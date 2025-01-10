bianet Gündem: Haber ekonomik krizde

Video: Ali Dinç

Bugün 10 Ocak. Basın mensupları için özel bir tarih. Çalışan Gazeteciler Günü. Esasında gazetecilerin haklarını korumaya yönelik hazırlanan 212 sayılı yasanın 1961’de yürürlüğe girmesinin yıldönümü.

Basın tarihine “Dokuz Patron Olayı” olarak geçen üç günlük gazete kapatma boykotu, gazetecilerin patronlar karşısında giriştiği iş hakları mücadelesinde önemli bir mihenk taşı olarak tarihe geçti.

Gazeteciler kazanımlarını 12 Mart (1971) Muhtırası’na kadar gazeteciler 10 Ocak’ı bayram olarak kutladı.

Fakat 1971’deki askeri müdahaleden sonra cunta yönetiminin gazetecilerin bazı haklarının geri alması üzerine kutlama gününün adı "Çalışan Gazeteciler Günü" değiştirildi.

Bugün gazeteciler siyaset ve yargı baskısı altında. Ancak görünür olmayan bir şekilde ekonomik olarak da baskı altında. Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Örgütlenme Uzmanı İlyas Coşkun ile gazetecilerin çalışma koşullarını ve örgütsüzlüğünü konuştuk. (HA)