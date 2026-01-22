bianet erkek şiddeti videosu ve infografiği yayında

bianet'in 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 döneminde Türkiye'deki yerel, ulusal ve internet basınına yansıyan haberlerden derlediği güncel verilere göre, erkekler, 2025'te en az 299 kadını ve 64 çocuğu öldürdü. Erkekler, 1168 kadını seks işçiliğine zorladı, 201 kadını taciz etti.

2025'te aralarında transların da olduğu en az 471 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansıdı.

Evrim Kepenek’in editörlüğünde Gülden Damla Türkmen’in medya taramasını yaptığı erkek şiddeti çetelesinin videosunu Özden Demir, infografiklerini de yine Evrim Kepenek hazırladı.

Kürtçe, İngilizce ve Türkçe yayınlanan çeteleyi bianet Kürtçe Editörü Aren Yıldırım Kürtçeye, Volga Kuşçuoğlu İngilizceye çevirdi.

Final müziği: Minnet Eylemem – Ahmet Aslan’a ait.

(EMK)