bianet'in Ekrem İmamoğlu haberlerine sansür

İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği, bianet’in İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin seçilmiş başkanı Ekrem İmamoğlu’yla ilgili iki haberine sansür getirdi.

Mahkeme aldığı kararla “Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda CHP'li gözaltına alındı” ve “İBB operasyonu: Gözaltı listesinde kimler var?” haberlerine erişimi engelledi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), bianet'e iki haberin en geç dört saat içinde silinmesini isteyen bir e-posta yolladı. Ancak mahkeme kararını tebliğ etmedi.

BTK, bianet’e gönderdiği e-postada “5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 8/A maddesi uyarınca yayın hakkında içeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesine karar verilmiştir.” demekle yetindi.

Söz konusu madde “Millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle içeriklerin yayından çıkartılmasını ve erişime engellenmesini kapsıyor.

Mahkeme kararı bianet'e tebliğ edilmediği için sansür talebini kimin istediği bilinmiyor.

Önderoğlu: Argümansız ve çalakalem bir kararla haber sansürlenemez

Karar ilk tepki Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu’ndan geldi. Önderoğlu “Ne BTK ne de Sulh Ceza Hakimliği, halkın haber alma hakkını çiğneyecek, ‘milli güvenlik ve kamu düzeni’ gerekçesini hiçbir şekilde karşılamayan argümansız ve çalakalem bir kararla çevrimiçi haberciliği sansürleyemez. bianet’in Ekrem İmamoğlu haberlerine dokunulamaz” dedi.

(HA)