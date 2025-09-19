biamag’da bu hafta

Ayşegül Başar’ın editörlüğünü üstlendiği bu haftanın biamag’ında arşivlerden çıkan aile hikayelerinden kaybolan hayatların izlerine, hafta boyunca konuşulan hak ihlalleri ve demokrasi krizlerinden gündelik yaşamın ‘görünmeyen’ mücadelelerine kadar pek çok konu mercek altına alınıyor.

biamag’ın bu haftaki seçkisi şöyle:

Evrim Kepenek, Hrant Dink Ödülü bağlamında, Helena Maleno Garzón’un yaşamı ve sözleri üzerinden; gazetecilik/hak savunucularına baskıyı, Avrupa’nın göç politikalarındaki ikiyüzlülüğü ve savaş–silah–sınır endüstrisi bağını yazdı.

Nilgün Karakaş, Susan Abulhawa’nın “Sevgisiz Dünyaya Karşı” romanındaki 'isyan’ı Filistin’in ve mülteciliğin edebî kaydı olarak not düştü.

Vartan Halis Yıldırım, Osmanlı arşivlerine dayanarak Erzincan’dan askerlik bedelini ödeyemediği için göç eden üç gencin Köstence'ye uzanan yolculuğunu, kendi aile hikâyesiyle kesiştirerek anlattı.

Murat Türker, Libyalı insan hakları savunucusu ve siyasetçi Mansur Raşit El-Kikya’nın hayatını, mücadelesini ve ortadan kayboluşunu kaleme aldı.

Burak Sarı, sistematik ayrımcılığın ve engellemelerin gündelik hayattaki etkileri üzerinden "haftanın mağduriyetleri"ni yazdı.

Şehmus Diken, 1932’de Diyarbakır surlarının dinamitle yıkılmasına karşı çıkan Fransız arkeolog Albert Louis Gabriel'in 93 yıl önce çektiği fotoğraflar ve çizimlerinden oluşan “Gabriel’e Vefa” sergisini anlattı.

Şahin Mansuroğlu, Zafer Yılmaz ile “Sağın Kasveti” isimli kitabı üzerinden otoriter liderlerin yükselişini ve temsili demokrasinin krizlerini konuştu.

Berna Güler, "Plak şirketlerinin duymanızı istemediği müzik" sloganından yola çıkarak Henry Cow ve Rock in Opposition hareketinin müzik endüstrisinin dayattığı sınırları sorgulayarak nasıl toplumsal eleştiri aracı hâline geldiği yazdı.

Beyza Köz, genç film yönetmenleriyle Türkiye’deki kısa filmler festivallerinde yaşanan usulsüzlükleri konuştu.

Elif Çelebi, Filiz Gündoğan ile çocuk edebiyatı üzerine hem öğretmenlik deneyimini hem de yaşamın içinden gözlemlerini konuştu.

‘Bu küçük işlere ben bakarım’ diyen Özgür Erbaş, gündelik yaşamın en basit ihtiyacı olan kaldırımlardaki bozuklukların yayalar ve engellilerin hayatını nasıl zorlaştırdığını anlattı.

Cumartesi biamag’da buluşalım.