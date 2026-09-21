bianet, Video Editörü arıyor

IPS İletişim Vakfı/bianet, Hollanda Büyükelçiliği MATRA Programı kapsamında üç yıl boyunca yürütülecek projede istihdam edilmek üzere bir Video Editörü / Video İçerik Üreticisi arıyor.
İşin tanımı ve aranan özellikler
- Kamera kullanımı ile Adobe Premiere, DaVinci Resolve, Sony Vegas veya benzeri bir kurgu programına hakim olmak,
- Haber videoları ile açıklayıcı ve tematik video içeriklerinin kurgu süreçlerini yürütmek,
- BİA Medya Gözlem raporları ve gazeteci davalarına ilişkin hazırlanan multimedya dosyalarının video içeriklerini üretmek,
- Video içeriklerini bianet.org ve sosyal medya platformlarının yayın dinamiklerine uygun biçimde hazırlamak,
- İçeriklerin erişilebilirliğini gözetmek; özellikle genç izleyicilere ulaşabilecek görsel anlatım ve formatlar geliştirmek,
- Arşiv görüntüsü, fotoğraf, müzik ve diğer görsel-işitsel malzemelerin telif ve kullanım koşullarını takip etmek,
- Haber merkezindeki editör ve muhabirlerle birlikte çalışarak yazılı haberleri videoya uyarlamak,
- Gazetecilik etiği, doğruluk kontrolü ve haber kaynaklarının güvenliği konusunda özenli olmak.
İş ilanına 25 Eylül Cuma günü saat 18.00’a kadar [email protected] adresi üzerinden başvurabilirsiniz.
(VC)