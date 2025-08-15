biamag’da bu hafta

Bu hafta Ayşegül Başar editörlüğünde hazırlanan hafta sonu ekimiz biamag’da okuyacaklarınız şöyle:

Vartan Halis Yıldırım, Türkiye’de eleştirel İslâmcılığın sınırları üzerine makale kaleme aldı:

"Bu makale bilme kapasitesi ile İslâm’ın toplumsal dönüşümünü kesiştiren yerde durarak bu pozisyonları yeniden okuyor. Bir anlamda, bu çevrelerin tartıştığı konuların, başka bir okunmaya tabi tutularak, ele alınabilceğini göstermekte."

Figen Ünlü, "Darwin'in tehlikeli kuramı"nı yazdı:

"İnsan, hem doğanın bir parçası hem de kültür, dil ve bilinç yoluyla ayrıcalıklı bir aktör; evrim teorisi, bu ayrıcalığı sorgulatsa da hakikat arayışı ve kültürel evrim, insanın yaşamı anlamlı kılma yetisini sürdürmesini sağlıyor."

Cihan Ekinci, Barış Ünlü'nün "Türklük Sözleşmesi" adlı kitabına atıfla bugünkü çözüm sürecini değerlendirdi.

Murat Türker, "Suçluluğun ötesinde" adlı belgesel incelemesinde "Biz nerede hata yaptık?" diye soruyor.

Siyabend Recep Bayat, katıldığı Van Kent Müzik Platformu’nun kampı izlenimlerini kaleme anlattı:

"Kampın ateşi sönmedi, sadece kıvılcımları dağıldı. Her katılımcı, evine dönerken yanında bir kıvılcım götürdü. Biri bir arşiv kuracak, biri çocuklar için müzik atölyesi açacak, öteki Kürt müziğinin felsefesini yazacak."

Kavel Alpaslan, Lübnan’ın Hizbullah’ı silahsızlandırma kararının ülke açısından ne anlama geldiğini yazdı.



Ayşenur Önal, 'kişisel basın açıklaması'nda sosyal medyada yaratılan sahte mutluluklara rağmen, kendi gerçekliğini ve neşesini koruma iradesiyle yaşamaya devam edeceğini söylüyor.

Şeyhmus Diken, "su" diyen bir Hataylı'nın çığlığını yazdı.

Lara Hancı Handzha, orman yangınlarının ardından geriye kalanları yazdı:

"Alışıyoruz. Her yaz mevsimiyle birlikte gözlerimiz yangın haritalarına, kulaklarımız acı haberlere alışıyor. Ama doğa buna alışmıyor. Toprak, hava, su alışmıyor."

Burak Sarı, "Çirkinler" adlı filmi eleştirisiyle; şekilciliğin, sağlamcılığın ve kapitalist yabancılaşmanın distopik bir gelecekteki yansımalarını sorguluyor.

Evrim Kepenek, Murat Beşer’le İletişim Yayınları’ndan çıkan Nesrin Sipahi kitabını konuştu.

Sema Öcal, Gazetecilik temalı 5 filmi biamag için derledi. (AB)