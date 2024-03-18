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HABER
Yayın Tarihi: 18 Mart 2024 16:37
 ~ Son Güncelleme: 19 Mart 2024 10:44
1 dk Okuma

bianet'in objektifinden İstanbul Newroz'u

İstanbul Newroz’u dün (17 Mart) Yenikapı Miting Alanında 300 binden fazla kişinin katılımıyla kutlandı.

Ali Dinç
Ali Dinç

Ali Dinç

“Rabe dema azadî û serkeftinê ye / Zaman, özgürlük ve zafer zamanıdır! Ayağa Kalk!” sloganıyla yapılan kutlamala Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Esengül Demir katıldı.

İstanbul'da Newroz: 300 binden fazla kişi Yenikapı'daydı
İstanbul'da Newroz: 300 binden fazla kişi Yenikapı'daydı
17 Mart 2024
Görseli Büyüt

Miting alanı sarı, kırmızı ve yeşil renklerden oluşan flamalarla süslendi. 

Görseli Büyüt

 Polis, alana girişlerde dört farklı arama noktası kurdu.

Görseli Büyüt

Sabah erken saatlerden itibaren miting alanına gelen yurttaşlar arama noktalarından geçtikten sonra alana alındı.

Görseli Büyüt

Miting alanına sloganlarla giren kitle, daha sonra Newroz şarkıları eşliğinde halay çekti.

Görseli Büyüt

Newroz kutlaması sırasında sahneden tertip komitesi tarafından belirlenen sloganlar dışında slogan atılmaması yönünde uyarı yapıldı. Katılımcılar ise bu durumu protesto etti.

Görseli Büyüt

Barış Anneleri ve Adalet Nöbeti Anneleri, 2024 İstanbul Newrozu’nun ateşini yaktı

Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Newroz İstanbul newroz 2024
Ali Dinç
Ali Dinç
@alidnc4 [email protected] tüm yazıları
Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, çift anadal programı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü okudu. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel...

Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, çift anadal programı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü okudu. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Mayıs 2023 bianet stajyeri. Ağustos 2023'ten bu yana bianet muhabiri.

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