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Yayın Tarihi: 8 Mart 2024 19:54
 ~ Son Güncelleme: 8 Mart 2024 22:11
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bianet'in objektifinden İstanbul 22. Feminist Gece Yürüyüşü

İstanbul 22. Feminist Gece Yürüyüşü, polis engellemelerine rağmen kitlesel katılımla Taksim Sıraselviler’de yapıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
bianet'in objektifinden İstanbul 22. Feminist Gece Yürüyüşü
Fotoğraf: Ali Dinç/bianet

İstanbul’da her yıl olduğu gibi bu 8 Mart’ta da Feminist Gece Yürüyüşü’nün adresi Taksim oldu. Kadınlar ve LGBTİ+'lar, ulaşım engellemelerine ve polis ablukasına rağmen kentin dört bir yanından gelerek, Sıraselviler Caddesi’nde buluştu.

İstanbul Sözleşmesi, 6284 sayılı yasa, depremzede kadınların isyanı, LGBTİ+’lara yönelik baskılar, Filistinli ve Rojavalı kadınlarla dayanışma mesajları 22. Feminist Gece Yürüyüşü’nde öne çıkan başlıklar oldu.

Görseli Büyüt

Kadınlar ve LGBTİ+'lar "Her yer Taksim, her yer direniş" sloganlarıyla Faik Paşa Caddesi’nden Sıraselviler'e yürüdü.

Görseli Büyüt

Yüzlerce kadın ve LGBTİ+, Sıraselviler Caddesi’nde “Barikatı aç” ve “Polis defol, bu sokaklar bizim” sloganları attı.

Görseli Büyüt

Saat 19.30 öncesi kadınlar ve LGBTİ+'lar dört bir yandan Sıraselviler Caddesi'ne toplandı.

Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt

Tel Sokak’taki Feminist Mekan önünde “Feminist İsyan” bayrağı açıldı.

Görseli Büyüt

Sıraselviler’de bando eşliğinde 8 Mart coşkusu yaşandı.

Görseli Büyüt

Sıraselviler'de mücadele ve dayanışma mesajları dövizlere yansıdı.

Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt

Sıraselviler'de "Jin, jiyan, azadî" (Kadın, yaşam, özgürlük) sloganları attı.

Görseli Büyüt

"Kurtuluş feminist mücadele" pankartıyla Firuzağa'dan Sıraselviler'e yüründü.

Görseli Büyüt
Görseli Büyüt

Sıraselviler'de “Kınamak yetmez, ticareti kes”, “Filistinli kadınlar yalnız değildir”, “Savaşa, işgale, soykırıma son” ve “Rojavalı kadınlar yalnız değildir” sloganları atıldı.

Görseli Büyüt

Kadınlar ve LGBTİ+’lar Sıraselviler'den Cihangir Caddesi'ne doğru yürüyüşe geçti.

Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt

"Dünya yerinden oynar, kadınlar özgür olsa!"

Görseli Büyüt

Hataylı depremzede kadınların isyanı da Sıraselviler'de: "Unutmayacağız, affetmeyeceğiz, hesap soracağız! Ma rıhna, nıhna hon!"

Görseli Büyüt

“Dünyayı yerinden oynatacağız” ve “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz” sloganları atıldı.

Görseli Büyüt

“Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz”

Görseli Büyüt

Cihangir'de evlerindeki yurttaşlar, yürüyüşe alkışlarla destek veriyor.

Görseli Büyüt

Cihangir Otoparkı’nda “Feminist isyan” bayrağı dalgalanıyor.

Görseli Büyüt

Tertip Komitesi'nin açıklaması Türkçe, Kürtçe ve Arapça okundu.

Görseli Büyüt

“Geceleri de sokakları da meydanları da terk etmiyoruz” sloganıyla sona erdi.

Görseli Büyüt

Cihangir’de eylemin sona ermesinin ardından bir grup kadın Taksim’e doğru yürümek istedi, ancak polis tarafından engellendi.

8 Mart 2024
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