bianet/Atolye BİA dê ‘Atolyeya Rojnamegeriya Aştîxwaz a Celal Başlangiç’ li dar bixe

bianet/Atolye BİA di 5-6ê Îlona 2025an de "‘Atolyeya Rojnamegeriya Aştîxwaz a Celal Başlangiç" li dar dixe.
Atolye bi hevkariya Weqfa Ragihandinê ya IPSê û Civil Rights Defenders tê lidarxistin. Armanca atolyeyê ewe ku li ser rola rojnamegeriyê di pêvajoyên aştiyê de nîqaşan veke.
Bername wê du rojan bidome. Nîqaşên temsîlkirina medyayê, cûrbicûrî û pirrengî û her weha derfetên rojnamegeriya aştîxwaz li Tirkiyeyê dê bibe mijara bernameyê. Axaftina vekirina bernameyê dê Prof. Dr. Sevda Alankuş bike.
Di roja yekem a atolyeyê de, ji Radyoya Apaçikê Waseem Ahmad Siddiqui, Derhênera Weşana Kaos GLyê Yildiz Tar, ji Weqfa Hrant Dinkî Elif Erol û Liana Erişsever, ji Romani Godiyê Goktan Yildirim û çalakvanê Roman Okan Kemanci dê li ser mijara "Cûrbicûrî, Pirrengî û Pirsgirêkên Temsiliyetê yên di Medyayê de" biaxivin.
Temsiliyeta di medyayê de ya Penaber, LGBTİ+, kêmnetewên Lozanê û civakên Roman dê were nîqaş kirin.
Di roja duyemîn de jî mîrateya rojnamegeriyê ya Celal Başlangıç dê were bîranîn. Ayşe Yildirim dê behsa Celal Başlangiç û rojnamegeriya aştîxwaz bike.
Bi beşdariya Nadire Mater, Sinan Gokçen, Seda Altug, Ali Topuz, û Ruşen Takva wê li ser mijarên wekî "pêvajoya aştiyê", dînamîkên şer û aştiyê li Rojhilata Navîn û li bajarên Kurdan nîqaşên li ser aştiyê, were axavtin.
Di atolyeyê de dê ev pirsana bên bersivandin:
- Rojnamegeriya aştîxwaz çi ye û gelo dikare were bicîhanîn?
- Di demên qeyranan de divê zimanê rojnamegeriyê çawa cûda bibe?
- Di rojnamegeriyê de "têalîbûn" gengaz e an pêwîst e?
- Nêzîkatiya rojnamegeriya aştîxwaz çawa dikare li Tirkiyeyê belav bibe?
Derbarê Celal Başlangiç de
Başlangiç, di sala 1956’an de li Stenbolê ji dayik bû. Di sala 1978an de ji Dibistana Bilind a Rojnamegerî Têkiliyên Gel a Zanîngeha Egeyê mezûn bû. Di sala 1975’an de li rojnameya Ege Ekspresê dest bi rojnamegeriyê kir. Piştre jî li gorî rêzê di rojnameyên Demokrat Îzmîr (1977) û Polîtîkayê de (1979) xebitî. Di navbera salên 1981 - 1984’an de Nûnertiya Herêma Edeneyê, Şeftiya Servîsa Polîtîkaya Hundir û Midûriyeta Karên Nivîsan a rojnameya Cumhuriyetê kir. Bû rêvebirê weşanê yê giştî yê damezirîner ê rojnameya Evrenselê. Yek ji damezirînerên rojnameya Radîkalê bû. Başlangiç, di T24, Gazete Duvar, bianet, Haberdar û hwd. nivîsand.
Gelek xelatên rojnamegeriyê wergirt û pirtûkên wî yên Kanli Bîlmece, Hayatin Rengî Gokkuşagi, Hayata Soylenmîş Şarkilar, Korku Tapinagi, Trilye’den Yusufelî’ne Adatepe’den Derîk’e Hayat Agaciyla Yaşayanlar hene. Başlangiç, bi rojnameger Ayşe Yildirim re zewicî ye.
Başlangiç, di dema qedexeyên derketina kolanan ên di navbera salên 2015-2016’an de ji bo piştevaniya bi xebatkarên Çapemeniya Azad re hate Amedê û nûçe şopand.