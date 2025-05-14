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Yayın Tarihi: 14 Mayıs 2025 12:35
 ~ Son Güncelleme: 14 Mayıs 2025 12:44
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bianet Gündem: 8 Aralık’tan bu yana Suriye’de ne değişti?

Serbest gazeteci Murat Bay, 8 Aralık’tan Mart 2025’e kadar süren süreçte Suriye’nin farklı noktalarında tanıklık ettiği gelişmeleri, bianet Gündem programında anlattı.

Murat Bay

Vecih Cuzdan
Murat Bay

Murat Bay
Vecih Cuzdan

Vecih Cuzdan

Heyet-i Tahrir’uş Şam (HTŞ) ve müttefiklerinin 8 Aralık 2024’te Suriye’de yönetimi ele geçirmesinin ardından bölgede yaşanan dönüşümü yerinde gözlemleyen Murat Bay, bu tarihten itibaren sahada geçirdiği süre boyunca ülkenin çeşitli bölgelerinde önemli gelişmelere tanıklık etti. Bu gözlemlerini bianet Gündem programında izleyicilerle paylaştı.

bianet Gündem: Gazeteci Murat Bay’ın Suriye izlenimleri
bianet Gündem: Gazeteci Murat Bay’ın Suriye izlenimleri
27 Aralık 2024

Mart ayı ortasında Almanya merkezli Die Welt için yeniden Suriye’ye geçen Bay, ay sonuna kadar bölgede kalarak kritik temaslarda bulundu. Sahil Katliamı’nın tanıklarıyla görüştü, Kürt mahallelerinde Newroz kutlamalarını takip etti, Dürzi bölgelerinde ise hem dini hem de askeri liderlerle bir araya geldi.

Suriye’nin hızla değişen siyasal ve toplumsal haritasını anlamak için Murat Bay’ın sahadaki gözlemleriyle hazırladığımız bu özel bölümü kaçırmayın.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
#bianetGündem Suriye Dürziler suriyeli kürtler suriyeli aleviler Suriye'de Alevi katliamları
Murat Bay
Murat Bay
tüm yazıları

Gazeteci, fotomuhabiri, belgeselci. Çatışma bölgelerinde çalışıyor. 

Vecih Cuzdan
Vecih Cuzdan
@VecihCuzdan [email protected] tüm yazıları
bianet yazı işleri müdürü (Nisan 2023). sendika.org ve T24’te tam zamanlı; taz.gazete, Stern ve Inside Turkey için serbest zamanlı çalıştı (2013-2023). İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nü...

bianet yazı işleri müdürü (Nisan 2023). sendika.org ve T24’te tam zamanlı; taz.gazete, Stern ve Inside Turkey için serbest zamanlı çalıştı (2013-2023). İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nü bitirdi, yüksek lisansını Kocaeli Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı'nda “1957 Türkiye-Suriye krizi ve Türk basınında şarkiyatçı söylem” başlıklı teziyle tamamladı.

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