bianet editörü Tuğçe Yılmaz'a emniyet ifadesinde gazetecilik faaliyetleri soruldu

Eskişehir merkezli operasyon kapsamında 26 Kasım Salı günü İstanbul’da gözaltına alınan ve Eskişehir'e götürülen bianet editörü Tuğçe Yılmaz’ın emniyetteki ifadesi tamamlandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde iki saat süren ifadeye Yılmaz'ın avukatı Deniz Yazgan Şenay eşlik etti.

Yılmaz'a 2017-2018 arasında Yeni Özgür Politika’ya yazdığı kültür sanat yazıları ve haberler karşılığında aldığı ücret üzerinden, ‘örgüt propagandası’, ‘örgüt üyeliği’ ve ‘terör finansmanı’ suçlamaları yöneltildi.

Yeni Özgür Politika'ya niçin haber yaptığı, yayın çizgisi ve yayın organıyla nasıl ilişki kurduğu soruldu.

Suçlamaları kabul etmeyen Yılmaz, gazeteci olduğunu telif karşılığında birçok basın kuruluşuna haber yaptığını, Yeni Özgür Politika'nın da bunlardan biri olduğunu ve 2020'den bu yana da bianet'te çalıştığını ifade etti. Yılmaz, hesabına yatırılan ücretin ise yazdığı yazıların karşılığı olarak kendisine ödendiğini belirtti.

Röportajı ve sosyal medya paylaşımları suç sayıldı

Polis, Yılmaz'ın haberlerini de suçlama konusu yaptı. Yılmaz'ın ABD’li filozof Michael Hardt’la yaptığı ve 15 Ekim'de bianet'te yayımlanan röportajı soruldu.

Gezi Direnişi, Kürt meselesi, Filistinlilere yönelik soykırım ve daha birçok şeyin konuşulduğu röportaja dair polis, Yılmaz'dan Hardt'ın Kürtlere yönelik ifadelerinin "ne anlama geldiğini" açıklamasını istedi.

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Ayrıca, Yılmaz'ın sosyal medya paylaşımları da suç unsuru olarak gösterildi. Yılmaz'ın kendi haberleri dahil olmak üzere; Şebnem Korur Fincancı, Selçuk Kozağaçlı, Aysel Tuğluk ve Kobanî Davası ile ilgili paylaşımları niçin yaptığı soruldu.

Polis, Yılmaz’ın 13 Kasım 2022’deki İstiklal Caddesi'deki bombalı saldırıya ilişkin sendika.org'un yaptığı haber paylaşımını RT etmesine ilişkin ise "Örgüt propagandasının yapıldığı paylaşımı neden yaptınız” diye sordu.

Yılmaz'ın savcılığa sevk edilmesi bekleniyor.

İSTANBUL, BATMAN VE DİYARBAKIR’DA GAZETECİLER GÖZALTINDA Gözaltına alınan bianet muhabiri Tuğçe Yılmaz Eskişehir'e sevk ediliyor

(HA/RT)