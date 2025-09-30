bianet muhabiri Gülseven Özkan’a AB Araştırmacı Gazetecilik Ödülü

Batı Balkanlar ve Türkiye’de Haber Niteliğinin ve Bağımsız Gazeteciliğin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında düzenlenen 2025 Avrupa Birliği (AB) Araştırmacı Gazetecilik Ödülleri sahiplerini buldu.

BirGün’den İsmail Arı, bianet’ten Gülseven Özkan (Medyascope’ta yayımlanan haberiyle), KRT’den İlknur Yağumli ve Ahmet Sesli ödül kazandı. Gazetecilere ödülleri dün akşam (29 Eylül) Ankara’da Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlenen törenle taktim edildi.

Değerlendirme jürisi deneyimli gazeteciler Nurcan Bilge Gökdemir, Çiğdem Toker ve Gökçer Tahincioğlu’den oluştu.

Jüri Özel Ödülü "Şebekeler 400 bin yerine 150 bin dolara yabancılara sahte evrakla vatandaşlık satıyor!" haberi ile Gülseven Özkan'a verildi. "Anadolu Adliyesi’nde Ponzi Skandalı" haberi ile gazeteciler İlknur Yağumli ve Ahmet Sesli üçüncülük ödülü aldı. İsmail Arı, "Kamu vakfı, naylon faturalarla soyulmuş: Aile Bakanı’nın eşi neden istifa etti?" haberiyle ikincilik ödülüne layık görüldü. Birincilik ödülünü ise "Ayhan Bora Kaplan’ın kara para dosyasındaki MASAK raporuna, Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman’a gönderilen ‘kira ödemeleri’ de girdi!" haberi ile Asuman Aranca aldı.

“Peşinde koştuğu tek bir gerçek var; o da hakikat”

Ödül töreninde konuşan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin mesleğimizin tarihin hiçbir döneminde kolay bir meslek olmadığını hatırlatarak ülkemizde sansür ve karartmanın bugün ne yazık ki doğal hale geldiğini söyledi.

"Dilleri ve dinleri farklı olsa da gazetecilerin peşinde koştuğu tek bir gerçek var; o da hakikattir." diyen Bilgin, gazetecilerin gerçeği aydınlatmak için haber yaptıklarını ve hapiste yatsalar da hiçbir zaman gerçeğin peşini bırakmadıklarını belirtti ve titiz çalışmalar sonunda ciddi araştırmalar ortaya koyan gazeteci meslektaşlarını kutladı.

Bilgin; Bu projeyi sürekli destekledikleri, nitelikli gazeteciliğe destek verdikleri için Gazeteciler Cemiyeti ortaklarına ve Avrupa Birliği'ne teşekkür etti. Thompson Medya'nın Batı Balkan bölgesinde ve Türkiye’de öncelik ettiği araştırmacı gazetecilik ödüllerinde bu yılın en yüksek sayıda başvuruyu alınan yıl olduğunu belirten Nazmi Bilgin "Başvurularda her yıl artış oluyor, hem kapsam hem de nitelik konusunda bir yükseliş görüyoruz." dedi.

Lazic, Gazze’deki gazetecileri unutmadı

2025 AB Araştırmacı Gazetecilik Ödülleri Töreni'nde konuşan Thomson Foundation İletişim Direktörü Sanja Lazic; "Bugün Araştırmacı Gazetecileri kutlarken, Gazze’de işlerini yaptıkları için aç bırakılan ve öldürülen gazetecileri de anmadan geçemeyeceğim." diyerek sözlerine başladı.

Lazic, "Gazetecilik hiçbir zaman kolay bir meslek olmadı. Bugün buradan nitelikli gazeteciliği ödüllendirmek için bulunuyoruz. Bugün burada bizimle birlikte bulunan ve olmayan değerli gazetecileri cesaretlerinden ötürü kutluyoruz. Son olarak başvuru yapan tüm gazetecileri kutlamak istiyorum. Bu çalışmalara her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var." dedi

“Baskı ve sansürün yarattığı bu sonuç”

AB Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Jurgis Vilcinskas, 2025 AB Araştırmacı Gazetecilik Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmasına Uğur Mumcu’nun bir sözüyle başladı: "Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz. Bu sözler sonsuza kadar aklımızda kalacak."

Vilcinskas, "Bu yüzden araştırmacı gazetecilik önem taşımaktadır. Nazmi Bey'in de belirttiği gibi gazetecilik hiç olmadığı kadar baskı altındadır. Tüm dünyada basın özgürlüğünün geriye gittiğini gösteriyor. Baskı ve sansürün yarattığı bu sonuç Türkiye’de de aynı şekilde karşılık buluyor." diye konuştu.

Vilcinskas sözlerine, "Türkiye gibi potansiyeli yüksek bir ülkenin dünya basın özgürlüğü endeksinde 180 ülke arasında 159. sırada yer alması beni üzüyor. Gazetecilerin yargılanması ve mahkum edilmesi raporlarımızda da yer alıyor. Medya gözaltına alındıkça iktidarın sorgulanması da mümkün olmuyor. Bu sonuçla Türkiye’nin AB’ye üye olma süreci de tehlikeye giriyor." diyerek devam etti.

Vilcinskas, "Sosyal medya gerçekler yerine öfke ve duyguları, doğru bilgi yerine dezenformasyonu öne çıkarıyor. Yalanların gerçeklerden daha hızlı yayıldığı bir dünyada sağlam bir zemini bize gazetecilerden daha fazla kim sağlayabilir. Araştırma yapmak özverili kaynakları ve korkusuz insanları gerektirir. AB bu anlamda eğitime, sınır ötesi işbirliğine önem vermektedir." İfadelerini kullandı.

Vilcinskas sözlerini, "Uğur Mumcu’nun bize aktardığı gibi doğru kaynaklardan bilgi almadan nasıl fikir üretecekler. Bu doğrultuda AB de araştırmacı gazeteciliği desteklemeye devam edecek. Bu gece cesur soruları soran gazetecileri desteklemeye devam edecektir." şeklinde bitirdi.

“Gazetecilik yapmanın cezalandırıldığı bir dönemdeyiz”

2025 AB Araştırmacı Gazetecilik Ödülleri Töreni'nde söz alan Jüri üyesi Nurcan Gökdemir de "Önümüze gelen haberlerin tamamına yakını ödüllendirilmeyi hak eden gerçek gazetecilik ödülleriydi." dedi.

Gökdemir, “Gazeteciliğin baskı altında olduğu, evrensel ilkelere dayanarak gazetecilik yapmanın cezalandırıldığı, yargılandığı bir dönemdeyiz. Tüm bunlara rağmen önümüze gelen ve aralarında seçim yapmakta çok zorlandığımız haberler bize seçme konusunda zor bir mesai yarattı." diye konuştu.

Nurcan Gökdemir sözlerini, "Bu süreç bana bu ülkede her şeye rağmen gerçek gazetecilik damarının öldürülemeyeceğini, genç arkadaşlarımızın her şeyi göze alarak gazetecilik yapmaktan vazgeçmeyeceğini göstermiş oldu, şahsi olarak da umudumu güçlendirdi. Tüm başvuran arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, eksik olmasın, var olsunlar." diyerek tamamladı.

Hapis gazetecilere adadı

2025 AB Araştırmacı Gazetecilik Ödülleri'nde bu yıl birincilik ödülünü alan Asuman Aranca, ödülünü Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin’den aldı. Törende yaptığı konuşmada Aranca, "Ankara Adliyesinde 15-20 yıldır çalışıyorum. Bu dönem kadar rüşvetin ve yolsuzluğun olduğunu hatırlamıyorum. Mafya ve kara para işin içine girmese bunu belgelemek belki mümkün olmayacaktı. Bu yüzden 4-5 senedir biriken bir sürecin sonucuydu bu haber. Biz ne yazık ki Yüksel Kocaman ve benzerlerinin bedel ödediğini göremiyoruz. Onlar dokunulmazken gazetecilik yapan Furkan Karabay, Fatih Altaylı gibi meslektaşlarımız için bu ödülü alıyorum, teşekkür ediyorum." dedi.

(HA)