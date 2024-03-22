bianet'in objektifinden Diyarbakır Newroz'u

Yazar ve çevirmen. Medya, bilişim ve kolektif hareketler ile ilgileniyor. "Sosyal Medya: Eleştirel Bir Giriş", "Maske ve Bayrak", "Gazetecilik Saldırı Altında", "Dijital Kapitalizm Çağında Marx'ı Yeniden Okumak",...

Yazar ve çevirmen. Medya, bilişim ve kolektif hareketler ile ilgileniyor. "Sosyal Medya: Eleştirel Bir Giriş", "Maske ve Bayrak", "Gazetecilik Saldırı Altında", "Dijital Kapitalizm Çağında Marx'ı Yeniden Okumak", "Kadın Gazeteciler İçin Güvenlik El Kitabı", "Ne Yapmalı...?" çevirdiği kitaplar arasında. Bilgisayar mühendisliği bölümü mezunu.