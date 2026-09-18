biamag’da bu hafta

Bu hafta biamag, geçmişin bugüne bıraktığı izlerden barışın nasıl kurulabileceğine, yapay zekanın ortak değerleri nasıl dönüştürdüğünden sağlık sistemindeki eşitsizliklere, sinemadan mimariye, edebiyattan müziğe uzanan yazılarla dolu.

Hikmet Adal’ın editörlüğünü üstlendiği biamag’ın bu sayısında Şeyhmus Diken, İstem Özdilek, Diyar Saraçoğlu, Nural Sümbültepe, Yağmur Filiz, Özgür Erbaş, Efruze Esra Alptekin, Halis Yerlikaya, Panayotis Petridis, Arif Şentek ile Rosalino Levantino’nun makale ve söyleşilerini bulacaksınız.

biamag, Cumartesi 00.00'da yayında!

İstem Özdilek, çağın gürültüsü karşısında mimarinin sessizlikle nasıl konuşabileceğini sorguluyor. Junya Ishigami’nin Çin’de yapay bir göl üzerine inşa edilen Zaishui Sanat Müzesi’nden hareketle doğayla uyumlanan, çevresine meydan okumak yerine onun parçası olan bir mimari üzerine düşünüyor.

Nural Sümbültepe, dünya prömiyerini Toronto Uluslararası Film Festivali’nde yapan Cinlerin Düğünü filminin yönetmeni Ferit Karahan’la konuşuyor.

Şeyhmus Diken, Ali Kemal Şahin’in Kudüs’te Hayal romanını ele alıyor. Malatya’dan Kudüs’e uzanan yolculuk üzerinden tarih, inanç, aşk, Kürt sözlü anlatı geleneği ve Selahaddin-i Eyyubi’nin izlerini takip ediyor.

Rosalino Levantino, Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nin “Gaiaporosis: Müştereklerin Tüketilmesi” bölümüne ve Lucrecia Martel’in Bizim Toprağımız belgeseline odaklanıyor.

Arif Şentek, 1922’de Urla’dan ayrılmak zorunda kalan Rumların hikayesini, 16 yaşında Amele Taburu’na gönderilen Urlalı Kosta’nın anıları üzerinden anlatıyor.

Panayotis Petridis, yapay zekanın beslendiği dilsel ve kültürel birikimin kime ait olduğunu soruyor. Kamuya ait, açık ve kooperatif yapay zeka modellerinin mümkün olup olmadığını tartışıyor.

Halis Yerlikaya, Kars ve Mardin’den iki kanser hastasının “normal” olarak raporlanan tomografilerinden yola çıkarak teleradyolojiyi bir halk sağlığı meselesi olarak ele alıyor. Tanıda gecikme, hizmet alımı, radyologların çalışma koşulları, bölgesel eşitsizlikler ve anadilinde sağlık hizmetine erişim üzerinden “daha hızlı ve daha çok rapor” anlayışını sorguluyor.

Efruze Esra Alptekin, Roald Dahl’ın Cadılar eserinden hareketle barış, güç ve örgütlenme üzerine düşünüyor. Mağdur olmaktan özne olmaya, bir araya gelmekten ortak hareket etme kapasitesi kurmaya uzanan yazıda barışın yalnızca iyi iletişim değil, güç ilişkileri ve demokratik örgütlenme meselesi olduğunu tartışıyor.

Özgür Erbaş, bu kez Şahname diyarına gidiyor. “Zal’ın babası olmaya yıllar sonra cesaret edebilen Sam ile Zal’ın oğlu olduğuyla gurur duyan Rüstem’in hikayesi”nden bugüne bakıyor.

Yağmur Filiz, Redfotoğraf Grubu ile Görülmüştür Kolektifi’nin Karşı Sanat’ta açtığı “Esmiyor - Ekolojik İsyan” sergisini geziyor. 36 mahpus ile 60 fotoğrafçının eserlerini buluşturan serginin on yıllık hikayesini Özcan Yaman’ın anlatımıyla anlatıyor.

Diyar Saraçoğlu, İranlı santur icracısı ve bilgisayar bilimci Peyman Heydarian’la Şiraz’dan Londra’ya uzanan müzikal yolculuğunu konuşuyor.

(HA)