ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 1 Mayıs 2024 20:07
 ~ Son Güncelleme: 1 Mayıs 2024 20:45
1 dk Okuma

bianet'in objektifinden İstanbul 1 Mayıs'ı

İstanbul'da emek-meslek örgütlerinin Taksim çağrısına yanıt veren on binler Saraçhane’de buluştu. Polis, abluka altındaki Saraçhane’den Taksim’e yürümek isteyen yurttaşlara tazyikli su, biber gazı ve plastik mermiyle müdahale etti. Müdahale ve çatışma yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Ali Dinç
Ali Dinç

Ali Dinç
Polis, işçilere biber gazı, plastik mermi sıktı: Tertip Komitesi eylemi sonlandırdı
İSTANBUL'DA 1 MAYIS
Polis, işçilere biber gazı, plastik mermi sıktı: Tertip Komitesi eylemi sonlandırdı
1 Mayıs 2024

(AD)

1 Mayıs Saraçhane Taksim taksim meydanı emekçi işçi bayramı
Ali Dinç
Ali Dinç
@alidnc4 [email protected] tüm yazıları
Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, çift anadal programı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü okudu. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel...

Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, çift anadal programı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü okudu. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Mayıs 2023 bianet stajyeri. Ağustos 2023'ten bu yana bianet muhabiri.

Devamını Göster
ilgili haberler
1 Mayıs’ta gözaltına alınanların gözaltı süresi bir gün uzatıldı
2 Mayıs 2024
/haber/1-mayista-gozaltina-alinanlarin-gozalti-suresi-bir-gun-uzatildi-294890
DİSK'ten 1 Mayıs değerlendirmesi
2 Mayıs 2024
/haber/disk-ten-1-mayis-degerlendirmesi-294873
Fotoğraflarla İstanbul 1 Mayıs'ı
2 Mayıs 2024
/haber/fotograflarla-istanbul-1-mayis-i-294868
TİHV, yetkilileri “hukukun üstünlüğü ilkesine uygun davranmaya” çağırdı
2 Mayıs 2024
/haber/tihv-yetkilileri-hukukun-ustunlugu-ilkesine-uygun-davranmaya-cagirdi-294862
bu haberin uzantıları
İSTANBUL'DA 1 MAYIS
Polis, işçilere biber gazı, plastik mermi sıktı: Tertip Komitesi eylemi sonlandırdı
1 Mayıs 2024
/haber/polis-iscilere-biber-gazi-plastik-mermi-sikti-tertip-komitesi-eylemi-sonlandirdi-294833
ilgili haberler
1 Mayıs’ta gözaltına alınanların gözaltı süresi bir gün uzatıldı
2 Mayıs 2024
/haber/1-mayista-gozaltina-alinanlarin-gozalti-suresi-bir-gun-uzatildi-294890
DİSK'ten 1 Mayıs değerlendirmesi
2 Mayıs 2024
/haber/disk-ten-1-mayis-degerlendirmesi-294873
Fotoğraflarla İstanbul 1 Mayıs'ı
2 Mayıs 2024
/haber/fotograflarla-istanbul-1-mayis-i-294868
TİHV, yetkilileri “hukukun üstünlüğü ilkesine uygun davranmaya” çağırdı
2 Mayıs 2024
/haber/tihv-yetkilileri-hukukun-ustunlugu-ilkesine-uygun-davranmaya-cagirdi-294862
diğer yazıları
İSTANBUL'DA 1 MAYIS
Polis, işçilere biber gazı, plastik mermi sıktı: Tertip Komitesi eylemi sonlandırdı
1 Mayıs 2024
Polis, işçilere biber gazı, plastik mermi sıktı: Tertip Komitesi eylemi sonlandırdı
İşçi ve emekçilerden bianet’e gelen 1 Mayıs mesajları
30 Nisan 2024
İşçi ve emekçilerden bianet’e gelen 1 Mayıs mesajları
Vodafone bayisi, görme engelli öğretmeni okuryazar kabul etmedi
29 Nisan 2024
Vodafone bayisi, görme engelli öğretmeni okuryazar kabul etmedi
24 Nisan’ın İzinde: Pangaltı’da 109 yıl önce gözaltına alınan Ermeni aydınlar
25 Nisan 2024
24 Nisan’ın İzinde: Pangaltı’da 109 yıl önce gözaltına alınan Ermeni aydınlar
65. TÜRKİYE GAZETECİLİK BAŞARI ÖDÜLLERİ
Barış Gazeteciliği Ödülü Prof. Dr. Sevda Alankuş'a verildi
22 Nisan 2024
Barış Gazeteciliği Ödülü Prof. Dr. Sevda Alankuş'a verildi
Sayfa Başına Git