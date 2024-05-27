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Yayın Tarihi: 27 Mayıs 2024 15:55
 ~ Son Güncelleme: 27 Mayıs 2024 16:47
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bianet'in objektifinden Cumartesi Anneleri/İnsanları 1000. Hafta buluşması

Cumartesi Anneleri/İnsanları, Galatasaray Meydanı'nda kitlesel katılımla yapılan 1000. Hafta buluşmasında bir kez daha kayıplarının akıbetini sordu.

Ali Dinç
Ali Dinç

Ali Dinç
Görseli Büyüt
bianet'in objektifinden Cumartesi Anneleri/İnsanları 1000. Hafta buluşması

Cumartesi Anneleri/İnsanları, 27 Mayıs 1995’ten bu yana sordukları ‘Kayıplarımız nerede?’ sorusunu 1000. Hafta'da (25 Mayıs Cumartesi) Galatasaray Meydanı’nda karanfil ve kayıplarının fotoğraflarıyla oturma eylemi yaparak yineledi.

Cumartesi Anneleri/İnsanları 1000. buluşma: Kayıplarımızı istiyoruz
Cumartesi Anneleri/İnsanları 1000. buluşma: Kayıplarımızı istiyoruz
25 Mayıs 2024
Görseli Büyüt

Galatasaray Meydanı'ndaki 1000. hafta oturumu kitlesel katılımla yapıldı.

Görseli Büyüt

2018 yılından bu yana etrafı bariyerlerle kapalı olan Galatasaray Meydanı'nda yapılan eylemde kayıp yakınları konuşmalar yaptı.

Görseli Büyüt
*Cumartesi Anneleri/İnsanları'ndan İshak Tepe ve Zübeyde Tepe
*Cumartesi Anneleri/İnsanları'ndan İshak Tepe ve Zübeyde Tepe

Gözaltında kaybedilen Özgür Gündem gazetesi çalışanı Ferhat Tepe’nin annesi Zübeyde Tepe "Galatasaray’dan vazgeçmeyeceğiz. Failler Tansu Çiler, Mehmet Ağar, Korkmaz Tanhan yargılanana kadar bu mücadeleye devam edeceğiz. Çocuklarımızın katillerini istiyoruz. Adalet yok burada. ‘Türkiye hukuk devleti’ diyorlar. Adalet varsa failleri yargılasınlar. Adalet istiyorum" dedi.

“29 yıldır soruyoruz, Murat Yıldız’a ne oldu?”
CUMARTESİ ANNELERİ/İNSANLARI 987. HAFTA
“29 yıldır soruyoruz, Murat Yıldız’a ne oldu?”
24 Şubat 2024
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
*Cumartesi İnsanları'ndan Mikail Kırbayır
*Cumartesi İnsanları'ndan Mikail Kırbayır

Gözaltında kaybedilen Cemil Kırbayır’ın kardeşi Mikail Kırbayır: Kız kardeşim Fatma geçen hafta hayatını kaybetti. Onu, Cemil Kırbay’ın temsili açık mezarına yanına koyduk. Eminim, Fatma Cemil’e kavuştuğu için orada mutlu. Fakat buradayken hep onu aradı. Mezar yerini istedi. Devlet bize bir mezar borçlu. Devletten bir mezar alacağımız var.

Cumartesi Annesi Fatma Kırbayır hayatını kaybetti
Cumartesi Annesi Fatma Kırbayır hayatını kaybetti
14 Mayıs 2024
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
*Cumartesi Anneleri'nden Hanife Yıldız
*Cumartesi Anneleri'nden Hanife Yıldız
“29 yıldır soruyoruz, Murat Yıldız’a ne oldu?”
CUMARTESİ ANNELERİ/İNSANLARI 987. HAFTA
“29 yıldır soruyoruz, Murat Yıldız’a ne oldu?”
24 Şubat 2024
Görseli Büyüt
*Cumartesi Anneleri'nden Emine Ocak
*Cumartesi Anneleri'nden Emine Ocak

Hasan Ocak’ın annesi Emine Ocak, "Yıllar sonra burada olduğum için çok mutluyum. Hepinize buraya geldiğiniz için teşekkür ederim"

Hasan Ocak Kimdir?
Hasan Ocak Kimdir?
23 Şubat 2011
Görseli Büyüt
*Cumartesi Anneleri'nden Hanım Tosun
*Cumartesi Anneleri'nden Hanım Tosun

Gözaltında kaybedilen Fehmi Tosun’un eşi Hanım Tosun: "Elbet bir gün bize hesap verecekler. Adalet aramaktan vazgeçmeyeceğiz. Katiller yargı önüne çıkana kadar burada olmaya devam edeceğiz."

Hanım Tosun: Galatasaray Meydanı bizim için “mezar” değil, “toplu mezar”
CUMARTESİ ANNELERİ/İNSANLARI 1000. HAFTA EYLEMİ
Hanım Tosun: Galatasaray Meydanı bizim için “mezar” değil, “toplu mezar”
25 Mayıs 2024
Görseli Büyüt

Gözaltında kaybedilen Hayrettin Eren’in kardeşi İkbal Eren: "Annem hep bir mezar istemişti. Ben annemin bıraktığı yerden ağabeyimin çiçeklerle donatılan bir mezarı için buradayım. Bugün burada olmamız vazgeçmememizin bir sonucudur. Unutmayacağız, unutturmayacağız."

"Eren Ailesi üç kuşaktır Hayrettin’i ve adaleti arıyor"
CUMARTESİ ANNELERİ / İNSANLARI 921. HAFTA
"Eren Ailesi üç kuşaktır Hayrettin’i ve adaleti arıyor"
19 Kasım 2022
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Görseli Büyüt
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Görseli Büyüt
Görseli Büyüt

(AD)

Cumartesi Anneleri/İnsanları cumartesi anneleri Cumartesi Anneleri / İnsanları 1000. hafta foto galeri galatasaray meydanı
Ali Dinç
Ali Dinç
@alidnc4 [email protected] tüm yazıları
Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, çift anadal programı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü okudu. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel...

Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, çift anadal programı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü okudu. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Mayıs 2023 bianet stajyeri. Ağustos 2023'ten bu yana bianet muhabiri.

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