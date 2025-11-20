bianet, 'Erkek Şiddeti Açık Veritabanı'nı erişime açtı

IPS İletişim Vakfı/bianet, Erkek Şiddeti Çetelelerinin bir çıktısı olarak projelendirdiği Erkek Şiddeti Veritabanını bugün Atölye BİA’da yaptığı bir lansman ile erişime açtı.

Lansmana sivil toplum, akademi ve gazetecilerden oluşan bir davetli grubu katıldı.

Açılışta konuşan vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Nadire Mater, bianet'in Erkek Şiddeti Çetelesini tutan Kadın Hakları Editörü Evrim Kepenek ile veritabanının yayınlanması için yoğun emek sarf eden Erkek Şiddeti Çetelesi Raportörü Gülden Damla Türkmen ve Genel Koordinatör Dr. Elif Yılmazlı’ya teşekkür ederek başladı. bianet’te çalışan kadın-LGBTİ+ editörlerini andı.

Mater, veritabanının erkekler tarafından kadınlara, çocuklara ve LGBTİ+’lara uygulanan şiddeti kapsamlı biçimde görünür kılmayı ve toplumsal cinsiyet eşitliği için çalışan paydaşlara güçlü bir veri kaynağı sunmayı amaçladığını söyledi.

İlk olarak “kadın cinayeti/kadına yönelik şiddet” yerine “erkek şiddeti” söylemini kullanmaya başladıklarında, internette nasıl tepki gördüklerini/linçlendiklerini anlatan Mater, günümüzde bu söylemin yerleştiğini ve terminolojik olarak kullanıldığını anlattı.

bianet Erkek Şiddeti Çetelesinin akademik çalışmalarda ön açıcı olduğunu, hak savunucuları için de önemli bir rehber niteliği haline geldiğinden bahsetti.

“Türkiye'de hem kadın ve LGBTİ+ odaklı haberciliğinde hem de erkek şiddet şiddeti çetelesiyle önemli önemli bir alan açtık diye düşünüyorum” diye de ekledi.

"Şiddeti görünür kılmayı istiyoruz"

Mater’in ardından Gülden Damla Türkmen ve Dr. Elif Yılmazlı veritabanının tanıtımını yaptı ve kullanımını anlattı.

Türkmen Erkek Şiddeti Veritabanının, bianet’in 2008 yılından bu yana yürüttüğü Erkek Şiddeti Çetelesi çalışmasını dijital bir yapıya taşıyarak hem kapsamını genişleten hem de erişimini kolaylaştıran bir proje olduğunu söyledi.

“Bu veritabanı, erkekler tarafından kadınlara, çocuklara ve LGBTİ+’lara uygulanan şiddeti görünür kılmayı ve bu şiddetin boyutlarını sistematik şekilde takip edilebilir hale getirmeyi amaçlıyor. Basına yansıyan tüm vakalar düzenli olarak taranıyor, raporlanıyor ve dijital ortamda açık veri olarak paylaşılıyor.” dedi.

"Amacımız mücadele politikalarını güçlendiren bir araç olması"

Yılmazlı ise amaçlarının “Araştırmacılar, gazeteciler, akademisyenler, politika yapıcılar ve hak savunucuları için bu verilerin yalnızca bir arşiv olarak değil, aynı zamanda bilgiye dayalı karar süreçlerini ve şiddetle mücadele politikalarını güçlendiren bir araç olarak kullanılmasını sağlamak” olduğunu ifade etti.

bianet haricinde Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ve Jin News’i benzer raporlamalar yaptığını söyledi. Ancak bianet’in metodolojik olarak bu kurumlardan ayrıldığını örnekleriyle anlattı:

“bianet’teki çetele raportörü vakaları her gün takip edip kaydediyor. Aylık rapor yayımlandıktan sonra veritabanı editörü bu verileri sisteme işliyor. Veritabanına yalnızca faili erkek veya oğlan olan, mağduru kadın, çocuk veya LGBTİ+ olan vakalar dahil ediliyor.

Fail 18 yaşından küçükse veri setine alınıyor. Ancak bir oğlanın başka bir oğlana uyguladığı vakalar sisteme dahil edilmiyor.”

"Veri çeşitli şekillerde kullanılabilir"

Yılmazlı sunumunda verinin dönüştürücü rolüne vurgu yaparak “Neden önemli?” diye sordu ve şu yanıtı verdi:

“Uzun dönemli izleme sayesinde toplumsal eğilimleri, artış/azalış dönemlerini analiz etmeyi sağlıyor. Aile içi şiddetin kronik ve sistematik yönünü veri üzerinden görünür kılıyor. Hak savunuculuğu yapan kurumların güçlü savunuculuk ve kampanya stratejileri geliştirmesini sağlıyor.”

Yılmazlı daha sonra da medya için kullanım örnekleri verdi. Bölgesel veya yıllara göre artış/azalış trendlerinin aktarımının yapılabileceğini, dosya haberler ve araştırma gazeteciliği için veri temelli içerikler üretilebileceğini, şiddet türleri, kullanılan araçlar veya fail profilleri üzerinden tematik haber serileri hazırlanabileceğini, yerel medya ile ulusal eğilimlerin karşılaştırılabileceğini söyledi.

Akademide veri setinin başka istatistiklerle (nüfus, ekonomik göstergeler, adli veriler) çapraz analizlerde kullanılabileceğini, sivil alanda da riskli bölgelerde saha çalışmaları veya farkındalık faaliyetleri planlanabileceğini, savunuculuk faaliyetleri geliştirilebileceğini ve kadın örgütlerinin şiddet izleme ve raporlama çalışmalarını güçlendirebileceğini ifade etti.

Lansman daha sonra soru-cevap ve katkı-tartışmalarla devam etti. Projenin önemli bir çalışma olduğunu belirten tebriklerle de son buldu.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve CEİD tarafından yürütülen ‘Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi Faz III LOT I’ kapsamında hayata geçirildi. Bu destekle birlikte, 17 yılı aşkın süredir sürdürülen izleme çalışmasının sonuçları artık herkes tarafından erişilebilen güçlü bir veri kaynağına dönüştü.

Erkek Şiddeti Veritabanı, Avrupa Birliği tarafından eş finanse edilen ve Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) tarafından yürütülen ‘Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi Faz III LOT I’ kapsamında hayata geçirildi. Veritabanına https://erkeksiddeti.org/adresinden ulaşabilirsiniz.

(HA)