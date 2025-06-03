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Yayın Tarihi: 3 Haziran 2025 22:39
 ~ Son Güncelleme: 4 Haziran 2025 00:53
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CMK'YE GÖRE GÖZALTI USULSÜZ

bianet editörü Tuğçe Yılmaz GBT kontrolünde gözaltına alındı

IPS Hukuk Danışmanı Aynur Tuncel Yazgan TCK 301 kapsamında ifadesine başvurulacağı öğrenilen Yılmaz'ın gözaltına alınmasının usulsüz olduğunu ve dosya içeriğinin saklanması nedeniyle savunmasını hazırlamasının da engellendiğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
bianet editörü Tuğçe Yılmaz GBT kontrolünde gözaltına alındı
Tuğçe Yılmaz/bianet.org

bianet Editörü Tuğçe Yılmaz, akşam saatlerinde Kadıköy İskelesi’nde Genel Bilgi Taraması (GBT) sırasında polis tarafından tutularak ifadesi alınmak üzere Kadıköy İskele Polis Karakolu’na götürüldü.

Yarın İstanbul Anadolu Adliyesinde savcılık ifadesinin alınması beklenen YIlmaz bu gece boyunca karakolda tutulmaya devam edecek.

Yılmaz hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 301. maddesi kapsamında işlem yapılacağı öğrenildi. Ancak dosya içeriğini Yılmaz'ın avukatının görmesine izin verilmedi.

"Dosya içeriğinin saklanması ve gözaltı hukuk dışı"

IPS İletişim Vakfı Hukuk Danışmanı Aynur Tuncel Yazgan, dosyaya ilişkin olarak Yılmaz'ın avukatlarına bilgi verilmemesini eleştirdi. Yılmaz'ın tutulmasıyla ilgili sorularımızı yanıtlayan Yazgan "Yakalama nedeni somut olarak gösterilmediği ve dosyayı inceleme olanağı sağlanmadığından, hem yakalamaya itiraz hakkı tırpanlanıyor hem de lehe delil toplama ve gözaltındayken savunma hazırlanmasına fırsat verilmiyor." dedi.

Yazgan ayrıca CMK 100/4’e göre iki yılı geçmeyen hapis cezalık suçlarda tutuklama yasağı olduğunu hatırlattı ve "Tutuklama yasağı olan bir soruşturmada yeri yurdu, çalıştığı yer belli olan bir kişiye neden gözaltı kararı verildiğini" sordu. 

Yazgan CMK 91/2 Maddesi'nin de "ancak zorunlu halde gözaltı kararı verilmesine olanak sağladığını, bu somut durumda zorunluluk olmadığı halde Yılmaz'ın gözaltına alınmasının usulsüz" olduğunu açıkladı.

(AEK)

Haber Yeri
İstanbul
tuğçe yılmaz TCK 301
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