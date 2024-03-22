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HABER
Yayın Tarihi: 22 Mart 2024 12:14
 ~ Son Güncelleme: 22 Mart 2024 12:48
1 dk Okuma

bianet'in objektifinden Diyarbakır Newroz'u

Diyarbakır Newroz'u dün (21 Mart) Bağlar ilçesinde bulunan Newroz Parkı'nda yüz binlerin katılımıyla kutlandı.

Diyar Saraçoğlu

Diyar Saraçoğlu

Diyar Saraçoğlu

Bu yıl "Rabe dema azadî û serkeftinê ye" (Zaman, özgürlük ve zafer zamanıdır! Ayağa kalk!”) sloganıyla 15 Mart'ta başlayan Newroz Bayramı kutlamalarının finali, dün (21 Mart) Diyarbakır’da yapıldı. 

Diyarbakır Newroz'u yüz binlerin katılımıyla kutlandı
Diyarbakır Newroz'u yüz binlerin katılımıyla kutlandı
21 Mart 2024
Görseli Büyüt

Newroz kutlamalarının adresi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Bağlar ilçesinde bulunan Newroz Parkı oldu.

Görseli Büyüt

Newroz Bayramı kutlamaları için bir araya gelen kitlede kadın ve gençlerin sayısının fazlalılığı ise dikkat çekti. Yurttaşların çoğu yöresel kıyafetlerle kutlamalara katıldı.

Görseli Büyüt

Anmaya Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı Berdan Öztürk, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanları Keskin Bayındır ve Çiğdem Kılıçgün Uçar, Kürt siyasetçi Leyla Zana ile Mehmet Öcalan da katıldı.

Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt

Program, 2017 Newrozu'nda polis kurşunuyla öldürülen Kemal Kurkut ile özgürlük ve demokrasi mücadelesinde hayatını kaybedenlerin anısına saygı duruşuyla başladı. 

Görseli Büyüt
Görseli Büyüt

DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Eş Başkan Adayları Doğan Hatun ve Serra Bucak, yurttaşlarla fotoğraf çektirdi.

Görseli Büyüt

Newroz kutlamalarında, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı iken tutuklanan ve şu an DEM Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan Adayı olan Kürt siyasetçi Gültan Kışanak'ın mesajı okundu. 

Görseli Büyüt

Tertip Komitesi, daha önce İstanbul ve İzmir Newrozlarında provokatif girişimlerde bulunan ve kendilerini "Nasyonalist Kürt" olarak nitelendiren "Kurdên Nasyonalîst" grubuna müdahale etti. 

Görseli Büyüt

Bir grup LGBTİ+, Newroz kutlamalarına "Aşitî" yazan tişörtlerle katıldı. Barış İçin Kültürel Araştırmalar Derneği, Diyarbakır Barosu LGBTİ+ Hakları Komisyonu, Keskesor Amed LGBTİ+ Oluşumu ve Sara Kolektifi de "Biz yoksak çekilen hiçbir halay özgür değildir," başlıklı bir açıklama yayımladı. 

Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt

Tunuslu sanatçı Emel Mathlouthi, sahne aldığı Diyarbakır Newroz'unda şarkılarını yüz binlerce insana söyledi.

Görseli Büyüt
Görseli Büyüt

Newroz kutlaması, sanatçılar Mikail Aslan ve Arhat'ın sahne almasıyla sona erdi. (DS/AD)

Diyarbakır Diyarbakır Newroz'u newroz 2024 newroz kutlama
Diyar Saraçoğlu
Diyar Saraçoğlu
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Yazar ve çevirmen. Medya, bilişim ve kolektif hareketler ile ilgileniyor. "Sosyal Medya: Eleştirel Bir Giriş", "Maske ve Bayrak", "Gazetecilik Saldırı Altında", "Dijital Kapitalizm Çağında Marx'ı Yeniden Okumak",...

Yazar ve çevirmen. Medya, bilişim ve kolektif hareketler ile ilgileniyor. "Sosyal Medya: Eleştirel Bir Giriş", "Maske ve Bayrak", "Gazetecilik Saldırı Altında", "Dijital Kapitalizm Çağında Marx'ı Yeniden Okumak", "Kadın Gazeteciler İçin Güvenlik El Kitabı", "Ne Yapmalı...?" çevirdiği kitaplar arasında. Bilgisayar mühendisliği bölümü mezunu.

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