bianet, Video Editörü arıyor

IPS İletişim Vakfı/bianet, Hollanda Büyükelçiliği MATRA Programı kapsamında üç yıl boyunca yürütülecek projede istihdam edilmek üzere bir Video Editörü / Video İçerik Üreticisi arıyor.

İşin tanımı ve aranan özellikler

Kamera kullanımı ile Adobe Premiere, DaVinci Resolve, Sony Vegas veya benzeri bir kurgu programına hakim olmak,

Haber videoları ile açıklayıcı ve tematik video içeriklerinin kurgu süreçlerini yürütmek,

BİA Medya Gözlem raporları ve gazeteci davalarına ilişkin hazırlanan multimedya dosyalarının video içeriklerini üretmek,

Video içeriklerini bianet.org ve sosyal medya platformlarının yayın dinamiklerine uygun biçimde hazırlamak,

İçeriklerin erişilebilirliğini gözetmek; özellikle genç izleyicilere ulaşabilecek görsel anlatım ve formatlar geliştirmek,

Arşiv görüntüsü, fotoğraf, müzik ve diğer görsel-işitsel malzemelerin telif ve kullanım koşullarını takip etmek,

Haber merkezindeki editör ve muhabirlerle birlikte çalışarak yazılı haberleri videoya uyarlamak,

Gazetecilik etiği, doğruluk kontrolü ve haber kaynaklarının güvenliği konusunda özenli olmak.

İş ilanına 25 Eylül Cuma günü saat 18.00’a kadar [email protected] adresi üzerinden başvurabilirsiniz.

(VC)