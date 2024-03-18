bianet muhabirlerine yönelik polis şiddeti Meclis gündeminde

Cumhuriyet Halk Partasi (CHP) Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İstanbul'daki Newroz kutlamaları sırasında gözaltı işlemini kayda alan bianet muhabirleri Tuğçe Yılmaz ve Ali Dinç'e yönelik polis şiddetini Meclis gündemine taşıdı.

İstanbul Newroz’unda bianet muhabirlerine polis şiddeti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde Tanrıkulu şu bilgileri paylaştı:

"Engelleme girişimi yasal ve hukuki değil"

"17 Mart Pazar günü İstanbul Yenikapı'da gerçekleştirilen mitingin ardından, bu mitinge katılan yurttaşlarımıza uygulanan, nedeni bilinmeyen gözaltı işlemi sırasında kolluk güçlerinin haber takibi yapan gazetecilere dönük fiziksel saldırısı kamuoyuna yansımıştır.

"Alanda yaşanan gelişmeleri kamu haberciliği sorumluluğuyla takip eden, web ortamında yayın yapan bianet muhabirleri Tuğçe Yılmaz ve Ali Dinç'e uygulanan fiziksel şiddet uygulamaları açıkça basın özgürlüğünü engellemektir. Kamusal alanda çekim yapan basın mensuplarına 'Çekim yasak' denilerek engelleme girişimi yasal ve hukuki değildir.

"İki muhabirin ısrarla gazeteci olduklarını belirtmelerine rağmen şiddet uygulanması olayın basın özgürlüğüne, halkın haber alma hakkına dönük bilinçli bir eylem olduğunu düşündürtmektedir."

Sezgin Tanrıkulu İçişleri Bakanı'na şu soruları yöneltti:

"Miting öncesinde, esnasında ve sonrasında yurttaşlarımızın toplantı ve gösteri yürüyüşü haklarını sağlıklı biçimde kullanabilmeleri adına ne gibi güvenlik önlemleri alınmıştır? Yenikapı'da düzenlenen mitingin ardından yurttaşlara uygulanan gözaltı işleminin sebebi nedir? Alana giriş esnasında gazetecilerin birden fazla kez arama işleminden geçirilmelerinin sebebi nedir? Miting öncesi, esnası ve sonrası için haber takibi amacıyla alanda bulunan gazetecilere çekim yasağı kim tarafından, hangi amaçla getirilmiştir? Kamusal alanda haber yapan gazetecilerin faaliyetleri; hangi emir ve gerekçeyle şiddet eylemine dönüşmüştür? Kötü muamele kanunen yasak olmasına rağmen bunu uygulayan kolluk kuvvetlerinin kimlikleri tespit edilmiş midir? Bahse konu şiddet olayı gerçekleşmeden önce ısrarla basın mensubu olduklarını belirtmelerine rağmen gazetecilerin kötü muameleye, işkenceye maruz kalmaları bilinçli bir eylem midir? Haber takibi gerçekleştiren gazetecilere şiddet uygulayan kolluk güçleriyle ilgili bir idari işlem başlatılmış mıdır?"

İstanbul'da Newroz: 300 binden fazla kişi Yenikapı'daydı

Ne olmuştu?

Polis, İstanbul’da 17 Mart 2024'te Yenikapı Miting Alanındaki Newroz kutlamaları sırasında alan boşaltılırken gözaltı yapılan kitleyi çeken bianet muhabirleri Tuğçe Yılmaz ve Ali Dinç'i “Çekim yasak” diyerek engellemeye çalıştı.

Ardından da gazeteci olduğunu söylemesine rağmen çekim yapmaya devam eden Yılmaz’ı yere yatırdı. Polis bu sırada Yılmaz’ın boğazına bastırdı ve darp etti. Ali Dinç’i de darp ederek engelledi.

Polis bianet Kürtçe editörü Aren Yıldırım’ı da gözaltına almaya çalıştı.

Yılmaz'ın polisten şiddet gördüğü anları Evrensel muhabiri Eylem Nazlıer kayıt altına aldı. Olay üzerine Yılmaz ve Dinç polisten şikayetçi olmak için darp raporu aldı. (AÖ)