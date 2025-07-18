bianet'e sahte mahkeme kararlarıyla sansür girişimi sürüyor

bianet’e yönelik sahte mahkeme kararıyla sansür girişimi devam ediyor. 19 Haziran 2025 tarihli ilk sahte kararın ardından, MHP’li Ahmet Gündüz adına bianet’e ikinci bir sahte erişim engeli kararı gönderildi.

İkinci karar 4 Temmuz 2025 tarihli olmasına rağmen ilk sahte erişim engeli kararıyla aynı dosya numarasını (2025/7563 D.İş) taşıyor.

bianet’e sahte mahkeme kararıyla sansür girişimi

İki karar da aynı kalıp PDF formatında hazırlanmış. bianet dosyayı oluşturan kişinin isminin Uğur Yılmaz olduğunu tespit etti. Sahte belgede sadece Ahmet Gündüz’ün Merve Şahin olan avukatının adı Mehmet Kaya olarak değiştirildiği görülüyor.

Karar gereğince bianet’in “Darp edildiğini açıklayan Avukat Dilek Ekmekçi: Dayanışmanız güçlendirdi” başlıklı haberinin yayından kaldırılması isteniyor.

Ancak ilk karar gibi bu kararın da resmi yargı sisteminde kaydı bulunmuyor. Belgedeki doğrulama kodu UYAP sisteminde kayıtlı değil.

Kararda yazılan Küçükçekmece 6. Sulh Ceza Hakimliği ve belgenin sonunda itiraz merci olarak gösterilen Küçükçekmece 7. Sulh Ceza Hakimliği de gerçekte bulunmuyor. Küçükçekmece Adliyesinde sadece 1., 2., 3. ve 4. sulh ceza hakimlikleri var.

Ayrıca mahkemelerin erişim engeli kararlarını gazetelere Erişim Sağlayıcıları Birliği (ESB) tarafından iletiliyor.

bianet’in savunmanlığını üstlenen İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD) avukatlarına göre belge “daha önce sahte olduğunu tespit edilen Diken, Gazete Pencere ve Sözcü kararlarıyla aynı sistematik kodu taşıyor.” PDF'in oluşturulma tarihi diğer sahte kararlarda olduğu gibi 25 Nisan 2023. Geçmişte Gazete Duvar ve Halk TV'ye de sahte erişim engeli kararları gönderilmişti.

Ahmet Gündüz'e ilişkin iddia

Sahte kararda kaldırılması istenen haber, Evrim Kepenek’in ceza hukukçusu Dr. Avukat Dilek Ekmekçi’yle ilgili bir haberini hedef alıyor.

Haberde Kepenek, İYİ Parti’nin eski Genel Başkanı Meral Akşener’in de bahsettiği "yurt kızlarının seks işliğine sürüklendiği otellerden" bahsediyor, Ekmekçi’nin de bunu gündeme taşıdığını söylüyordu. Ekmekçi’nin MHP’li Ahmet Gündüz’ün bu otellerinden birinin çantacısı olduğu iddiasına yer veriyordu.

Darp edildiğini açıklayan Avukat Dilek Ekmekçi: Dayanışmanız güçlendirdi

(HA)