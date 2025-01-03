biamag’da bu hafta

bianet’in hafta sonu eki biamag’ın editörlüğünü bu hafta Hikmet Adal üstlendi.

Kavel Alpaslan, bizi Ukraynalı Yahudi bir ailede dünyaya gelen Sovyet fotoğrafçı Arkadi Şaikhet’le tanıştırıyor, büyüleyici kompozisyonlarına ışık tutuyor.

Songül Miftakhov, sanatçı Raziye Kubat’la son sergisi ‘Taş Kafa-Zaman Yolcusu’ndan yola çıkarak göç üzerine sohbet etti.

Burak Soyer, 2025’in merakla beklenen rock-metal konserlerini derledi.

Tuğçe Yılmaz, 2024’ün en çok konuşulan filmlerinden ‘Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri’nin yönetmeni, senaristi ve başrol oyuncusu Murat Fıratoğlu ile konuştu.

Murat Türker, bizi bu hafta dört farklı belgeselle tanıştırıyor. Peter Hošták’ın yük taşıyan atları konu edinen Soğuk ve Karanlık’ı (Zima a tma/Cold and dark), Andreas Pichler’in ayıları konu edindiği Tehlikeli Yakınlık’ı (Gefährlich nah – Wenn Bären töten/Dangerously Close), Ralf Bücheler’in Kurtlar Diyarında’sı ve yasadışı hayvan ticaretinin izini süren Karl Ammann ile Laurin Merz’in Devleri Çalmak’ı (Stealing giants).

Tarık Yüce, Hira Tekindor’un Medea uyarlamasını inceliyor ve onun modern bir bağlamda yeniden yorumlanmış versiyonunu detaylı bir şekilde ele alıyor. Ana teması, Antik Yunan tragedyası olan Medea’nın modern bir yorumla, özellikle çocukların gözünden anlatılması ve patriyarkal düzene karşı güçlü bir eleştiri sunuyor.

Evrim Kepenek, Türkiye’sinde ceza infaz sistemi içindeki çocuk, hasta, yaşlı ve kadın mahpusları anlattı.

Gül Yaşartürk, Mone Chollet'in Bugünün Cadıları adlı kitabını konu edindi. Kitaptaki filmlere ışık tuttu.

Şeyhmus Diken, Roboski katliamının hemen sonrasındaki yas halini anlattı.

Burak Sarı, yaşdıklarından hareketle “Hayat niye kirlenir?” sorusuna cevap aradı.

Heidi Korkmaz ise bir şiirle karşımızda.

(HA)