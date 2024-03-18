bianet'in objektifinden İstanbul Newroz'u

“Rabe dema azadî û serkeftinê ye / Zaman, özgürlük ve zafer zamanıdır! Ayağa Kalk!” sloganıyla yapılan kutlamala Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Esengül Demir katıldı.

İstanbul'da Newroz: 300 binden fazla kişi Yenikapı'daydı

Miting alanı sarı, kırmızı ve yeşil renklerden oluşan flamalarla süslendi.

Polis, alana girişlerde dört farklı arama noktası kurdu.

Sabah erken saatlerden itibaren miting alanına gelen yurttaşlar arama noktalarından geçtikten sonra alana alındı.

Miting alanına sloganlarla giren kitle, daha sonra Newroz şarkıları eşliğinde halay çekti.

Newroz kutlaması sırasında sahneden tertip komitesi tarafından belirlenen sloganlar dışında slogan atılmaması yönünde uyarı yapıldı. Katılımcılar ise bu durumu protesto etti.