bianet'in objektifinden İstanbul 22. Feminist Gece Yürüyüşü

İstanbul’da her yıl olduğu gibi bu 8 Mart’ta da Feminist Gece Yürüyüşü’nün adresi Taksim oldu. Kadınlar ve LGBTİ+'lar, ulaşım engellemelerine ve polis ablukasına rağmen kentin dört bir yanından gelerek, Sıraselviler Caddesi’nde buluştu.

İstanbul Sözleşmesi, 6284 sayılı yasa, depremzede kadınların isyanı, LGBTİ+’lara yönelik baskılar, Filistinli ve Rojavalı kadınlarla dayanışma mesajları 22. Feminist Gece Yürüyüşü’nde öne çıkan başlıklar oldu.

#FeministGeceYürüyüşü ♀️ Kadınlar ve LGBTİ+'lar "Her yer Taksim, her yer direniş" sloganlarıyla Faik Paşa Caddesi’nden Sıraselviler'e yürüyor.https://t.co/mqyToUWbcC pic.twitter.com/UUrSz98SN6 — bianet (@bianet_org) March 8, 2024 Kadınlar ve LGBTİ+'lar "Her yer Taksim, her yer direniş" sloganlarıyla Faik Paşa Caddesi’nden Sıraselviler'e yürüdü.

#FeministGeceYürüyüşü ♀️ Yüzlerce kadın ve LGBTİ+, Sıraselviler Caddesi’nde “Barikatı aç” ve “Polis defol, bu sokaklar bizim” sloganları atıyor.https://t.co/mqyToUWbcC pic.twitter.com/NxlEdHl62i — bianet (@bianet_org) March 8, 2024 Yüzlerce kadın ve LGBTİ+, Sıraselviler Caddesi’nde “Barikatı aç” ve “Polis defol, bu sokaklar bizim” sloganları attı.

Saat 19.30 öncesi kadınlar ve LGBTİ+'lar dört bir yandan Sıraselviler Caddesi'ne toplandı.

Sıraselviler'de mücadele ve dayanışma mesajları dövizlere yansıdı.

"Kurtuluş feminist mücadele" pankartıyla Firuzağa'dan Sıraselviler'e yüründü.

#FeministGeceYürüyüşü ♀️ Sıraselviler'de “Kınamak yetmez, ticareti kes”, “Filistinli kadınlar yalnız değildir”, “Savaşa, işgale, soykırıma son” ve “Rojavalı kadınlar yalnız değildir” sloganları atılıyor.



📹Video: @tucyil pic.twitter.com/YRJGPeanBw — bianet (@bianet_org) March 8, 2024 Sıraselviler'de “Kınamak yetmez, ticareti kes”, “Filistinli kadınlar yalnız değildir”, “Savaşa, işgale, soykırıma son” ve “Rojavalı kadınlar yalnız değildir” sloganları atıldı.

Kadınlar ve LGBTİ+’lar Sıraselviler'den Cihangir Caddesi'ne doğru yürüyüşe geçti.

Hataylı depremzede kadınların isyanı da Sıraselviler'de: "Unutmayacağız, affetmeyeceğiz, hesap soracağız! Ma rıhna, nıhna hon!"

Tertip Komitesi'nin açıklaması Türkçe, Kürtçe ve Arapça okundu.

#FeministGeceYürüyüşü ♀️ “Geceleri de sokakları da meydanları da terk etmiyoruz” sloganıyla sona erdi.



📹 Video: @tucyil https://t.co/1YTAX3npZF pic.twitter.com/ciDHH9TsrV — bianet (@bianet_org) March 8, 2024 “Geceleri de sokakları da meydanları da terk etmiyoruz” sloganıyla sona erdi.