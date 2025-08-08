biamag’da bu hafta

Bu hafta Evrim Kepenek editörlüğünde hazırlanan hafta sonu ekimiz biamag’da okuyacaklarınız şöyle:

Nilgün Karataş, Ray Bradbury’nin “Fahrenheit 451” isimli kitabını yazdı:

Bir ekranın karşısında geçirdiğimiz uzun saatlerin ardından biri gelip, Clarisse gibi bize sorsa:“Mutlu musun?” Cevabımız ne olurdu?

Kavel Alpaslan, Lea Ypi’nin anılarını kaleme aldığı kitabı “Özgür"ü yazdı: Benzerine az rastlanır bir tanıklık.

Murat Türker, Kim A.Snyder’in yönettiği “Kütüphaneciler” belgeselini yazdı: Zaten film başladıktan sonra bazı kütüphane görevlilerinin yüzünü ışığa karşı sadece karanlık bir silüet halinde görmemizin sebebini hızla idrak ediyoruz.

Sedat Yağcıoğlu, Yelina Tayfur’un yeni kitabını yazdı: Dünyaya Sonra Bir Yer

Oğulcan Yiğit, Nesimi’nin şiirlerine başka gözle yorumladı.

Ercan Jan Aktaş, neşeli denişi hatırlattı, yoldaşlık ve dostluk ilişkilerini gündeme taşıdı.

Nuray Özdoğan, kamuoyunun gündemine gelen 30 yıllık mahpusların tahliye sürecini ve hasta mahpusları yazdı.

Şevval Tufan, Luigi Ballerini’nin ON8 Kitap’tan çıkan yeni romanı Kırmızı Paltolular'u yazdı.

Deniz Devrez, YouTube üzerinden izleyebileceğiniz birbirinden değerli 6 belgesel önerdi.

Ayşe Koçak, deprem bölgesindeki iklim krizine dair izlenimlerini yazdı.

Ulaş Yılmaz, barış hakkını hatırlattı: Barış hakkı hem bireysel hem de 3. kuşak insan hakları olan dayanışma hakları kapsamında ele alınır, bu yüzden genel insan haklarından kopuk değildir.

Arslan Özdemir, Suriye’de Dürzi kimliğine yönelik yeni tehditleri yazdı.

Şeyhmus Diken, sürece dair hassas ve dikkat edilmesi gereken detayları yazdı.

Figen Ünlü, Amerika’nın keşfi üzerine yazdı.

