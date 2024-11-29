bianet editörü Tuğçe Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest

Eskişehir merkezli operasyon kapsamında 26 Kasım Salı günü gözatına alınan gazeteci, yazar, şair ve karikatüristlerle ilgili süreç devam ediyor.

Eskişehir'de ifadeleri tamamlanan gazeteciler Suzan Demir, Tuğçe Yılmaz, Havin Derya, Erdoğan Alayumat, fotomuhabir Bilal Seçkin, çevirmen Serap Güneş, Mehmet Uçar ve öğretmen Bilge Aksu sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcı Tuğçe Yılmaz, Bilge Aksu, Serap Güneş, Erdoğan Alayumat ve Mehmet Uçar'ın tutuklanmasını istedi. Suzan Demir, Havin Derya ve Bilal Seçkin hakkında ise adli kontrol talep etti.

İlk olarak Bilal Seçkin, Suzan Demir ve Havin Derya adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Ardından hakim karşısına çıkan Tuğçe Yılmaz, Erdoğan Alayumat ve Serap Güneş saat 19.00 sularında serbest bırakıldı.

Mehmet Uçar ve Bilge Aksu ise tutuklandı.

Süreç Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlatıtğı soruşturma kapsamında polis, 26 Kasım'da İstanbul, Diyarbakır, Antayla ve Batman'da çoğunluğu gazeteci olmak üzere yazar, şair, karikatüristler gözaltına aldı. Gözaltına alınanların bir kısmı Eskişehir'e gönderildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 26 Kasım'da sosyal medyada yaptığı açıklamada gözaltına alınan kişileri "şüpheli terör örgütü mensubu" olarak niteledi. Gazetecilerin avukatlarıyla görüştürülmelerine izin verilmedi; avukatların soruşturma hakkında bilgi almasını "kısıtlılık kararı" gerekçesiyle engellendi. 28 Kasım akşamı Diyarbakır'da gözaltında olan Kadın Gazeteciler Derneği (MKG) Başkanı Sultan Mercen (Roza Metina), karikatürist Doğan Güzel, yazar-çevirmen Ömer Barasi, Pirtûkakurdî Koordinatörü Baver Yoldaş, yönetmen Ardin Diren, Abdurrahman Aydın, şair-yazar Ahmet Hicri İzgören, fotoğrafçı Emrah Kelekçiler ve gazeteci Ahmet Sümbül adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Eskişehir'de de Aralık Feminist Kolektif'ten Berfin Atlı, Yazardan Direkt Yayınevi editörü Büşra Şahin ve Mehmet Yaşar Abatan serbest kaldı.

(HA)