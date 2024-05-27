bianet'in objektifinden Cumartesi Anneleri/İnsanları 1000. Hafta buluşması

Gözaltında kaybedilen Cemil Kırbayır’ın kardeşi Mikail Kırbayır: Kız kardeşim Fatma geçen hafta hayatını kaybetti. Onu, Cemil Kırbay’ın temsili açık mezarına yanına koyduk. Eminim, Fatma Cemil’e kavuştuğu için orada mutlu. Fakat buradayken hep onu aradı. Mezar yerini istedi. Devlet bize bir mezar borçlu. Devletten bir mezar alacağımız var.

Cumartesi Annesi Fatma Kırbayır hayatını kaybetti