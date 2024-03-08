bianet'in objektifinden İstanbul 22. Feminist Gece Yürüyüşü
İstanbul’da her yıl olduğu gibi bu 8 Mart’ta da Feminist Gece Yürüyüşü’nün adresi Taksim oldu. Kadınlar ve LGBTİ+'lar, ulaşım engellemelerine ve polis ablukasına rağmen kentin dört bir yanından gelerek, Sıraselviler Caddesi’nde buluştu.
İstanbul Sözleşmesi, 6284 sayılı yasa, depremzede kadınların isyanı, LGBTİ+’lara yönelik baskılar, Filistinli ve Rojavalı kadınlarla dayanışma mesajları 22. Feminist Gece Yürüyüşü’nde öne çıkan başlıklar oldu.
Kadınlar ve LGBTİ+'lar "Her yer Taksim, her yer direniş" sloganlarıyla Faik Paşa Caddesi’nden Sıraselviler'e yürüdü.
Yüzlerce kadın ve LGBTİ+, Sıraselviler Caddesi’nde “Barikatı aç” ve “Polis defol, bu sokaklar bizim” sloganları attı.
Saat 19.30 öncesi kadınlar ve LGBTİ+'lar dört bir yandan Sıraselviler Caddesi'ne toplandı.
Tel Sokak’taki Feminist Mekan önünde “Feminist İsyan” bayrağı açıldı.
Sıraselviler’de bando eşliğinde 8 Mart coşkusu yaşandı.
Sıraselviler'de mücadele ve dayanışma mesajları dövizlere yansıdı.
Sıraselviler'de "Jin, jiyan, azadî" (Kadın, yaşam, özgürlük) sloganları attı.
"Kurtuluş feminist mücadele" pankartıyla Firuzağa'dan Sıraselviler'e yüründü.
Sıraselviler'de “Kınamak yetmez, ticareti kes”, “Filistinli kadınlar yalnız değildir”, “Savaşa, işgale, soykırıma son” ve “Rojavalı kadınlar yalnız değildir” sloganları atıldı.
Kadınlar ve LGBTİ+’lar Sıraselviler'den Cihangir Caddesi'ne doğru yürüyüşe geçti.
"Dünya yerinden oynar, kadınlar özgür olsa!"
Hataylı depremzede kadınların isyanı da Sıraselviler'de: "Unutmayacağız, affetmeyeceğiz, hesap soracağız! Ma rıhna, nıhna hon!"
“Dünyayı yerinden oynatacağız” ve “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz” sloganları atıldı.
“Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz”
Cihangir'de evlerindeki yurttaşlar, yürüyüşe alkışlarla destek veriyor.
Cihangir Otoparkı’nda “Feminist isyan” bayrağı dalgalanıyor.
Tertip Komitesi'nin açıklaması Türkçe, Kürtçe ve Arapça okundu.
“Geceleri de sokakları da meydanları da terk etmiyoruz” sloganıyla sona erdi.
Cihangir’de eylemin sona ermesinin ardından bir grup kadın Taksim’e doğru yürümek istedi, ancak polis tarafından engellendi.