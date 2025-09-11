bianet editörü Tuğçe Yılmaz'a “örgüte yardım” davası

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada Yeni Özgür Politika ve PolitikArt’ta yayımlanan haber ve makaleler nedeniyle 26 Kasım 2024’te İstanbul’da gözaltına alınan beş gazeteci, bir çevirmen ve bir sosyoloğa dava açıldı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yetkisizlik kararı sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bianet editörü Tuğçe Yılmaz, gazeteciler Erdoğan Alayumat, Suzan Demir, Taylan Abatan, Gülcan Dereli ile çevirmen Serap Güneş ve sosyolog Berfin Atlı hakkında iddianame hazırladı.

Terör Suçları Soruşturma Bürosunda görevli savcı Ahmet Şahin, Yeni Özgür Politika ve PolitikArt’ta yazan isimleri ‘örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmekle (TCK 220/7)’ suçlandı.

Yeni Özgür Politika ve PolitikArt’ın PKK’nin yayın organı olduğunu iddia eden savcı yazarlara yapılan telif ödemelerini suçlamaya delil olarak gösterdi.

Ayrıca MASAK raporları, banka transfer kayıtları, sosyal medya paylaşımları iddianameye delil olarak girdi.

Yeni Özgür Politika ve PolitikArt’a yazmanın “basın özgürlüğü” kapsamında değerlendirilemeyeceğini, yayınların örgüt propagandası niteliğinde olduğunu savunan savcı Şahin iddianamede, sanıkların faaliyetlerinin, örgütün amaç ve hedeflerini meşrulaştırmaya hizmet ettiği öne sürdü. Bunun da ‘silahlı terör örgütüne yardım’ suçunu oluşturduğunu savundu.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti. İlk duruşmayı da 9 Aralık 2025’e koydu.

Ne olmuştu? Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında polis, 26 Kasım'da İstanbul, Diyarbakır, Ankara ve Batman'da çoğunluğu gazeteci olmak üzere yazar, şair, karikatüristlerin evine baskın düzenledi, ilk etapta sekiz kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında bianet muhabiri Tuğçe Yılmaz ile Roza Metina, Erdoğan Alayumat, Hamza Kaan (Bilge Aksu), Ahmet Sümbül, Bilal Seçkin, Mehmet Ücar, Havin Derya ve Suzan Demir vardı. Ayrıca yönetmen Ardin Diren, şair Hicri İzgören, yazar/çevirmen Ömer Barasi, karikatürist Doğan Güzel, fotoğraf sanatçısı Emrah Kelekçier, yayınevi koordinatörü Baver Yoldaş, KHK’lı akademisyen Abdurrahman Aydın, LGBTİ+ aktivisti Berfin Atlı ve Serap Güneş gözaltındaki diğer isimlerdi. Gözaltına alınanlar arasındaki Mehmet Uçar ve Hamza Kaan (Bilge Aksu) tutuklandı. Diğer isimler dört gün gözaltında kaldıktan sonra adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Tutuklanan iki isim hakkında hazırlanan iddianame, Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ancak daha sonra tensiple yetkisizlik kararı verdi. Gazetecilerin dosyası ayrılarak gözaltına alındıkları şehirlerdeki mahkemelere gönderildi. İddianamede, gazetecilerin yaptığı haberler ve sanal paylaşımları ile çalıştıkları kurumlardan aldıkları "telif hakkı" ücretleri suçlama konusu yapıldı. İki isim 3 Temmuz ve 8 Temmuz’da görülen ilk duruşmalarda tahliye edildi. Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı gazeteci Bilal Seçkin için de “kovuşturmaya yer olmadığına” karar verdi. "Telif ücreti almak örgüt üyeliği suçlamasının gerekçesi olamaz"

(HA)