biamag
Yayın Tarihi: 2 Aralık 2025 12:07
 ~ Son Güncelleme: 2 Aralık 2025 12:10
1 dk Okuma

bianet, staj başvurularınızı bekliyor

bianet'in yüz yüze gerçekleşen staj programlarının süresi bir ay ile sınırlı. Bir aylık staj için programa 2 kişi dahil oluyor.

BİA Haber Merkezi

IPS İletişim Vakfı/bianet, 2026 yılı staj programı için başvurularını açtı. Staj programı, iletişim fakültesi öğrencilerine, iletişim fakültesi mezunlarına ve gazeteciliği öğrenmek isteyen herkese açık.

bianet'in yüz yüze gerçekleşen staj programlarının süresi bir ay ile sınırlı. Bir aylık staj için programa 2 kişi dahil oluyor.

Stajyerler, bianet haber merkezinin bir parçası olarak hafta içi 09.00 - 18.00 saatleri arasında çalışacak. Stajyerlerin sabah düzenlenen haber toplantılarına katılması, günlük rutin haberlerin yapım aşamasında editörlerin ihtiyacı olduğu destekleri sunması, rutin haberleri takip etmesi ve haber yazması bekleniyor. Stajyerler, toplantıda özel haber olabilecek önerilerini de sunup kendi özel haberlerini yapabilecek.

Başvuru yapmak için tıklayın

IPS iletişim vakfı Bianet staj programı
