ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 10 Ocak 2025 15:48
 ~ Son Güncelleme: 10 Ocak 2025 17:52
1 dk Okuma

10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ

bianet Gündem: Haber ekonomik krizde

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde bianet ifade özgürlüğü editörü Hikmet Adal, Türkiye Gazeteciler Sendikası'ndan İlyas Coşkun ile gazetecilerin çalışma koşullarını ve örgütsüzlüğü konuştu.

Hikmet Adal

Hikmet Adal

Hikmet Adal

Video: Ali Dinç

Bugün 10 Ocak. Basın mensupları için özel bir tarih. Çalışan Gazeteciler Günü. Esasında gazetecilerin haklarını korumaya yönelik hazırlanan 212 sayılı yasanın 1961’de yürürlüğe girmesinin yıldönümü.

Basın tarihine “Dokuz Patron Olayı” olarak geçen üç günlük gazete kapatma boykotu, gazetecilerin patronlar karşısında giriştiği iş hakları mücadelesinde önemli bir mihenk taşı olarak tarihe geçti.

Gazeteciler kazanımlarını 12 Mart (1971) Muhtırası’na kadar gazeteciler 10 Ocak’ı bayram olarak kutladı.

Fakat 1971’deki askeri müdahaleden sonra cunta yönetiminin gazetecilerin bazı haklarının geri alması üzerine kutlama gününün adı "Çalışan Gazeteciler Günü" değiştirildi.

Bugün gazeteciler siyaset ve yargı baskısı altında. Ancak görünür olmayan bir şekilde ekonomik olarak da baskı altında. Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Örgütlenme Uzmanı İlyas Coşkun ile gazetecilerin çalışma koşullarını ve örgütsüzlüğünü konuştuk. (HA)

Haber Yeri
İstanbul
#bianetGündem 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Basın Özgürlüğü ekonomik kriz
Hikmet Adal
Hikmet Adal
x.com/HikmetAdal [email protected] tüm yazıları
Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda...

Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda haber ve makaleleri yayınlandı. İfade özgürlüğü alanında birçok haber ve makaleye görüş verdi. Yazıları İngilizce başta olmak üzere Fransızca, İtalyanca ve Çerkesceye çevrildi. 8 Mart 2018’deki Feminist Gece Yürüyüşünde çektiği fotoğraflar İstanbul Büyükşehir Belediyesince sergilendi. 27. Metin Göktepe Gazetecilik Ödülünü kazandı. Erciyes Üniversitesi Gazetecilik mezunu.

Devamını Göster
ilgili haberler
Ertuğrul Kürkçü: "Kürtlerin ve sosyalistlerin kurtuluş projeleri birbiriyle yakından ilişkili olmak zorunda"
8 Ocak 2025
/haber/ertugrul-kurkcu-kurtlerin-ve-sosyalistlerin-kurtulus-projeleri-birbiriyle-yakindan-iliskili-olmak-zorunda-303426
bianet Gündem: Gazeteci Murat Bay’ın Suriye izlenimleri
27 Aralık 2024
/haber/bianet-gundem-gazeteci-murat-bayin-suriye-izlenimleri-303093
bianet Gündem: Suriye’de neler oluyor?
11 Aralık 2024
/haber/bianet-gundem-suriyede-neler-oluyor-302606
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Ertuğrul Kürkçü: "Kürtlerin ve sosyalistlerin kurtuluş projeleri birbiriyle yakından ilişkili olmak zorunda"
8 Ocak 2025
/haber/ertugrul-kurkcu-kurtlerin-ve-sosyalistlerin-kurtulus-projeleri-birbiriyle-yakindan-iliskili-olmak-zorunda-303426
bianet Gündem: Gazeteci Murat Bay’ın Suriye izlenimleri
27 Aralık 2024
/haber/bianet-gundem-gazeteci-murat-bayin-suriye-izlenimleri-303093
bianet Gündem: Suriye’de neler oluyor?
11 Aralık 2024
/haber/bianet-gundem-suriyede-neler-oluyor-302606
diğer yazıları
BİR GÜNDE İKİ FARKLI HRANT DİNK CİNAYETİ DAVASI
Katil Ogün Samast'ın yargılandığı davada zaman aşımı kararı
10 Ocak 2025
Katil Ogün Samast'ın yargılandığı davada zaman aşımı kararı
Ayşenur Ezgi Eygi ve Filistin röportajına ‘Türklüğe hakaret’ davası
2 Ocak 2025
Ayşenur Ezgi Eygi ve Filistin röportajına ‘Türklüğe hakaret’ davası
Asgari ücrette kazananlar vs kaybedenler
25 Aralık 2024
Asgari ücrette kazananlar vs kaybedenler
Oba Makarna’da ihmal öldürmüş
19 Aralık 2024
Oba Makarna’da ihmal öldürmüş
İhale haberine açılan soruşturmaya takipsizlik
18 Aralık 2024
İhale haberine açılan soruşturmaya takipsizlik
Sayfa Başına Git