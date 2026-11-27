Ferhat Yaşar editörlüğünde hazırlanan bu haftaki biamag'da edebiyattan tarihe, tiyatrodan dansa, kadın gazeteciliğinden bilgisayar oyunlarına uzanan yazılar ve söyleşiler okurla buluşuyor.

Bu haftaki yazılar şöyle:

Şeyhmus Diken, geçmişin felaketlerini taşıyan "ah mekânları"nın cilalanarak yeniden kurgulanmasını Foucault, Sontag ve Borges üzerinden sorguluyor.

Özgür Erbaş, bilgisayar oyunu oynamamış okurlara bir öneri sunuyor: "Sensin!" Oyuncu, kendi devletini kuruyor, halkını ve coğrafyasını seçiyor, kurumlarını tasarlıyor. Ancak her kararı da oyuncunun kendisi veriyor.

Ayşe Gül Altınay, annesi Nusret Karayazgan'ı kaybettikten sonraki ilk doğum gününde, yoğun bakımdan evdeki son günlere uzanan 22 aylık yolculuğu anlatıyor.

Tamer Küçük, 32 yıllık birikimiyle sahnelediği "Ganita'nın Üstünden Bir Martı Geçti" oyununu anlattı. Küçük, eski dostluklarını, Ganita ile bağını ve Trabzon'un kültür hayatını Shiva Akhavan Rad ile konuştu.

Tarihçiler Levent Kayapınar ve Metin Tetik, kalenin Şarköy'de olduğunu savunuyor. Osmanlı arşiv belgeleri, Bizans kaynakları ve tarihi yer adlarından yola çıkan bulgularını Yakup Önal'a anlattı.

Evrim Kepenek, Uçan Süpürge Vakfı'nın 21-22 Kasım'da Ankara'da düzenlediği yerel kadın muhabirler ağı toplantısından izlenimlerini aktarıyor. Kepenek, rekabeti ve yalnızlığı dayatan ataerkil düzene rağmen kadınların birbirine nasıl destek olabileceğini bu toplantıda yeniden gördüğünü yazıyor.

Dansçı Ahmad Joudeh, Yarmouk kampından dünya sahnelerine uzanan yolculuğunu Melike Sargın'a anlattı. Joudeh, mültecilik deneyimini, dansın özgürleştirici gücünü ve "Dans Et ya da Öl" felsefesini konuştu.

Diyar Saraçoğlu, Kavel Alpaslan'ın Kor Kitap'tan çıkan "Ekim'den Sonsuzluğa: Sovyetler Birliği'nde Yaşam" kitabının söyleşisini izledi.

Nalin Öztekin, Hakan Bayhan'ın "Hayal ya da Gerçek İstanbul" kitabını inceledi: Bahar ile Yaren, tarihle masalın iç içe geçtiği bir İstanbul yolculuğuna çıkıyor.

Panayotis Petridis'in masalında Einstein, Riemann ve yapay zekâ Arete, derin internette bir masanın başında buluşuyor.

Rosalino Levantino, "Seks Yapan Erkeklerle Konuşurken" belgeselini yazdı: "Hayır" demesine rağmen durmayan erkeği anlamak isteyen yönetmen, rızayı erkeklere soruyor.

(FY)