bianet'in objektifinden İstanbul 1 Mayıs'ı
İstanbul'da emek-meslek örgütlerinin Taksim çağrısına yanıt veren on binler Saraçhane’de buluştu. Polis, abluka altındaki Saraçhane’den Taksim’e yürümek isteyen yurttaşlara tazyikli su, biber gazı ve plastik mermiyle müdahale etti. Müdahale ve çatışma yaklaşık 1,5 saat sürdü.
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