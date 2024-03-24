bianet editörü Hikmet Adal, Metin Göktepe Gazetecilik Ödülü'ne değer görüldü

Bu yıl 27'ncisi düzenlenen Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri’ni kazananlar belli oldu.

Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri, Evrensel Muhabiri Metin Göktepe ve görevi başında yitirilen gazetecilerin anılarını yaşatmak, genç gazetecileri gerçekleri esas alan bir habercilik konusunda özendirmek amacıyla 1998’den beri veriliyor.

Bu yıl, bianet muhabir ve editörü Hikmet Adal, Yazılı Haber kategorisinde “600'den fazla kişinin dosyasında tanık olan bir isim: Ümit Akbıyık” başlıklı haberiyle ödüle değer görüldü.

Kazananlara ödülleri Metin Göktepe’nin doğum günü olan 10 Nisan 2024 günü düzenlenecek törenle verilecek.

Ödülleri, Banu Güven, Filiz Gazi, Hakkı Özdal, Nazım Alpman, Pınar Öğünç, Sorel Dağıstanlı, Tuluhan Tekelioğlu, Yetvart Danzikyan’dan oluşan jüri belirledi.

Hikmet Adal'a ödül

bianet editörü Hikmet Adal

Adal 26 Eylül 2023’te bianet’te “600'den fazla kişinin dosyasında tanık olan bir isim: Ümit Akbıyık” başlığıyla yayımlanan haberiyle Yazılı Haber Ödülü’nü kazandı. Haberde Ümit Akbıyık isimli kişinin, birçok dosyada tanık olarak yer aldığı ve verdiği ifadeler sonucu, aralarında belediye başkanları, siyasetçiler, avukatlar, gazeteciler ve sanatçıların da olduğu 600’den fazla insanın gözaltına alınmasına, bir kısmının tutuklanmasına ya da tahliye edilmemesine neden olduğu anlatılıyor.

600'den fazla kişinin dosyasında tanık olan bir isim: Ümit Akbıyık

Aynı kategoride ödüle değer görülen diğer isim ise Birgün’den Havva Gümüşkaya. Gazeteci Gümüşkaya, 15 Ocak 2023 tarihinde BirGün’de “İşçiyi bile bile zehirlediler” başlığıyla yayımlanan haberiyle Yazılı Haber Ödülü’nü kazandı.

Haberde; Tokat’taki Kılıç Ayakkabı Fabrikasında, doğum tarihleri 1995 ile 2004 arasında değişen işçilere, solvent etkilenmesine bağlı solvent polinöropatisi teşhisi konulduğu, yardımsız uzun süre yürüyemeyen işçilerin kollarında ve bacaklarında hafif felç meydana geldiği, hareket etkinlikleri kaybolduğu anlatılıyor.

‘Ermenistan Dizisi'ne Jüri Özel Ödülü

Jüri, Yazılı Haber dalında Agos Ermenice sayfalar editörü Pakrat Estukyan ve kıdemli fotoğrafçı Berge Arabian’ın 2023’ün ekim ayında gittikleri Ermenistan’dan yaptıkları diziyi de Jüri Özel Ödülü’ne değer gördü. Üç hafta boyunca Agos’ta yayımlanan dizi, 2023 Eylül ayındaki Azerbaycan saldırısı sonrasında Ermenistan’a sığınmak zorunda kalan Karabağlı Ermeni sığınmacılarla yapılan röportajları içeriyor.

Görüntülü haber: Özak işçileri direnişi

Murat Uysal, 6 Mart 2024’te Evrensel’de “Hikayemiz üzerimizdeki önlüklerimiz, Özak Tekstil işçilerinin direniş öyküsü” başlığıyla yayımlanan haberiyle Görüntülü Haber Ödülü’nü kazandı. Haberde, kölece çalışma koşullarına isyan ederek, Öz İplik-İş’ten BİRTEK-SEN’e geçen Özak Tekstil işçilerinin Urfa’dan İstanbul’a uzanan mücadelesi anlatılıyor.

Cumartesi Anneleri/İnsanları’nın mücadelesi

Jüri, Görüntülü Haber dalında Ferhat Yaşar ve Burak Karaman’ın, “Cumartesi Anneleri: Siz bu videoyu izlerken biz gözaltında olacağız” başlığıyla 1 Temmuz 2023’te Gazete Duvar’da yayınlanan video haberine de Jüri Özel Ödülü verilmesini kararlaştırdı. Haberde, gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak için her hafta Galatasaray Meydanı önünde eylem yaptıkları için, polis müdahalesiyle karşılaşan ve gözaltına alınan Cumartesi Anneleri’nin mücadelesi anlatılıyor.

Samandağ fotoğrafına ödül

Fotoğraf Ödülünü, 16 Şubat 2024 tarihli fotoğrafıyla Kazım Kızıl kazandı. 6 Şubat depremlerinden sonra tıp uzmanları şehri kaplayan tozun uzun süreli solunmasının pnömokonyoz, mezotelyoma ve akciğer kanseri gibi çok ciddi hastalıklara yol açacağı uyarısında bulunurken, Samandağ’da çekilen fotoğrafta moloz alanının yanındaki halı sahada futbol oynayan çocuklar görülüyor.

Fotoğraf: Kazım Kızıl

Tatvan Belediyesi’ndeki yolsuzluklar

Yerel Gazetecilik Ödülü de Sinan Aygül’ün, Bitlis News’te yayımlanan, Tatvan Belediyesi’ndeki yolsuzlukları ortaya çıkaran haberlerine değer görüldü. Gazeteci Aygül, belediyedeki taşınmazlarla ilgili yolsuzluk iddialarını gündeme taşıması sonrasında, 17 Haziran 2023’te Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani’nin resmi koruması olan polis memuru ve belediye görevlileri tarafından saldırıya uğramıştı.

Sokak ortasında saldırıya uğrayan gazeteci Sinan Aygül’e hapis cezası

Metin Cihan’a ve ‘Kadın İşçi’ye ödül

Jüri, bu sene ayrıca iki Jüri Özel Ödülü daha verilmesine karar verdi. İsrail Gazze’yi bombalarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Burak Erdoğan’ın gemisinin İsrail’den sevkiyat yaptığını ortaya çıkaran Metin Cihan’a Jüri Özel Ödülü verilmesi kararlaştırıldı.

Jüri, haberlerinin odağına ücretli-ücretsiz kadın emeğini koyan, bu alanda hak haberciliği yapan haber sitesi Kadın İşçi’ye de Jüri Özel Ödülü verilmesini kararlaştırıldı.(AÖ)