Ruken Tuncel'in editörlüğünde hazırlanan biamag'da bu hafta, kitaplar, dijital dünyanın toplumsal etkileri, dokunma duyusu, çocukluk, otoriterleşme, engellilik, sinema, inançlar ve direniş var.

Yıldız Polat Taş, dokunma duyusu, fiziksel temas, sosyal medya ve modern toplum ilişkisini kaleme aldı.

Metin V. Bayrak, çocukların önyargısız doğasına rağmen nasıl ayrımcı bireylere dönüştüğünü; müfredatlar, toplumsal normlar ve ideolojik öğretiler aracılığıyla nasıl "öteki" yaratıldığını anlattı.

Şeyhmus Diken, Yavuz Ekinci'nin Everest Yayınları'ndan çıkan yeni romanı Aziz’i yazdı.

Sercan Karlıdağ, Türkiye’de otoriterleşen siyasal iklimi bunun toplum üzerindeki etkisini ve “yaşanabilir kamusal hayat arayışı“nı çok katmanlı biçimde ele aldı.

Ali Murat Yel, Papa Francesco'nun geçen hafta hayatını kaybetmesinin ardından 7 Mayıs’ta yapılacak yeni papa seçimlerini yazdı.

Rosalino Levantino, Francisco Franco diktatörlüğü dönemini anlatan Hamiyetperver Başrahibe ve Korkusuz Bir Adam filmlerini kaleme aldı.

Hatice Betül Çelebi, engellilerin savaş politikalarındaki görünmezliğini, savaşın ve barışın tüm katmanlarını kesişimsel bir perspektifle ele aldı.

Serdar M. Değirmencioğlu, Cecilia Zeledon’un 2018 Nisan İsyanı’nın 7. yılında, Nikaragua halkının, diktatörlüğe karşı sürdürdüğü direnişi anlatan yazısını Türkçeye çevirdi.

Mustafa Zengin, Güney Koreli ünlü sosyolog Byung-Chul Han’ın, bir tahakküm ve sömürü biçimi olarak ele aldığı "dijital enformasyon rejimi"nin demokrasi ve özgürlük üzerindeki etkisini yazdı.

Figen Ünlü, Yuval Noah Harari’nin insanın kısa tarihini anlattığı Hayvanlardan Tanrılara Sapiens kitabından yola çıkarak, insanlığın bugününü, ortak inançlar ve hayali gerçeklikler üzerinden irdeliyor.

Burak Sarı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’n, engelli emekçiler üzerinden kaleme aldı.

Nural Sümbültepe, 71 ülkeyi bisikletiyle gezen, Türkiye’nin ve dünyanın en tanınmış uzun yol bisikletçilerinden biri olan Gürkan Genç ile söyleşti.

(RT)