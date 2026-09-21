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YT: Yayın Tarihi: 21.09.2026 17:15 21 Eylül 2026 17:15
 ~  SG: Son Güncelleme: 21.09.2026 17:22 21 Eylül 2026 17:22
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bianet, Video Editörü arıyor

İş ilanına 25 Eylül Cuma günü saat 18.00’a kadar [email protected] adresi üzerinden başvurabilirsiniz.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
bianet, Video Editörü arıyor
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IPS İletişim Vakfı/bianet, Hollanda Büyükelçiliği MATRA Programı kapsamında üç yıl boyunca yürütülecek projede istihdam edilmek üzere bir Video Editörü / Video İçerik Üreticisi arıyor.

İşin tanımı ve aranan özellikler

  • Kamera kullanımı ile Adobe Premiere, DaVinci Resolve, Sony Vegas veya benzeri bir kurgu programına hakim olmak,
  • Haber videoları ile açıklayıcı ve tematik video içeriklerinin kurgu süreçlerini yürütmek,
  • BİA Medya Gözlem raporları ve gazeteci davalarına ilişkin hazırlanan multimedya dosyalarının video içeriklerini üretmek,
  • Video içeriklerini bianet.org ve sosyal medya platformlarının yayın dinamiklerine uygun biçimde hazırlamak,
  • İçeriklerin erişilebilirliğini gözetmek; özellikle genç izleyicilere ulaşabilecek görsel anlatım ve formatlar geliştirmek,
  • Arşiv görüntüsü, fotoğraf, müzik ve diğer görsel-işitsel malzemelerin telif ve kullanım koşullarını takip etmek,
  • Haber merkezindeki editör ve muhabirlerle birlikte çalışarak yazılı haberleri videoya uyarlamak,
  • Gazetecilik etiği, doğruluk kontrolü ve haber kaynaklarının güvenliği konusunda özenli olmak.

İş ilanına 25 Eylül Cuma günü saat 18.00’a kadar [email protected] adresi üzerinden başvurabilirsiniz.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
iş ilanı IPS İletişim Vakfı/bianet
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