bianet, Filistinli gazetecilerle dayanışıyor

İsrail’in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıda yaklaşık beş ay geride kaldı. Filistin’e karşı yürütülen tek taraflı savaşın 143 gününde İsrail 100 gazeteciyi öldürüldü. Filistinli Gazeteciler Sendikasına göre Gazze Şeridi'ndeki gazetecilerin yüzde 10'u hayatlarını kaybetmiş durumda.

“Bu katliam korkunç ve haksız bir trajedidir” diyen Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), Filistin Gazeteciler Sendikası'yla (PJS) birlikte 26 Şubat’ı Filistinli Gazetecilerle Dayanışma Günü ilan etti.

IFJ ve dünyanın dört bir yanında IFJ’ye bağlı sendikalar bugün öldürülen gazeteciler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunacak.

bianet de Filistinli gazetecilerle dayanışıyor. Ruken Tuncel, Vecih Cuzdan, Ayşegül Özbek, Tuğçe Yılmaz, Hikmet Adal, Aren Yıldırım, Pınar Erol, Dilek Sarıgül, Evrim Kepenek ve Doğan Ay ile birlikte tüm bianet çalışanları Filistinli gazetecilere desteğini ilan ediyor.

(HA)