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Yayın Tarihi: 26 Kasım 2024 00:33
 ~ Son Güncelleme: 26 Kasım 2024 01:00
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bianet'in objektifinden İstanbul'da 25 Kasım

Kadın ve LGBTİ+ örgütleri, ‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde İstanbul Karaköy’de bir araya geldi.

Ali Dinç

Ali Dinç

Ali Dinç

Görseli Büyüt
bianet'in objektifinden İstanbul'da 25 Kasım

İstanbul Valiliği'nin, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nü yasaklamasının rağmen saat 19.30’da Taksim Tünel’de buluşma çağrısı yapan örgütler, polisin engellemeleriyle karşılaştı.

Polis, İstiklal Caddesi'ne çıkan tüm ara sokaklar öğlen saatlerinden itibaren barikatla kapattı.

Görseli Büyüt

Tünel meydanına girişine izin verilmeyen kadınlar "Jin, Jiyan, Azadî" sloganıyla Karaköy'e doğru yürüyüşe geçti. Polis, Galata’dan Karaköy’e inmek isteyen kadınlara müdahale etti, şiddet uyguladı.

Görseli Büyüt

Polis, Galata’dan Karaköy’e inmek isteyen kadınlara müdahale etti, şiddet uyguladı.

Görseli Büyüt

Müdahaleye rağmen polis barikatını aşan kadınlar Karaköy İskelesi’nde bir araya geldi.

Görseli Büyüt

Polisin İskele Meydanı'na geçişine izin vermediği diğer grup ise Minerva Hanı'n önünde "Neredesin aşkım, buradayım aşkım" sloganları attı. Gruba müdahale eden polis, biber gazı attı. Kadınlar da polise mor boya atarak karşılık verdi. Polis, daha sonra alandaki gazetecileri uzaklaştırarak gözaltı yapmaya başladı. 50'nin üstünde kişi gözaltına alındı.

Görseli Büyüt

İskele Meydan'ında meşale yakan kadınlar ve LGBTİ+'lar, "Gelsin baba, gelsin koca, gelsin devlet, gelsin cop... İnadına isyan, inadına isyan, inadına özgürlük!" sloganları attılar.

 

Görseli Büyüt

Eylemde, polis müdahalesi sırasında 169 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Haber Yeri
İstanbul
25 Kasım 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü
Ali Dinç
Ali Dinç
@alidnc4 [email protected] tüm yazıları
bianet muhabiri (Ağustos 2023). Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Maltepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler...

bianet muhabiri (Ağustos 2023). Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Maltepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde çift anadal yaptı.

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