nun vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Mücadele Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Cumhur Kılıççıoğlu, Siirt’in yaşayan hafızası, adeta yaşayan tarihiydi. Yeri doldurulamaz bir meslek büyüğümüz olan Kılıççıoğlu’na Allah’tan rahmet, ailesi ve meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz” dedi.

Vefat haberi üzerine siyasiler, gazeteciler ve devlet kurum ve yetkilileri Kılıççıoğlu’na rahmet dilerdi, yakınlarıyla dayanışma mesajları paylaştı:

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Siirt’in tarihi hafızası ve özgür basın geleneğinin değerli çınarlarından birisi olan Sevgili Cumhur Kılıççıoğlu’nu kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Cumhur Kılıççıoğlu’nun yakınları, sevenleri ve basın camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun.

DEM Parti Erzurum Milletvekili ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan Adayı Meral Danış Beştaş: Siirt basının değerli emektarı gazeteci Cumhur Kılıççıoğlu'nun kaybettiğimizi öğrendim çok üzüldüm. Cumhur Kılıççıoğlu'na rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi ve bianet Medya Özgürlüğü Raportörü Erol Önderoğlu: Siirt Mücadele gazetesinin 68 yıllık gazetecisi, değerli ağabey ve meslektaşımız Cumhur Kılıççıoğlu’nun vefatından büyük üzüntü duydum. Ciddiyeti kadar ironiyi de pek güzel işletirdi. Yöresiyle ilgili engin bilgisi vardı, yol göstericiydi. Daima saygıyla hatırlayacağım.

Medyascope Yayın Yönetmeni Ruşen Çakır: Siirt'te yıllardır bağımsız gazetecilik mücadelesi veren Cumhur Kılıççıoğlu'nu kaybettik. Muhabbetlerimizi özleyeceğim. Allah rahmet eylesin.

Yerine kayyım atanan eski Siirt Belediyesi Eş Başkanı Dara Turhan: Uzun yıllar beraber çalıştığım Siirt basınının tanınan isimlerinden biri olan Cumhur Kılıççıoğlu vefat etti. Cumhur abiye Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı diliyorum.

AKP eski Siirt Milletvekili Osman Ören: Siirt basınının duayen isimlerinden Gazeteci Abimiz Cumhur Kılıççıoğlu’nun vefat haberini büyük bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Merhum Cumhur Kılıççıoğlu abimize Cenab-ı Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve Siirt basın camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum.

Siirt eski Valisi Ali Fuat Atik: Siirt Valisi olarak görev yaptığım dönemde tanışma fırsatı bulduğum, yayımladığı kitaplar ve makalelerle Siirt’e ve ülkemize büyük hizmetleri olan Siirt basınının duayen isimlerinden Siirt Mücadele Gazetesi imtiyaz sahibi, geçmiş dönem Siirt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı değerli dostum Cumhur Kılıççıoğlu ağabeyin vefat haberini büyük bir teessürle öğrendim. Allah rahmet eylesin, ruhu şad, mekânı cennet olsun. Rabbim ailesine sabrı cemil versin. Başımız sağ olsun.

Siirt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü: Siirt basınının duayen isimlerinden Gazeteci Cumhur Kılıççıoğlu’nun vefat haberini büyük bir teessürle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Cumhur Kılıççıoğlu’na Cenab-ı Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve Siirt basin camiasına başsağlığı ve sabır dileriz.

Eski İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip: Siirt’e ve kültürüne büyük hizmetleri olan basının duayen isimlerinden Siirt Mücadele Gazetesi imtiyaz sahibi,Cumhur Kılıççıoğlu’nun vefat haberini büyük bir teessürle öğrendim. Allah rahmet eylesin.

HÜDA PAR Siirt İl Başkanı Abdulhakim Tekin: Siirt için kişiliği ve mesleğiyle bir değer olan gazeteci Cumhur Kılıççıoğlu vefat etmiş. Allah rahmet eylesin inşallah.

Eğitim Sen Siirt: Siirt'in duayen gazetecisi ve yazar Cumhur Kılıççıoğlu'nun vefatını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Değerli ailesine, basın emekçilerine , yıllarını verdiği Mücadele gazetesi çalışanlarına baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz.

Anadolu Ajansı muhabiri Fecri Barlık: Siirt'in basın camiasının duayen ismi, 62 yıllık Mücadele'nin sahibi, başyazarı Cumhur Kılıççıoğlu'nu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Daima yol gösterdi, bize cesaret verdi. Cumhur Ağabey'e Cenabıhak'tan rahmet dilerim. Hepimizin başı sağ olsun.

DEM Parti Siirt il Eş Başkanı Eşref Tekin: Siirt basının değerli emektarı duayen gazeteci Sn.Cumhur Kılıççıoğlu'nu kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta Cumhur Kılıççıoğlu'nun yakınları, sevenleri ve Siirt basın camiasına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.

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(HA)