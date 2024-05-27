bianet'in objektifinden Cumartesi Anneleri/İnsanları 1000. Hafta buluşması
Cumartesi Anneleri/İnsanları, 27 Mayıs 1995’ten bu yana sordukları ‘Kayıplarımız nerede?’ sorusunu 1000. Hafta'da (25 Mayıs Cumartesi) Galatasaray Meydanı’nda karanfil ve kayıplarının fotoğraflarıyla oturma eylemi yaparak yineledi.
Cumartesi Anneleri/İnsanları 1000. buluşma: Kayıplarımızı istiyoruz
Galatasaray Meydanı'ndaki 1000. hafta oturumu kitlesel katılımla yapıldı.
2018 yılından bu yana etrafı bariyerlerle kapalı olan Galatasaray Meydanı'nda yapılan eylemde kayıp yakınları konuşmalar yaptı.
Gözaltında kaybedilen Özgür Gündem gazetesi çalışanı Ferhat Tepe’nin annesi Zübeyde Tepe "Galatasaray’dan vazgeçmeyeceğiz. Failler Tansu Çiler, Mehmet Ağar, Korkmaz Tanhan yargılanana kadar bu mücadeleye devam edeceğiz. Çocuklarımızın katillerini istiyoruz. Adalet yok burada. ‘Türkiye hukuk devleti’ diyorlar. Adalet varsa failleri yargılasınlar. Adalet istiyorum" dedi.
CUMARTESİ ANNELERİ/İNSANLARI 987. HAFTA
“29 yıldır soruyoruz, Murat Yıldız’a ne oldu?”
Gözaltında kaybedilen Cemil Kırbayır’ın kardeşi Mikail Kırbayır: Kız kardeşim Fatma geçen hafta hayatını kaybetti. Onu, Cemil Kırbay’ın temsili açık mezarına yanına koyduk. Eminim, Fatma Cemil’e kavuştuğu için orada mutlu. Fakat buradayken hep onu aradı. Mezar yerini istedi. Devlet bize bir mezar borçlu. Devletten bir mezar alacağımız var.
Cumartesi Annesi Fatma Kırbayır hayatını kaybetti
Hasan Ocak’ın annesi Emine Ocak, "Yıllar sonra burada olduğum için çok mutluyum. Hepinize buraya geldiğiniz için teşekkür ederim"
Hasan Ocak Kimdir?
Gözaltında kaybedilen Fehmi Tosun’un eşi Hanım Tosun: "Elbet bir gün bize hesap verecekler. Adalet aramaktan vazgeçmeyeceğiz. Katiller yargı önüne çıkana kadar burada olmaya devam edeceğiz."
CUMARTESİ ANNELERİ/İNSANLARI 1000. HAFTA EYLEMİ
Hanım Tosun: Galatasaray Meydanı bizim için “mezar” değil, “toplu mezar”
Gözaltında kaybedilen Hayrettin Eren’in kardeşi İkbal Eren: "Annem hep bir mezar istemişti. Ben annemin bıraktığı yerden ağabeyimin çiçeklerle donatılan bir mezarı için buradayım. Bugün burada olmamız vazgeçmememizin bir sonucudur. Unutmayacağız, unutturmayacağız."
CUMARTESİ ANNELERİ / İNSANLARI 921. HAFTA
"Eren Ailesi üç kuşaktır Hayrettin’i ve adaleti arıyor"
(AD)