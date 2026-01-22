ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 22.01.2026 09:00 22 Ocak 2026 09:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 22.01.2026 12:23 22 Ocak 2026 12:23
Okuma Okuma:  1 dakika

bianet erkek şiddeti videosu ve infografiği yayında

Erkekler, 2025'te en az 299 kadını ve 64 çocuğu öldürdü. Erkekler, 1168 kadını seks işçiliğine zorladı, 201 kadını taciz etti.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
bianet erkek şiddeti videosu ve infografiği yayında
Fotoğraf: Evrim Deniz

bianet'in 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 döneminde Türkiye'deki yerel, ulusal ve internet basınına yansıyan haberlerden derlediği güncel verilere göre, erkekler, 2025'te en az 299 kadını ve 64 çocuğu öldürdü. Erkekler, 1168 kadını seks işçiliğine zorladı, 201 kadını taciz etti.

2025'te aralarında transların da olduğu en az 471 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansıdı.

Evrim Kepenek’in editörlüğünde Gülden Damla Türkmen’in medya taramasını yaptığı erkek şiddeti çetelesinin videosunu Özden Demir, infografiklerini de yine Evrim Kepenek hazırladı.

Kürtçe, İngilizce ve Türkçe yayınlanan çeteleyi bianet Kürtçe Editörü Aren Yıldırım Kürtçeye, Volga Kuşçuoğlu İngilizceye çevirdi.

Final müziği: Minnet Eylemem – Ahmet Aslan’a ait.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
erkek şiddeti bianetçetele2025 Erkekler 2025'te kaç kadını öldürdü? kadın cinayetleri Erkek Şiddeti Çetelesi
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git