bianet Gündem: 8 Aralık’tan bu yana Suriye’de ne değişti?

Heyet-i Tahrir’uş Şam (HTŞ) ve müttefiklerinin 8 Aralık 2024’te Suriye’de yönetimi ele geçirmesinin ardından bölgede yaşanan dönüşümü yerinde gözlemleyen Murat Bay, bu tarihten itibaren sahada geçirdiği süre boyunca ülkenin çeşitli bölgelerinde önemli gelişmelere tanıklık etti. Bu gözlemlerini bianet Gündem programında izleyicilerle paylaştı.

bianet Gündem: Gazeteci Murat Bay’ın Suriye izlenimleri

Mart ayı ortasında Almanya merkezli Die Welt için yeniden Suriye’ye geçen Bay, ay sonuna kadar bölgede kalarak kritik temaslarda bulundu. Sahil Katliamı’nın tanıklarıyla görüştü, Kürt mahallelerinde Newroz kutlamalarını takip etti, Dürzi bölgelerinde ise hem dini hem de askeri liderlerle bir araya geldi.

Suriye’nin hızla değişen siyasal ve toplumsal haritasını anlamak için Murat Bay’ın sahadaki gözlemleriyle hazırladığımız bu özel bölümü kaçırmayın.

(VC)