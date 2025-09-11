ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 11 Eylül 2025 18:01
 ~ Son Güncelleme: 11 Eylül 2025 18:59
2 dk Okuma

bianet editörü Tuğçe Yılmaz'a “örgüte yardım” davası

bianet editörü Tuğçe Yılmaz, gazeteciler Erdoğan Alayumat, Suzan Demir, Taylan Abatan, Gülcan Dereli ile çevirmen Serap Güneş ve sosyolog Berfin Atlı Yeni Özgür Politika ve PolitikArt’taki yazıları nedeniyle 9 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak.

Hikmet Adal

Hikmet Adal

Hikmet Adal

Görseli Büyüt
bianet editörü Tuğçe Yılmaz'a “örgüte yardım” davası
bianet editörü Tuğçe Yılmaz da yargılanan isimler arasında

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada Yeni Özgür Politika ve PolitikArt’ta yayımlanan haber ve makaleler nedeniyle 26 Kasım 2024’te İstanbul’da gözaltına alınan beş gazeteci, bir çevirmen ve bir sosyoloğa dava açıldı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yetkisizlik kararı sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bianet editörü Tuğçe Yılmaz, gazeteciler Erdoğan Alayumat, Suzan Demir, Taylan Abatan, Gülcan Dereli ile çevirmen Serap Güneş ve sosyolog Berfin Atlı hakkında iddianame hazırladı.

Terör Suçları Soruşturma Bürosunda görevli savcı Ahmet Şahin, Yeni Özgür Politika ve PolitikArt’ta yazan isimleri ‘örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmekle (TCK 220/7)’ suçlandı.

Yeni Özgür Politika ve PolitikArt’ın PKK’nin yayın organı olduğunu iddia eden savcı yazarlara yapılan telif ödemelerini suçlamaya delil olarak gösterdi.

Ayrıca MASAK raporları, banka transfer kayıtları, sosyal medya paylaşımları iddianameye delil olarak girdi.

Yeni Özgür Politika ve PolitikArt’a yazmanın “basın özgürlüğü” kapsamında değerlendirilemeyeceğini, yayınların örgüt propagandası niteliğinde olduğunu savunan savcı Şahin iddianamede, sanıkların faaliyetlerinin, örgütün amaç ve hedeflerini meşrulaştırmaya hizmet ettiği öne sürdü. Bunun da ‘silahlı terör örgütüne yardım’ suçunu oluşturduğunu savundu.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti. İlk duruşmayı da 9 Aralık 2025’e koydu.

Ne olmuştu?

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında polis, 26 Kasım'da İstanbul, Diyarbakır, Ankara ve Batman'da çoğunluğu gazeteci olmak üzere yazar, şair, karikatüristlerin evine baskın düzenledi, ilk etapta sekiz kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar arasında bianet muhabiri Tuğçe Yılmaz ile Roza Metina, Erdoğan Alayumat, Hamza Kaan (Bilge Aksu), Ahmet Sümbül, Bilal Seçkin, Mehmet Ücar, Havin Derya ve Suzan Demir vardı.

Ayrıca yönetmen Ardin Diren, şair Hicri İzgören, yazar/çevirmen Ömer Barasi, karikatürist Doğan Güzel, fotoğraf sanatçısı Emrah Kelekçier, yayınevi koordinatörü Baver Yoldaş, KHK’lı akademisyen Abdurrahman Aydın, LGBTİ+ aktivisti Berfin Atlı ve Serap Güneş gözaltındaki diğer isimlerdi.

Gözaltına alınanlar arasındaki Mehmet Uçar ve Hamza Kaan (Bilge Aksu) tutuklandı. Diğer isimler dört gün gözaltında kaldıktan sonra adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Tutuklanan iki isim hakkında hazırlanan iddianame, Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ancak daha sonra tensiple yetkisizlik kararı verdi. Gazetecilerin dosyası ayrılarak gözaltına alındıkları şehirlerdeki mahkemelere gönderildi. İddianamede, gazetecilerin yaptığı haberler ve sanal paylaşımları ile çalıştıkları kurumlardan aldıkları "telif hakkı" ücretleri suçlama konusu yapıldı. İki isim 3 Temmuz ve 8 Temmuz’da görülen ilk duruşmalarda tahliye edildi.

Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı gazeteci Bilal Seçkin için de “kovuşturmaya yer olmadığına” karar verdi.

"Telif ücreti almak örgüt üyeliği suçlamasının gerekçesi olamaz"
"Telif ücreti almak örgüt üyeliği suçlamasının gerekçesi olamaz"
12 Ağustos 2025

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
gazeteci yargılamaları Özgür Politika PolitikArt tuğçe yılmaz erdoğan alayumat
Hikmet Adal
Hikmet Adal
x.com/HikmetAdal [email protected] tüm yazıları
Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda...

Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda haber ve makaleleri yayınlandı. İfade özgürlüğü alanında birçok haber ve makaleye görüş verdi. Yazıları İngilizce başta olmak üzere Fransızca, İtalyanca ve Çerkesceye çevrildi. 8 Mart 2018’deki Feminist Gece Yürüyüşünde çektiği fotoğraflar İstanbul Büyükşehir Belediyesince sergilendi. 27. Metin Göktepe Gazetecilik Ödülünü kazandı. Erciyes Üniversitesi Gazetecilik mezunu.

Devamını Göster
ilgili haberler
CMK'YE GÖRE GÖZALTI USULSÜZ
bianet editörü Tuğçe Yılmaz serbest bırakıldı
3 Haziran 2025
/haber/bianet-editoru-tugce-yilmaz-serbest-birakildi-308042
GÖZALTILARA TEPKİ BÜYÜYOR
“Tuğçe Yılmaz ve tüm gazetecilere özgürlük”
28 Kasım 2024
/haber/tugce-yilmaz-ve-tum-gazetecilere-ozgurluk-302255
Meslek örgütlerinden gazetecilerin gözaltına alınmasına tepkiler
26 Kasım 2024
/haber/meslek-orgutlerinden-gazetecilerin-gozaltina-alinmasina-tepkiler-302212
18 basın meslek örgütü: Gazetecilik siyasi baskıdan korunmalı
27 Kasım 2024
/haber/18-basin-meslek-orgutu-gazetecilik-siyasi-baskidan-korunmali-302250
Savcı gözaltındaki isimler için adli kontrol ve tutuklama istedi
28 Kasım 2024
/haber/savci-gozaltindaki-isimler-icin-adli-kontrol-ve-tutuklama-istedi-302273
TGS: Tuğçe Yılmaz’ı taciz eden sivil polis hakkında soruşturma açılmalı
3 Eylül 2022
/haber/tgs-tugce-yilmaz-i-taciz-eden-sivil-polis-hakkinda-sorusturma-acilmali-266681
bianet editörü Tuğçe Yılmaz'a emniyet ifadesinde gazetecilik faaliyetleri soruldu
28 Kasım 2024
/haber/bianet-editoru-tugce-yilmaz-a-emniyet-ifadesinde-gazetecilik-faaliyetleri-soruldu-302270
Gözaltına alınan gazeteci sayısı 9'a çıktı, gözaltı süreleri 1 gün uzatıldı
27 Kasım 2024
/haber/gozaltina-alinan-gazeteci-sayisi-9-a-cikti-gozalti-sureleri-1-gun-uzatildi-302239
"Telif ücreti almak örgüt üyeliği suçlamasının gerekçesi olamaz"
12 Ağustos 2025
/haber/telif-ucreti-almak-orgut-uyeligi-suclamasinin-gerekcesi-olamaz-310333
Gazetecilerin gözaltına alınması Diyarbakır'da protesto edildi
27 Kasım 2024
/haber/gazetecilerin-gozaltina-alinmasi-diyarbakir-da-protesto-edildi-302249
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
CMK'YE GÖRE GÖZALTI USULSÜZ
bianet editörü Tuğçe Yılmaz serbest bırakıldı
3 Haziran 2025
/haber/bianet-editoru-tugce-yilmaz-serbest-birakildi-308042
GÖZALTILARA TEPKİ BÜYÜYOR
“Tuğçe Yılmaz ve tüm gazetecilere özgürlük”
28 Kasım 2024
/haber/tugce-yilmaz-ve-tum-gazetecilere-ozgurluk-302255
Meslek örgütlerinden gazetecilerin gözaltına alınmasına tepkiler
26 Kasım 2024
/haber/meslek-orgutlerinden-gazetecilerin-gozaltina-alinmasina-tepkiler-302212
18 basın meslek örgütü: Gazetecilik siyasi baskıdan korunmalı
27 Kasım 2024
/haber/18-basin-meslek-orgutu-gazetecilik-siyasi-baskidan-korunmali-302250
Savcı gözaltındaki isimler için adli kontrol ve tutuklama istedi
28 Kasım 2024
/haber/savci-gozaltindaki-isimler-icin-adli-kontrol-ve-tutuklama-istedi-302273
TGS: Tuğçe Yılmaz’ı taciz eden sivil polis hakkında soruşturma açılmalı
3 Eylül 2022
/haber/tgs-tugce-yilmaz-i-taciz-eden-sivil-polis-hakkinda-sorusturma-acilmali-266681
bianet editörü Tuğçe Yılmaz'a emniyet ifadesinde gazetecilik faaliyetleri soruldu
28 Kasım 2024
/haber/bianet-editoru-tugce-yilmaz-a-emniyet-ifadesinde-gazetecilik-faaliyetleri-soruldu-302270
Gözaltına alınan gazeteci sayısı 9'a çıktı, gözaltı süreleri 1 gün uzatıldı
27 Kasım 2024
/haber/gozaltina-alinan-gazeteci-sayisi-9-a-cikti-gozalti-sureleri-1-gun-uzatildi-302239
"Telif ücreti almak örgüt üyeliği suçlamasının gerekçesi olamaz"
12 Ağustos 2025
/haber/telif-ucreti-almak-orgut-uyeligi-suclamasinin-gerekcesi-olamaz-310333
Gazetecilerin gözaltına alınması Diyarbakır'da protesto edildi
27 Kasım 2024
/haber/gazetecilerin-gozaltina-alinmasi-diyarbakir-da-protesto-edildi-302249
diğer yazıları
İstanbul Barosu: Kuyu tipi hapishaneler insan onuruyla bağdaşmıyor
11 Eylül 2025
İstanbul Barosu: Kuyu tipi hapishaneler insan onuruyla bağdaşmıyor
Sapanca'da gelecek tehlikede
4 Eylül 2025
Sapanca'da gelecek tehlikede
Hak aramanın önüne ekonomik bariyer: Çevre davalarında milyonluk bilirkişi ücretleri
29 Ağustos 2025
Hak aramanın önüne ekonomik bariyer: Çevre davalarında milyonluk bilirkişi ücretleri
İBB taşeronu Albayraklar 500 işçinin maaşını geciktiriyor
20 Ağustos 2025
İBB taşeronu Albayraklar 500 işçinin maaşını geciktiriyor
KUYU TİPİ HAPİSHANELERDEKİ AÇLIK GREVLERİ
"Serkan Onur Yılmaz ölüm sınırında, talepleri karşılanmalı"
12 Ağustos 2025
"Serkan Onur Yılmaz ölüm sınırında, talepleri karşılanmalı"
Sayfa Başına Git