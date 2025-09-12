biamag’da bu hafta

Bu hafta Evrim Kepenek’in editörlüğündeki biamag’da okuyacaklarınız şöyle:

Nalin Öztekin, politik çocuk kitap yazmanın önemini ve özelliklerini Tuğçe Tatari ile konuştu.

Kıvılcım Akay, geçmişin aile hikâyeleri ve Ezginin Günlüğü’nün şarkıları üzerinden, bireysel hafıza ile toplumsal hafızanın nasıl iç içe geçtiğini yazdı.

Kavel Alpaslan, “Orta Doğu” kavramının aslında tarafsız bir coğrafi tanım değil, sömürgeci/oryantalist bir bakış açısının ürünü olduğunu ortaya koydu.

Murat Türker, Jeffrey Epstein ve Ghislaine Maxwell’in ilişkisini, bu ilişkinin pedofili ve uluslararası seks ticareti ağına dönüşmesini, üst sınıflardaki konumlarının bu suçu nasıl uzun süre görünmez kıldığını aktardı.

Burak Sarı, gerçek çözümün kavram oyunlarıyla değil, herkesin aynı anda eşit şekilde erişebildiği, kapsayıcı bir yaşamın hayata geçirilmesiyle mümkün olduğunu anlattı.

İrem Şimşek, Filistinli foto muhabiri Shady Al-Assar ile söyleşti: “Özgür gazeteciler Gazze’nin sesini duyurmalı."

Özgür Erbaş, Ankara’nın hissettiklerini yazdı.

Deniz Mahabad, Kerem Bakıcı’nın “Toprakta Büyür mü İnsan” kitabını anlattı: Kitabın ismi ontolojik bir arayışa kapı aralıyor. Büyümek nedir, nasıl ve nerede gerçekleşir?

Şeyhmus Diken, 12 Eylül’ü hatırlattı: Bir 12 Eylül gününde özlenen özgürlüğe adanmıştır bu yazı…

Evrim Kepenek, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’ndaki Mabel Matiz konserini yazdı: Yalnız değilsin

Vartan Halis Yıldırım, Dersim38’i hatırlattı: Dersim dört mezar üstünde, üçü bir taşın altında Nırvart, Gülüzar, Fehice ve biri de bir ağacın dibinde isimsiz bir Ermeni genci.

Ulaş Yılmaz, Ağrı Dağı’da zirveye çıkış serüvenini yazdı.

(EMK)