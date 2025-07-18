ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 18 Temmuz 2025 15:10
 ~ Son Güncelleme: 18 Temmuz 2025 15:14
2 dk Okuma

bianet'e sahte mahkeme kararlarıyla sansür girişimi sürüyor

MHP’li Ahmet Gündüz adına bianet’e ikinci bir sahte erişim engeli kararı gönderildi. İlk girişimle aynı dosya numarası ve benzer içerikle gönderilen ikinci sahte belge de yargı sisteminde kayıtsız; kararların üretildiği PDF'lerdeki izler, daha önce tespit edilen sahte sansür belgeleriyle aynı yapıyı taşıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
bianet'e sahte mahkeme kararlarıyla sansür girişimi sürüyor

bianet’e yönelik sahte mahkeme kararıyla sansür girişimi devam ediyor. 19 Haziran 2025 tarihli ilk sahte kararın ardından, MHP’li Ahmet Gündüz adına bianet’e ikinci bir sahte erişim engeli kararı gönderildi.

İkinci karar 4 Temmuz 2025 tarihli olmasına rağmen ilk sahte erişim engeli kararıyla aynı dosya numarasını (2025/7563 D.İş) taşıyor.

bianet’e sahte mahkeme kararıyla sansür girişimi
bianet’e sahte mahkeme kararıyla sansür girişimi
1 Temmuz 2025

İki karar da aynı kalıp PDF formatında hazırlanmış. bianet dosyayı oluşturan kişinin isminin Uğur Yılmaz olduğunu tespit etti. Sahte belgede sadece Ahmet Gündüz’ün Merve Şahin olan avukatının adı Mehmet Kaya olarak değiştirildiği görülüyor.

Karar gereğince bianet’in “Darp edildiğini açıklayan Avukat Dilek Ekmekçi: Dayanışmanız güçlendirdi” başlıklı haberinin yayından kaldırılması isteniyor.

Ancak ilk karar gibi bu kararın da resmi yargı sisteminde kaydı bulunmuyor. Belgedeki doğrulama kodu UYAP sisteminde kayıtlı değil.

Kararda yazılan Küçükçekmece 6. Sulh Ceza Hakimliği ve belgenin sonunda itiraz merci olarak gösterilen Küçükçekmece 7. Sulh Ceza Hakimliği de gerçekte bulunmuyor. Küçükçekmece Adliyesinde sadece 1., 2., 3. ve 4. sulh ceza hakimlikleri var.

Ayrıca mahkemelerin erişim engeli kararlarını gazetelere Erişim Sağlayıcıları Birliği (ESB) tarafından iletiliyor.

bianet’in savunmanlığını üstlenen İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD) avukatlarına göre belge “daha önce sahte olduğunu tespit edilen Diken, Gazete Pencere ve Sözcü kararlarıyla aynı sistematik kodu taşıyor.” PDF'in oluşturulma tarihi diğer sahte kararlarda olduğu gibi 25 Nisan 2023. Geçmişte Gazete Duvar ve Halk TV'ye de sahte erişim engeli kararları gönderilmişti.

Ahmet Gündüz'e ilişkin iddia

Sahte kararda kaldırılması istenen haber, Evrim Kepenek’in ceza hukukçusu Dr. Avukat Dilek Ekmekçi’yle ilgili bir haberini hedef alıyor.

Haberde Kepenek, İYİ Parti’nin eski Genel Başkanı Meral Akşener’in de bahsettiği "yurt kızlarının seks işliğine sürüklendiği otellerden" bahsediyor, Ekmekçi’nin de bunu gündeme taşıdığını söylüyordu. Ekmekçi’nin MHP’li Ahmet Gündüz’ün bu otellerinden birinin çantacısı olduğu iddiasına yer veriyordu.

Darp edildiğini açıklayan Avukat Dilek Ekmekçi: Dayanışmanız güçlendirdi
Darp edildiğini açıklayan Avukat Dilek Ekmekçi: Dayanışmanız güçlendirdi
28 Ekim 2024

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Sahte erişim engeli erişim engeli
ilgili haberler
bianet receives fake court orders demanding removal of news articles
18 July 2025
/haber/bianet-receives-fake-court-orders-demanding-removal-of-news-articles-309602
bianet’e sahte mahkeme kararıyla sansür girişimi
1 Temmuz 2025
/haber/bianete-sahte-mahkeme-karariyla-sansur-girisimi-309014
Darp edildiğini açıklayan Avukat Dilek Ekmekçi: Dayanışmanız güçlendirdi
28 Ekim 2024
/haber/darp-edildigini-aciklayan-avukat-dilek-ekmekci-dayanismaniz-guclendirdi-301175
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
bianet receives fake court orders demanding removal of news articles
18 July 2025
/haber/bianet-receives-fake-court-orders-demanding-removal-of-news-articles-309602
bianet’e sahte mahkeme kararıyla sansür girişimi
1 Temmuz 2025
/haber/bianete-sahte-mahkeme-karariyla-sansur-girisimi-309014
Darp edildiğini açıklayan Avukat Dilek Ekmekçi: Dayanışmanız güçlendirdi
28 Ekim 2024
/haber/darp-edildigini-aciklayan-avukat-dilek-ekmekci-dayanismaniz-guclendirdi-301175
Sayfa Başına Git