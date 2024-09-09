bianet Malatya’da gazetecilere ‘haklarını savunma’ atölyesi düzenliyor

IPS İletişim Vakfı/AtölyeBİA, “Haklar için Habercilik, Gazeteciler İçin Özgürlük" projesi kapsamında düzenlediği ‘haberciler için haklarını savunma’ atölyesinin ikincisini 5 Ekim’de Malatya’da düzenliyor.

Atölyede deprem sonrası yerelde gazetecilik ve karşılaşılan hukuki sorunlar konuşulacak. Gazeteciler bu sorunlardan kendilerini nasıl koruyabilir, gözaltına alınma, yargılanma gibi durumlarda neler yapmalılar, hangi kaynaklara başvurabilirler gibi başlıklarda bilgi edinecek.

Atölyede gazetecilerin ve medyanın ifade özgürlüğünü ilgilendiren temel konular tartışılacak. Katılımcılar, ifade özgürlüğünde Türkiye’nin durumunu ve dünyadaki konumunu hakkında fikir edinebilecek. Katılımcılar deprem döneminde gazetecilerin karşılaştıkları ihlaller konusunda bilgi sahibi olacak.

Ayrıca atölyeye katılan gazeteciler yaşadıkları sorunları ve deneyimlerini paylaşma fırsatı bulacak.

Başvuru için tıklayın

Katılımcılar atölye sonrasında AtölyeBİA/bianet ile iletişimde kalarak ifade özgürlüğü konularına yönelik haberler yapacak ve bunlardan uygun olanlar telif karşılığında yayımlanacak.

Proje Türkiye'deki basın özgürlüğü ihlalleriyle mücadeleyi güçlendirmeyi, gazetecilerin haklarının korunmasını, savunuculuk için bir kaynak oluşturmayı, gazetecilere yönelik hak ihlallerini izlemeyi ve raporlamayı amaçlıyor.

“Haklar İçin Habercilik, Gazeteciler İçin Özgürlük” projesi Almanya Başkonsolosluğu tarafından finanse ediliyor.

"Gazeteciler haklarıyla vardır” atölyesi Atölyeye son başvuru tarihi 18 Eylül Perşembe saat 23.59. Çevre illerden kısıtlı sayıda katılımcının yol ve konaklama masraflarını karşılayabileceğiz. Atölye başvuruları gazetecilere, işsiz bırakılmış gazetecilere, iletişim fakültelerinin gazetecilik ile radyo ve televizyon bölümlerinin öğrencilerine açık. Katılım ücretsiz, kontenjan kısıtlıdır. Programla ilgili sorularınız için [email protected] adresine mail atabilirsiniz. Atölyeye başvurmak için buradaki formu doldurabilirsiniz. Atöyle adresi katılımcılara bildirilecek.

(HA)