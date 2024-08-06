bianet Hatay’da gazetecilere ‘haklarını savunma’ atölyesi düzenliyor

IPS İletişim Vakfı/bianet, "Özgür Türkiye için Özgür Basın” projesi kapsamında gazeteciler için ‘haklarını savunma’ ve ‘hak haberciliği’ atölyeleri düzenliyor. İlk atölye 7 Eylül'de Hatay'da!

Atölyede ‘yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ ve ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamaları, Terörle Mücadele Kanunu gibi gazetecilerin ve medyanın ifade özgürlüğünü ilgilendiren temel konular tartışılacak.

Gazeteciler bu sorunlardan kendilerini nasıl koruyabilir, gözaltına alınma, yargılanma gibi durumlarda neler yapmalılar, hangi kaynaklara başvurabilirler gibi başlıklar konuşulacak.

Sonrasında ise bölgelerindeki ifade özgürlüğü davalarını takip etmeleri için hak odaklı yargı haberciliği eğitimi düzenlenecek. Deneyim paylaşımı üzerinden hak ihlallerinin nasıl duyurulabileceği konusu ele alınacak.

Katılımcılar atölye sonrasında bianet ile iletişimde kalarak ifade özgürlüğü konularına yönelik haberler yapacak ve bunlardan uygun olanlar telif karşılığında yayımlanacak.

Proje Türkiye'deki basın özgürlüğü ihlalleriyle mücadeleyi güçlendirmeyi, gazetecilerin haklarının korunmasını ve savunuculuk için bir kaynak oluşturmayı amaçlıyor.

Özgür Türkiye için Özgür Basın projesi Almanya Başkonsolosluğu tarafından finanse ediliyor.

"Gazeteciler haklarıyla vardır” atölyesi Atölyeye son başvuru tarihi 15 Ağustos saat 23.59. Çevre illerden çok kısıtlı sayıda katılımcının yol ve konaklama masraflarını karşılayabileceğiz. Atölye başvuruları gazetecilere, işsiz bırakılmış gazetecilere, iletişim fakültelerinin gazetecilik ile radyo ve televizyon bölümlerinin öğrencilerine açık. Katılım ücretsiz, kontenjan kısıtlıdır. Programla ilgili sorularınız için [email protected] adresine mail atabilirsiniz. Atölyeye başvurmak için buradaki formu doldurabilirsiniz.

(HA)