2 Mart 2026 15:02
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.03.2026 15:10 2 Mart 2026 15:10
1 dakika

bianet'te yabancı medya temsilcileriyle buluşma

Yabancı medya temsilcileri, Türkiye'deki çözüm sürecinin başlarda dünya manşetlerine çıktığını, ancak ilginin zamanla azaldığını belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

bianet, çözüm sürecindeki habercilik pratiklerine ilişkin yabancı medya temsilcileriyle bir toplantı düzenledi. 27 Şubat'ta Atölye BİA'da düzenlenen toplantıya uluslararası medya kuruluşlarının Türkiye ofisi temsilcileri ve Türkiye'de çalışan yabancı serbest gazeteciler katıldı.

Yabancı medya temsilcileri, Türkiye'deki çözüm sürecinin başlarda dünya manşetlerine çıktığını, ancak ilginin zamanla azaldığını belirtti. Süreçte çok az somut gelişme yaşanmasının yanısıra Gazze savaşı ve İran gerilimi gibi küresel gündemleri de çözüm sürecine uluslararası ilginin azalmasının sebepleri arasında ifade ettiler. Yine de bir gazeteci, kendi okurları arasında sürece yönelik "süreğen bir ilgi hali" olduğunu söyledi.

Gazeteciler çözüm süreci özelinde de genel olarak da yetkililerden bilgi almanın zor olmasının haber yapma süreçlerini olumsuz etkilediğinin altını çizdi.

Gazeteciler, özellikle son yıllarda belirli konuları haberleştiren meslektaşlarının gözaltına alınması veya oturum izinlerinin tehlikeye girmesi nedeniyle otosansür uygulayabildiklerini aktardı.

Bir gazeteci, Türkiye ve Irak'taki Kürtlerle ilgili uzun soluklu bir proje için yaptığı hibe başvurusunun, konunun tek bir ülkeyle sınırlı olması gerektiği gerekçesiyle reddedildiğini söyledi.

Uluslararası bir medya kuruluşunun Türkiye temsilcisi, haber yaparken çeşitli lobilerin baskılarına maruz kalabildiklerini ifade etti.

İstanbul
