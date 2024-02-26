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HABER
Yayın Tarihi: 26 Şubat 2024 13:03
 ~ Son Güncelleme: 26 Şubat 2024 13:18
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bianet, Filistinli gazetecilerle dayanışıyor

bianet, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçlerinin Filistin'de öldürdüğü 100 gazeteci için bir araya geldi. Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) ve bağlı sendikalarla birlikte Filistinli gazetecilere desteğimizi ilan ediyoruz.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
bianet, Filistinli gazetecilerle dayanışıyor

İsrail’in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıda yaklaşık beş ay geride kaldı. Filistin’e karşı yürütülen tek taraflı savaşın 143 gününde İsrail 100 gazeteciyi öldürüldü. Filistinli Gazeteciler Sendikasına göre Gazze Şeridi'ndeki gazetecilerin yüzde 10'u hayatlarını kaybetmiş durumda.

“Bu katliam korkunç ve haksız bir trajedidir” diyen Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), Filistin Gazeteciler Sendikası'yla (PJS) birlikte 26 Şubat’ı Filistinli Gazetecilerle Dayanışma Günü ilan etti.

IFJ ve dünyanın dört bir yanında IFJ’ye bağlı sendikalar bugün öldürülen gazeteciler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunacak.

bianet de Filistinli gazetecilerle dayanışıyor. Ruken Tuncel, Vecih Cuzdan, Ayşegül Özbek, Tuğçe Yılmaz, Hikmet Adal, Aren Yıldırım, Pınar Erol, Dilek Sarıgül, Evrim Kepenek ve Doğan Ay ile birlikte tüm bianet çalışanları Filistinli gazetecilere desteğini ilan ediyor.

(HA)

Bianet filistinli gazeteciler
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/haber/sinir-tanimayan-gazeteciler-filistinli-gazetecileri-koruyun-291606
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