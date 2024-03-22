bianet'in objektifinden Diyarbakır Newroz'u
Bu yıl "Rabe dema azadî û serkeftinê ye" (Zaman, özgürlük ve zafer zamanıdır! Ayağa kalk!”) sloganıyla 15 Mart'ta başlayan Newroz Bayramı kutlamalarının finali, dün (21 Mart) Diyarbakır’da yapıldı.
Diyarbakır Newroz'u yüz binlerin katılımıyla kutlandı
Newroz kutlamalarının adresi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Bağlar ilçesinde bulunan Newroz Parkı oldu.
Newroz Bayramı kutlamaları için bir araya gelen kitlede kadın ve gençlerin sayısının fazlalılığı ise dikkat çekti. Yurttaşların çoğu yöresel kıyafetlerle kutlamalara katıldı.
Anmaya Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı Berdan Öztürk, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanları Keskin Bayındır ve Çiğdem Kılıçgün Uçar, Kürt siyasetçi Leyla Zana ile Mehmet Öcalan da katıldı.
Program, 2017 Newrozu'nda polis kurşunuyla öldürülen Kemal Kurkut ile özgürlük ve demokrasi mücadelesinde hayatını kaybedenlerin anısına saygı duruşuyla başladı.
DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Eş Başkan Adayları Doğan Hatun ve Serra Bucak, yurttaşlarla fotoğraf çektirdi.
Newroz kutlamalarında, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı iken tutuklanan ve şu an DEM Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan Adayı olan Kürt siyasetçi Gültan Kışanak'ın mesajı okundu.
Tertip Komitesi, daha önce İstanbul ve İzmir Newrozlarında provokatif girişimlerde bulunan ve kendilerini "Nasyonalist Kürt" olarak nitelendiren "Kurdên Nasyonalîst" grubuna müdahale etti.
Bir grup LGBTİ+, Newroz kutlamalarına "Aşitî" yazan tişörtlerle katıldı. Barış İçin Kültürel Araştırmalar Derneği, Diyarbakır Barosu LGBTİ+ Hakları Komisyonu, Keskesor Amed LGBTİ+ Oluşumu ve Sara Kolektifi de "Biz yoksak çekilen hiçbir halay özgür değildir," başlıklı bir açıklama yayımladı.
Tunuslu sanatçı Emel Mathlouthi, sahne aldığı Diyarbakır Newroz'unda şarkılarını yüz binlerce insana söyledi.
Newroz kutlaması, sanatçılar Mikail Aslan ve Arhat'ın sahne almasıyla sona erdi. (DS/AD)