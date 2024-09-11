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Yayın Tarihi: 11 Eylül 2024 15:38
 ~ Son Güncelleme: 11 Eylül 2024 17:21
2 dk Okuma

TRAFİK KAZALARINDA ÖLEN ASKERLER

bianet sordu, bakanlık ölüm istatistiklerini paylaşmadı

Jandarma Genel Komutanlığı'nın internet sitesinden bianet'in tek tek yaptığı incelemeye göre son iki yıldaki 28 Jandarma kaybının 14'ü trafik kazası nedenli.

Hikmet Adal

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Hikmet Adal

Hikmet Adal

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Görseli Büyüt
bianet sordu, bakanlık ölüm istatistiklerini paylaşmadı

bianet, Pazar günü Dersim’de askeri aracın şarampole yuvarlanması nedeniyle dört askerin yaşamını yitirmesi sonrası Milli Savunma Bakanlığı’na (MSB) benzer vakaları sordu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden MSB’ye, “2000'den bugüne benzer trafik kazalarında kaç asker hayatını kaybetmiştir? Yıllara göre kaza sayısı ve asker kaybı ne kadardır? Benzer ölümlerin önüne geçmek için yapılan çalışma var mı?” sorularını yöneltti.

MSB soruları İçişleri Bakanlığı’na, bakanlık da Jandarma Genel Komutanlığı’na iletti.

Ancak Jandarma Genel Komutanlığı 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun 7’nci maddesindeki “Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler” hükmü hatırlatarak sorulara cevap vermedi. Talebin karşılanamadığını belirtti.

MSB ve TSK'de bilgi yok

MSB'nin internet sitesinde "Şehitlerimiz" sayfası var ancak askerlerin nasıl hayatını kaybettiğini dair bir bilgi sunmuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) sitesindeki "Şehitlerimiz&Vefatlarımız" kısmı da MSB’nin internet sitesine yönlendiriyor.

Jandarma Genel Komutanlığı’nın sitesindeki “Şehitlerimiz” sekmesi nitelikli sayılabilecek bir şekilde çalışmasına rağmen trafik kazalarındaki asker ölümlerinin genelini vermekten çok uzak.

Ancak yine de görev sırasındaki Jandarma ölümlerinin çoğunluğunun trafik kazası kaynaklı olduğu söylenebilir. Yılın ilk 9 ayında Jandarma personeli 11 asker çeşitli nedenlerle hayatını kaybetti. 7’si görev esnasında içinde bulundukları aracın karşılaştığı trafik kazaları nedeniyleydi. 2023’te de 17 askerin 7’si trafik kazalarında hayatını kaybetti.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
iş cinayeti asker ölümleri
Hikmet Adal
Hikmet Adal
x.com/HikmetAdal [email protected] tüm yazıları
Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda...

Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda haber ve makaleleri yayınlandı. İfade özgürlüğü alanında birçok haber ve makaleye görüş verdi. Yazıları İngilizce başta olmak üzere Fransızca, İtalyanca ve Çerkesceye çevrildi. 8 Mart 2018’deki Feminist Gece Yürüyüşünde çektiği fotoğraflar İstanbul Büyükşehir Belediyesince sergilendi. Erciyes Üniversitesi Gazetecilik mezunu.

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