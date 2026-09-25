biamag’da bu hafta

Ferhat Yaşar editörlüğünde hazırlanan bu hafta biamag’da, kentleşmenin getirdiği devasa gürültü nedeniyle insanın doğal seslerden uzaklaşmasından, İskoç turistin gönüllü çöp toplama çabasına uzanan yazılar yer alıyor.

Bir yandan Kocaeli’deki fabrika dumanlarının altında bir dolmuş şoförünün çocuklar için vites kutusunun yanına koyduğu şekerleri okurken, diğer yandan İranlıların baskılara rağmen sürdürdüğü özgürlük mücadelesine tanıklık ediyoruz.

biamag bu gece 00.00'da yayında

Panayotis Petridis, turizmin kültürü yüzeysel bir tüketime indirgediğini, antik panayırlardan günümüz eğlence anlayışına, sessiz şehirlerden bir İskoç turistin gönüllü çöp toplama çabasını yazdı.

Murat Türkeri, yazısında Ayvalık Film Festivali’nde gösterilen Devrim Provaları, İran’ın son yarım yüzyıllık direniş tarihini Pegah Ahangarani’nin kişisel hikâyesi üzerinden anlattı.

Türkan Aslan Ağaç, “Ailem Güvende” adıyla yürütülen operasyonun, yalnızca güvenlik ve koruma söylemini değil, aile, kimlik ve toplumsal düzenin üzerine kurulan sınırları tartışmaya açıyor.

Özgür Erbaş, televizyon dizilerindeki karakterlerin giderek gerçeklikten koparıldığını, özellikle “iyi” karakterlerin senaryo gereği çaresizleştirilmesine, “kötü” karakterlerin ise ölçüsüz güç ve zenginlikle donatılmasına itiraz ediyor.

Abbas Vural, otobüs şoförü Mehmet’in kanserle mücadele eden babası için başlattığı kişisel bir “totem”in ve bir işçi ailesinin dayanışma hikâyesinin yazdı.

Şevval Tufan, Günay Gafur’un Kuantum Adası romanını; kuantum fiziğini çocuk ve gençlik edebiyatıyla buluşturan kurgusu, takım çalışması, dostluk, rekabet ve önyargılar üzerine kurduğu anlatı üzerinden inceledi.

Metin V. Bayrak, tüketim kültürü, müşteriye kısa süreli bir “cennet simülasyonu” sunarken bu konforu mümkün kılan emeği ve insanı görünmezleştirmesine odaklandı.

Aykan Sever, 30 yıldır cezaevinde bulunan Mahmut Soner, cezasını tamamlamasına rağmen disiplin cezaları gerekçe gösterilerek tahliye edilmemesini gündeme getiriyor.

Murat İnceoğlu, Hollywood’dan İsrail yapımlarına, oradan Türkiye’nin en çok izlenen dizilerinden Kurtlar Vadisi’ne uzanan örneklerle devletlerin, orduların ve güvenlik bürokrasilerinin popüler kültür üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor.

Deniz Ergün, Ocak 2026’da yaşamını yitiren feminist tarihçi ve siyaset kuramcısı Eleni Varikas, kadınları ve dışlanmışları tarihin öznesi olarak ele alan çalışmalarıyla feminist tarih yazımına yön vermesini yazdı.

Ahmet Doğan, yazısında KHK ile kamu görevinden ihraç edilen ve haklarında beraat ya da takipsizlik kararı verilen binlerce kişi, aradan geçen yıllara rağmen görevlerine neden dönemediğini sorguluyor.

(FY)