bianet editörü Ruken Tuncel’in ailesine ikinci ırkçı saldırı

bianet editörü Ruken Tuncel’in ailesi İstanbul Beylikdüzü’ndeki evlerinde ikinci kez saldırıya uğradı.

Apartman girişinde ‘çarptın’ bahanesiyle başlayan tartışmada aynı apartmanda yaşayan Asiye Y., Makbule Y. ve Orhan Y., Tuncel’in kardeşleri Sinem Tuncel, Zelal Tuncel ve annesi Fethiye Tuncel’e saldırarak darp etti.

Aile "Bunlar Ermeni, bunlar terörist” şeklindeki nefret söylemine ikinci kez maruz kaldı. Ölümle tehdit edildi.

Tuncel’in erkek kardeşi Baran Tuncel de ailesinin kontrol ve darp raporu almak için gittiği Beylikdüzü Devlet Hastanesi’nde aynı kişilerin saldırısına uğradı.

Tuncel’in ailesi Avukatları Halil Yılmaz ile birlikte Beylikdüzü Şehit Orhan Şahin Polis Merkezi’ne giderek saldırganlardan şikayetçi oldu.

Nefret söylemleri ve darp

İfade tutanaklarına yansıdığına göre olay Zelal Tuncel’in dün akşam evden dışarı çıkmak istemesiyle başladı. Tuncel, apartman kapısında Asiye Y. ve annesi Makbule Y. ile karşılaştı. Makbule Y., Zelal Tuncel’in kendilerine çarptığını iddia etti.

Bu sırada Asiye Y. annesine “Bir şey yapmadı, gel” dedi. Tuncel “Hayret bir şey” deyip yoluna devam ettiği sırada Asiye Y. “Sen kim oluyorsun, annemle düzgün konuş, terbiyesizlik yapma, seni gebertirim” diyerek karşılık verdi.

Gürültü üzerine Sinem Tuncel balkona çıktı. Ardından Zelal Tuncel Y. ailesinin yanında ayrıldı. Asiye ve Makbule Y. ise apartmana girdi. Ancak çığlık sesleri gelmesi üzerine Zelal Tuncel apartmana koştu. İki isim Sinem Tuncel’i darp etmeye başlamıştı.

Olaya Orhan Y. de dahil olmasıyla birlikte şiddetin boyutu arttı. Dışarı çıkan anne Fethiye Tuncel de darp edildi.

Dışarı çıkan komşuların müdahesi ve polis çağırmasıyla saldırı sona erdi. Y. ailesi birçok kez Tuncel ailesine ‘Ermeni dölleri’, ‘Ermeni fahişeler, sizi gebertiriz’, ‘Sizi yaşatmayız kahpeler’, ‘Biz Türküz. Ne işiniz var burda? Vatan hainleri’, ‘Teröristler’ gibi ifadelerle hem nefret söyleminde bulundu hem de tehdit etti.

Aynı aileden Aslan Y. ve Şener Y. de olay yerindeydi. Tuncel ailesi darp raporu alarak saldırganlardan şikayetçi oldu.

Tuncel: Apaçık ırkçı bir saldırı

Ruken Tuncel saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada Ağustos 2023’teki olayı hatırlattı. Kaldırılan önleyici tedbir kararından ve savcılığın dosyayı kapatmasından bahseden Tuncel ‘Geçtiğimiz yıl saldırırken 'Devlet bizim devletimiz demişlerdi', cezasızlıkla cesaretlenip bir kez daha, bu kez daha kalabalık saldırdılar. Özellikle belirtiyorum, bu kişilerle hiçbir komşuluk ilişkimiz yok, dolayısıyla arada tartışma yaşanacak bir durumda yok. Saldırırken söylenenler olayın ne olduğunu açıkça gösteriyor. Apaçık ırkçı bir saldırı" diye konuştu.

Ne olmuştu? bianet editörü Ruken Tuncel'in ailesi 10 Ağustos 2023’te de aynı ailenin saldırısına uğramıştı. Makbule Y. ve Asiye Y. aileyi ölümle tehdit etmiş ve Sinem Tuncel’e saldırmıştı. Polisin aranması üzerine Makbule Y. “Polis size gelmez. Ben arayayım ki nasıl geliyor görün. Devlet benim, polis benim. Trabzonluyuz, sizi yakarız. Bu Aleviler, her ayak sizde. Uyuşturucu satmak sizde, eroin kullanmak sizde. Yürüyüşlere gidiyorsunuz, bu yürüyüşe gitmeye benzemez. Pompalım var benim, bir pompalıya bakarsınız. Şarjörü boşaltırım" demişti. Asiye Y. de Sinem Tuncel’e “Sizi gebertirim, kaç paralık canınız var, elimde kalırsınız" şeklinde tehditler savurmuştu. İki isim komşuların kapıya çıkmasıyla “Bunlar Ermeni”, “Bunlar terörist", diyerek nefret söyleminde bulunmuştu. Sinem Tuncel darp raporu alarak Makbule Y. ve Asiye Y.'den şikayetçi oldu. Polis, önleyici tedbir kararı çıkartarak Makbule ve Asiye Y.'nin yanlarına yaklaşmasını yasakladı. Ancak Büyükçekmece 1. Aile Mahkemesi 4 Eylül'de önleyici tedbir kararını kaldırdı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı da Aralık 2023’te dosya hakkında kavuşturmaya yer yok kararı vererek kapattı. Savcılık, bianet editörü Ruken Tuncel'in ailesine yönelik nefret saldırısı dosyasını kapattı

(HA)