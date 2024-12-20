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Yayın Tarihi: 20 Aralık 2024 18:00
 ~ Son Güncelleme: 20 Aralık 2024 19:41
1 dk Okuma

biamag’da bu hafta

biamag’da bu hafta, belgesel, engelli hakları, kadın mücadelesi, kitap ve tiyatro üzerine yazılar okuyacaksınız.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
biamag’da bu hafta

Ruken Tuncel’in editörlüğündeki biamag’da bu hafta'da Murat Türker, Evrim Kepenek, Şeyhmus Diken, Burak Soyer, Burak Sarı, Hüseyin Bul, Arslan Özdemir, Ohannes Kılıçdağ'ın kaleminden yazılar ve Ege Tonga’nın çevirisini okuyacaksınız.

Evrim Kepenek, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunun uygulanmamasının sonuçları üzerine yazdı.

Şeyhmus Diken, 13 Aralık’ta yaşamını yitiren Aras Yayıncılık’ın kurucularından, yazar ve yayıncı Yetvart Tomasyan’ı kaleme aldı.

Murat Türker, Kore, İsviçre ve Meksika özelinde dünyadaki emek mücadelesini ve bu mücadeleleri ele alan belgeselleri yazdı.

Arslan Özdemir, suça sürüklenen çocukları; nedenlerini ve çözümü üzerine yazdı.

Burak Sarı,  Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin 14-15 Aralık tarihinde düzenlediği "Yerel Yönetimlerde Engelli Politikaları ve Uygulamaları" çalıştayını yazdı.

Burak Soyer, yazar Ayşe Erbulak’ın Eksik Parça Yayınları’ndan çıkan son kitabı “Aile Cinayetleri”ni kaleme aldı.

Hüseyin Bul, tiyatro - sinema oyuncusu, çevirmen Füsun Demirel’in oyunculuğu üzerine yazdı.

Ohannes Kılıçdağı, Aras Yayıncılık’ın kurucularından Yetvart Tomasyan'ı, Ermeni toplumuna katkılarını ve geride bıraktıklarını Agos gazetesi'ne yazdı.

bianet Eylül 2024 stajyeri Ege Tonga, İsrailli gazeteci-yazar Gideon Levy tarafından kaleme alınan ve Haaretz’de yayınlanan  makalesini biaMAG için çevirdi.

(RT)

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