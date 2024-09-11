bianet sordu, bakanlık ölüm istatistiklerini paylaşmadı

bianet, Pazar günü Dersim’de askeri aracın şarampole yuvarlanması nedeniyle dört askerin yaşamını yitirmesi sonrası Milli Savunma Bakanlığı’na (MSB) benzer vakaları sordu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden MSB’ye, “2000'den bugüne benzer trafik kazalarında kaç asker hayatını kaybetmiştir? Yıllara göre kaza sayısı ve asker kaybı ne kadardır? Benzer ölümlerin önüne geçmek için yapılan çalışma var mı?” sorularını yöneltti.

MSB soruları İçişleri Bakanlığı’na, bakanlık da Jandarma Genel Komutanlığı’na iletti.

Ancak Jandarma Genel Komutanlığı 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun 7’nci maddesindeki “Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler” hükmü hatırlatarak sorulara cevap vermedi. Talebin karşılanamadığını belirtti.

MSB ve TSK'de bilgi yok

MSB'nin internet sitesinde "Şehitlerimiz" sayfası var ancak askerlerin nasıl hayatını kaybettiğini dair bir bilgi sunmuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) sitesindeki "Şehitlerimiz&Vefatlarımız" kısmı da MSB’nin internet sitesine yönlendiriyor.

Jandarma Genel Komutanlığı’nın sitesindeki “Şehitlerimiz” sekmesi nitelikli sayılabilecek bir şekilde çalışmasına rağmen trafik kazalarındaki asker ölümlerinin genelini vermekten çok uzak.

Ancak yine de görev sırasındaki Jandarma ölümlerinin çoğunluğunun trafik kazası kaynaklı olduğu söylenebilir. Yılın ilk 9 ayında Jandarma personeli 11 asker çeşitli nedenlerle hayatını kaybetti. 7’si görev esnasında içinde bulundukları aracın karşılaştığı trafik kazaları nedeniyleydi. 2023’te de 17 askerin 7’si trafik kazalarında hayatını kaybetti.

(HA)