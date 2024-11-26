bianet'in objektifinden İstanbul'da 25 Kasım
İstanbul Valiliği'nin, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nü yasaklamasının rağmen saat 19.30’da Taksim Tünel’de buluşma çağrısı yapan örgütler, polisin engellemeleriyle karşılaştı.
Polis, İstiklal Caddesi'ne çıkan tüm ara sokaklar öğlen saatlerinden itibaren barikatla kapattı.
Tünel meydanına girişine izin verilmeyen kadınlar "Jin, Jiyan, Azadî" sloganıyla Karaköy'e doğru yürüyüşe geçti. Polis, Galata’dan Karaköy’e inmek isteyen kadınlara müdahale etti, şiddet uyguladı.
Polis, Galata’dan Karaköy’e inmek isteyen kadınlara müdahale etti, şiddet uyguladı.
Müdahaleye rağmen polis barikatını aşan kadınlar Karaköy İskelesi’nde bir araya geldi.
Polisin İskele Meydanı'na geçişine izin vermediği diğer grup ise Minerva Hanı'n önünde "Neredesin aşkım, buradayım aşkım" sloganları attı. Gruba müdahale eden polis, biber gazı attı. Kadınlar da polise mor boya atarak karşılık verdi. Polis, daha sonra alandaki gazetecileri uzaklaştırarak gözaltı yapmaya başladı. 50'nin üstünde kişi gözaltına alındı.
İskele Meydan'ında meşale yakan kadınlar ve LGBTİ+'lar, "Gelsin baba, gelsin koca, gelsin devlet, gelsin cop... İnadına isyan, inadına isyan, inadına özgürlük!" sloganları attılar.
Eylemde, polis müdahalesi sırasında 169 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.