bianet'in objektifinden İstanbul'da 25 Kasım

Polisin İskele Meydanı'na geçişine izin vermediği diğer grup ise Minerva Hanı'n önünde "Neredesin aşkım, buradayım aşkım" sloganları attı. Gruba müdahale eden polis, biber gazı attı. Kadınlar da polise mor boya atarak karşılık verdi. Polis, daha sonra alandaki gazetecileri uzaklaştırarak gözaltı yapmaya başladı. 50'nin üstünde kişi gözaltına alındı.